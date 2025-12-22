8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
Утренний бухгалтер № 6035. ФНС: калькулятор считает стоимость патента 2026 лишь примерно

Рассчитать сумму налога по ПСН для одного вида деятельности можно через сервис ФНС по классификатору 2025 года.

Калькулятор патента предназначен для примерного расчета суммы налога к уплате в бюджет, по одному из видов предпринимательской деятельности.

Плательщики НПД могут выдать чек на любую большую сумму, но важно не превышать годовой лимит дохода.

С 15 января 2026 года будут новые формы и форматы документов для возврата и зачете сумм на едином налоговом счете.

Что нужно знать предпринимателю про налоговую реформу 2026 года — в статье.

С 1 января 2026 года вступит в силу новый общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Путин рекомендует ИП не нанимать бухгалтера, а пользоваться автоматизированными банковскими решениями.

Главное за неделю: РСВ-2026, декабрьский ЕНП, расчеты в праздники. Дайджест подписки Клерк.Плюс

У покупателей появился еще один способ подтверждения возраста на кассе — QR-код из мессенджера MAX.

Заявления по патенту: новые формы-2026

Будет два новых бланка по ПСН.

Сколько нужно хранить авансовые отчеты. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе рассмотрим сроки хранения авансовых отчетов.

Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий

Это больной вопрос. Казалось бы, почему нет, если сотрудница, например, заполучила дисциплинарное взыскание как раз накануне 8 марта, или сотрудник — лентяй, и в принципе не заслуживает никаких премий. Проблема в том, что такая дифференциация может подвести работодателя под суд.

Налоги-2026: НДС на УСН, взносы, налог на прибыль, декларации. 30 вопросов от бухгалтеров. Практическая консультация с видео

Разбираем последние изменения в налогах и проблемы, которые возникают в работе бухгалтеров в связи с ними, способы их решения, отвечаем на вопросы.

Положение о филиале ООО: образец

Для открытия филиала положение о нем обязательно. В этом документе закрепляют, для чего создается это обособленное подразделение и как оно будет решать задачи, для которого оно создано.

Утренний бухгалтер № 6034. Правила уплаты взносов за директора в 2026 году не зависят от количества учредителей

С 2026 года страховые взносы с МРОТ нужно платить только за директора – ЕИО.

Как посмотреть электронный больничный лист работнику и работодателю

Больничные листки сейчас (за редким исключением) оформляются только в электронном виде. Оформленный больничный через электронные сервисы сразу же видит как сам работник, так и его работодатель.

Неустойка за просрочку обязательств по договору: расчет, проводки и налоги

Заключая договор поставки, каждый из партнеров рассчитывает, что его контрагент выполнит свои обязанности качественно и в срок. К сожалению, это происходит не всегда. И безопаснее подстраховаться — прописать пункт о неустойке в договоре.

Как уволить за прогул по закону: пошаговый алгоритм

Неявка на работу в общем случае считается прогулом. Но пока вы не разберетесь в ситуации, уволить работника за него нельзя. Рассказываем, как правильно оформить прогул и расторгнуть трудовой договор.

Что делать, если маркетплейс прислал продавцу неверный чек

Если на маркетплейсе пробиваются чеки без НДС, а он должен отражаться, то это считается ошибкой. Разбираемся, что делать в такой ситуации и как отразить в учете начисление НДС на товары.

Прием на работу иностранца с патентом: какие нюансы учесть

Разбираем, что проверить в документах иностранного лица, куда отчитаться и в какие сроки, что с НДФЛ и страховыми взносами.

Как в 1С: ЗУП отразить командировочные сверх лимита

Программа 1С позволяет контролировать все операции и отражать их в бухгалтерском и налоговом учете. Рассказываем, как в программе 1С учесть командировочные сверх лимита.

Что такое сделки M&A и зачем компаниям объединяться

Объясняем простыми словами виды слияний и поглощений, зачем бизнесу искать синергию и какие плюсы и риски дают сделки M&A.

«Сделай сам»: почему на патенте нельзя брать субподрядчиков

Патентная система налогообложения — одна из самых популярных в малом бизнесе: она проста, предсказуема и позволяет заранее понимать налоговую нагрузку. Но у ПСН есть одно правило, о которое часто спотыкается бизнес — патент нельзя использовать, если вы выполняете работу силами других предпринимателей.

Как войти в Telegram Web с компьютера онлайн и скачать приложение

Онлайн и десктоп-версии Telegram: способы установки и входа по номеру телефона, QR‑коду и с помощью почты.

Уведомление по ЕНП в декабре, 30 вопросов бухгалтеров по налоговой реформе-2026, предоставление и оплата отгулов: экспертный обзор для бухгалтера

Ежемесячно бухгалтеры сдают уведомление по ЕНП. Рассказываем, какие налоги войдут в декабрьское уведомление.

Уголовная ответственность за налоговые преступления 2026: все изменения и нюансы

За некоторые операции налогоплательщикам грозит уголовная ответственность. Разбираемся: за какие нарушения привлекают, какие санкции грозят юридическим лицам и ИП, и в каких случаях наказания получится избежать.

Подробнее о документе мы писали в новости Иностранная организация платит налог на прибыль по ставке 25%, но есть исключение

