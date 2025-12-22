Утренний бухгалтер № 6035. ФНС: калькулятор считает стоимость патента 2026 лишь примерно

Калькулятор патента предназначен для примерного расчета суммы налога к уплате в бюджет, по одному из видов предпринимательской деятельности.
Плательщики НПД могут выдать чек на любую большую сумму, но важно не превышать годовой лимит дохода.
С 15 января 2026 года будут новые формы и форматы документов для возврата и зачете сумм на едином налоговом счете.
Что нужно знать предпринимателю про налоговую реформу 2026 года — в статье.
С 1 января 2026 года вступит в силу новый общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
Путин рекомендует ИП не нанимать бухгалтера, а пользоваться автоматизированными банковскими решениями.
Главное за неделю: РСВ-2026, декабрьский ЕНП, расчеты в праздники. Дайджест подписки Клерк.Плюс
У покупателей появился еще один способ подтверждения возраста на кассе — QR-код из мессенджера MAX.
👤Как работать с иностранными самозанятыми
Компании грозят штрафы или приостановление работы, если не будут выполнены все требования оформления иностранного самозанятого. В одном файле собрали все тонкости:
Граждане каких стран могут стать самозанятым?
Какие формы нужно подать в МВД при заключении и расторжении договора?
Как оформить и подать уведомление?
Реклама: ООО «Джаст Лук», ИНН 5406678646, erid 2W5zFJw9Lh6
Разборы законов
— Заявления по патенту: новые формы-2026
Будет два новых бланка по ПСН.
— Сколько нужно хранить авансовые отчеты. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе рассмотрим сроки хранения авансовых отчетов.
— Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий
Это больной вопрос. Казалось бы, почему нет, если сотрудница, например, заполучила дисциплинарное взыскание как раз накануне 8 марта, или сотрудник — лентяй, и в принципе не заслуживает никаких премий. Проблема в том, что такая дифференциация может подвести работодателя под суд.
— Налоги-2026: НДС на УСН, взносы, налог на прибыль, декларации. 30 вопросов от бухгалтеров. Практическая консультация с видео
Разбираем последние изменения в налогах и проблемы, которые возникают в работе бухгалтеров в связи с ними, способы их решения, отвечаем на вопросы.
— Положение о филиале ООО: образец
Для открытия филиала положение о нем обязательно. В этом документе закрепляют, для чего создается это обособленное подразделение и как оно будет решать задачи, для которого оно создано.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 19 декабря 2025 года
2 ❌ На АУСН нельзя учесть расходы, переходящие с иных режимов налогообложения
3 🕺 30% россиян относятся к корпоративам без энтузиазма
4 Налоговая: зарегистрировать ККТ – недостаточно. Через нее надо проводить все расчетные операции
5 Налоговики напомнили особые условия получения статуса международной холдинговой компании
6 Самозанятые смогут работать в такси без постоянной регистрации в регионе
7 В России продлили ограничения на оплату долей в иностранных компаниях до 31.12.2026
8 💡 ФНС объяснила, как на АУСН из НДФЛ и взносов формируется будущая пенсия
9 Госдума приняла закон о постепенной локализации автомобилей самозанятых в такси
10 💳 Не больше 20 банковских карт на человека — такой лимит хочет установить Госдума
11 ✔ Какие ошибки бухгалтеры по-прежнему допускают в платежных документах
12 Назвали основные ошибки при заполнении деклараций 3-НДФЛ
13 Госдума разрешила вместо паспорта показывать MAX для покупки товаров 18+
14 🎊 Новогодний розыгрыш от «Клерка»: бонусная подписка Клерк.Премиум и ценные призы
15 Депутаты упростили получение лицензий на продажу алкоголя
16 За расходы на ветеринарные услуги предложили давать налоговый вычет
17 🎰 На участие в азартных играх можно установить самозапрет с 1 сентября 2026 года
18 Номер привяжут к телефону: переставить сим-карту в другой может не получиться
19 Стало известно, где больше всего работающих пенсионеров
20 Грузчик в 2026 году должен работать с системами учета, электронными накладными и новыми технологиями
21 ❗ Минтруд до конца 2026 года продлил перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
22 Путин: уровень безработицы стал еще ниже — уже 2,2%
23 🙌 Число переработок упало на 13%
24 ❌ При постановке на учет самозанятого снятие с УСН автоматически не происходит
25 ⚡ Центробанк понизил ключевую ставку
26 Путин: цель повышения НДС — достичь сбалансированности бюджета
27 ❗❗ Правительство одобрило повышение лимита сверхурочной работы и другие важные изменения 2026 в ТК РФ
28 ❗ Президент РФ рекомендует ИП не нанимать бухгалтера, а пользоваться автоматизированными банковскими решениями
29 Налоговики разъяснили, что будет искажением налоговых обязательств по налогу на прибыль
30 💥 Сегодня, 19 декабря — последний шанс выиграть два месяца подписки Клерк.Премиум
31 Предприниматели считают избыточным платить за лицензии. И не только
32 Если не полностью удержали НДФЛ с бывшего работника: что с 6-НДФЛ и нужно ли уведомить его
33 👉 С 2026 года появятся новые профессии и должности
34 Центробанк: рост цен в октябре-ноябре 2025 года замедлился до 4,6%
35 Участники международной группы компаний должны сдать финансовую отчетность до 31 декабря 2025 года
36 Иностранная организация платит налог на прибыль по ставке 25%, но есть исключение
37 Страховое возмещение по безотзывным вкладам и счетам эскроу может вырасти
38 Новинки Клерк.Плюс: расчеты в новогодние праздники, новая форма РСВ 2026, как получить отсрочку по налогам
39 ❔ Что будет, если НПД самозанятых применять с другими специальными налоговыми режимами
40 😬 ФНС призналась, что ее калькулятор считает стоимость патента 2026 лишь примерно
41 📄 С 15 января 2026 — новые формы заявлений о возврате и зачете сумм на ЕНС
42 👀 ФНС спросили о запрете самозанятым формировать чек на крупную сумму задним числом
43 💥 Путин советует не нанимать бухгалтеров, кабмин одобрил важные изменения в ТК, Минэкономики посчитало доп. издержки 2026 на специалистов по НДС. Топ новостей за неделю
Мероприятия
Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2025-2026 гг. Защита бизнеса до, во время
Дата проведения: 22 декабря, понедельник
Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С
Дата проведения: 23 декабря, вторник
ВЭД-2026. Консультация с экспертом Еленой Клиновой
Дата проведения: 24 декабря, среда
Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера
Дата проведения: 25 декабря, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6034. Правила уплаты взносов за директора в 2026 году не зависят от количества учредителей
С 2026 года страховые взносы с МРОТ нужно платить только за директора – ЕИО.
— Как посмотреть электронный больничный лист работнику и работодателю
Больничные листки сейчас (за редким исключением) оформляются только в электронном виде. Оформленный больничный через электронные сервисы сразу же видит как сам работник, так и его работодатель.
— Неустойка за просрочку обязательств по договору: расчет, проводки и налоги
Заключая договор поставки, каждый из партнеров рассчитывает, что его контрагент выполнит свои обязанности качественно и в срок. К сожалению, это происходит не всегда. И безопаснее подстраховаться — прописать пункт о неустойке в договоре.
— Как уволить за прогул по закону: пошаговый алгоритм
Неявка на работу в общем случае считается прогулом. Но пока вы не разберетесь в ситуации, уволить работника за него нельзя. Рассказываем, как правильно оформить прогул и расторгнуть трудовой договор.
— Что делать, если маркетплейс прислал продавцу неверный чек
Если на маркетплейсе пробиваются чеки без НДС, а он должен отражаться, то это считается ошибкой. Разбираемся, что делать в такой ситуации и как отразить в учете начисление НДС на товары.
— Прием на работу иностранца с патентом: какие нюансы учесть
Разбираем, что проверить в документах иностранного лица, куда отчитаться и в какие сроки, что с НДФЛ и страховыми взносами.
— Как в 1С: ЗУП отразить командировочные сверх лимита
Программа 1С позволяет контролировать все операции и отражать их в бухгалтерском и налоговом учете. Рассказываем, как в программе 1С учесть командировочные сверх лимита.
— Что такое сделки M&A и зачем компаниям объединяться
Объясняем простыми словами виды слияний и поглощений, зачем бизнесу искать синергию и какие плюсы и риски дают сделки M&A.
— «Сделай сам»: почему на патенте нельзя брать субподрядчиков
Патентная система налогообложения — одна из самых популярных в малом бизнесе: она проста, предсказуема и позволяет заранее понимать налоговую нагрузку. Но у ПСН есть одно правило, о которое часто спотыкается бизнес — патент нельзя использовать, если вы выполняете работу силами других предпринимателей.
— Как войти в Telegram Web с компьютера онлайн и скачать приложение
Онлайн и десктоп-версии Telegram: способы установки и входа по номеру телефона, QR‑коду и с помощью почты.
— Уведомление по ЕНП в декабре, 30 вопросов бухгалтеров по налоговой реформе-2026, предоставление и оплата отгулов: экспертный обзор для бухгалтера
Ежемесячно бухгалтеры сдают уведомление по ЕНП. Рассказываем, какие налоги войдут в декабрьское уведомление.
— Уголовная ответственность за налоговые преступления 2026: все изменения и нюансы
За некоторые операции налогоплательщикам грозит уголовная ответственность. Разбираемся: за какие нарушения привлекают, какие санкции грозят юридическим лицам и ИП, и в каких случаях наказания получится избежать.
Блоги компаний
Круглосуточный криптообменник в Москва-Сити: как не попасть на мошенников в 2026 году
ТОП–20 онлайн-курсов по Python-разработке для начинающих
Пополнение PS Store в 2025: регионы, где дешевле, налоги и как пополнить баланс из России
Обязательный переход на ЭПД в 2026 году - требования, особенности и риски
Продвижение сайта туристической фирмы: как увеличить поток заявок и выйти в топ Яндекса
Новые онлайн-курсы по налоговой реформе-2026
Топ–5 ошибок при работе с электронной подписью: как не потерять деньги, время и репутацию
Как бухгалтеру упростить работу с тендерами: обзор Контур.Закупок
ФСБУ 4/2023: как правильно составить бухгалтерскую финансовую отчётность
USDT: главный налоговый вопрос 2025 года — почему сделки с Tether не облагаются НДС по закону
НДС 22% с 2026 года: где бизнес чаще всего ошибается и как этого избежать
Воинский учет: как вести, какие сведения предоставлять и в какие сроки
Казначейское сопровождение ГОЗ: полный гайд для участников оборонного заказа
Как и за что можно привлечь к ответственности главного бухгалтера
ТОП–7 бесплатных программ для складского учета в 2026 году
ЭДО с самозанятыми: чем удобен и как подключить
Заработок на облигациях. Облигации как вторая зарплата
НДС на УСН с 2026 года: частые вопросы
Что нужно знать предпринимателю про налоговую реформу 2026 года
Консультации
Переменная часть арендной платы
Авансы белорусскому контрагенту в отношении которого мы являемся налоговыми агентами
ставка ндс 22% в счете за декабрь
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Главный бухгалтер Зарплата от 110000 ₽, Краснодар, Полный день
— Старший бухгалтер Зарплата от 70000 до 90000 ₽, Владимир, Полный день
— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 170000 до 180000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 80000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер по учету налогов на имущество Зарплата от 59000 ₽, Краснодар, Полный день
Трибуна
Ваш голос в СФР должен быть зафиксирован: Как закон и Верховный суд защищают ваше право на пенсию
26% на облигациях СибАвтоТранс
Ошибочный НДС в счете-фактуре: почему вычет сгорает и почему убытки придется доказывать в суде
💥Обзор новостей: весной будут новые изменения в НК, кабмин одобрил поправки в ТК, финразведка не будет блокировать счета при запросе у НСПК
Главная интрига дня: на сколько снизит ставку ЦБ? К чему готовиться инвестору
О надбавках за работу в городах Иркутск и Красноярск
Ошибка, из-за которой архитектурные проекты начинают «сыпаться» еще до стройки
⚡️ Клерк подарит продвижение на 100 тыс. показов за популярную статью
Как можно по закону обжаловать бездействия полиции
Торги в новогодние праздники (1-12 января 2026г) - особенности и риски
Инвентаризация ОС в 1С: как закрыть вопрос за один день с помощью штрихкодов
Впечатления от Х Всероссийской бухгалтерской конференции Бух.Совет в Краснодаре
Вычет на лечение животных, льгота волонтерам на СВО, налог на коронавирус в обзоре
❄️АУСН под елкой: подарок от ФНС или сюрприз с чеком?
📌Думали, пронесло? Как не получить решение о ВНП под Новый год из-за сомнительных сделок в 2022
Главбух прислал мне скрин. После этого интервью пришлось переписывать с нуля
Главное за неделю: РСВ-2026, декабрьский ЕНП, расчеты в праздники. Дайджест подписки Клерк.Плюс
Зума на Клерке: шарики, комбо и «еще один уровень — и точно все»
Документы
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № Ф02-2602/2025 от 26.08.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/66813 от 30.08.2019
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-20071/2025 от 04.09.2025
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 69-КГ24-3-К7 от 16.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/113608 от 24.11.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Иностранная организация платит налог на прибыль по ставке 25%, но есть исключение
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/66946 от 30.08.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/67031 от 30.08.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/66881 от 30.08.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/67227 от 30.08.2019
Последние темы форума
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию