Утренний бухгалтер № 6035. ФНС: калькулятор считает стоимость патента 2026 лишь примерно

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6034. Правила уплаты взносов за директора в 2026 году не зависят от количества учредителей

С 2026 года страховые взносы с МРОТ нужно платить только за директора – ЕИО.

— Как посмотреть электронный больничный лист работнику и работодателю

Больничные листки сейчас (за редким исключением) оформляются только в электронном виде. Оформленный больничный через электронные сервисы сразу же видит как сам работник, так и его работодатель.

— Неустойка за просрочку обязательств по договору: расчет, проводки и налоги

Заключая договор поставки, каждый из партнеров рассчитывает, что его контрагент выполнит свои обязанности качественно и в срок. К сожалению, это происходит не всегда. И безопаснее подстраховаться — прописать пункт о неустойке в договоре.

— Как уволить за прогул по закону: пошаговый алгоритм

Неявка на работу в общем случае считается прогулом. Но пока вы не разберетесь в ситуации, уволить работника за него нельзя. Рассказываем, как правильно оформить прогул и расторгнуть трудовой договор.

— Что делать, если маркетплейс прислал продавцу неверный чек

Если на маркетплейсе пробиваются чеки без НДС, а он должен отражаться, то это считается ошибкой. Разбираемся, что делать в такой ситуации и как отразить в учете начисление НДС на товары.

— Прием на работу иностранца с патентом: какие нюансы учесть

Разбираем, что проверить в документах иностранного лица, куда отчитаться и в какие сроки, что с НДФЛ и страховыми взносами.

— Как в 1С: ЗУП отразить командировочные сверх лимита

Программа 1С позволяет контролировать все операции и отражать их в бухгалтерском и налоговом учете. Рассказываем, как в программе 1С учесть командировочные сверх лимита.

— Что такое сделки M&A и зачем компаниям объединяться

Объясняем простыми словами виды слияний и поглощений, зачем бизнесу искать синергию и какие плюсы и риски дают сделки M&A.

— «Сделай сам»: почему на патенте нельзя брать субподрядчиков

Патентная система налогообложения — одна из самых популярных в малом бизнесе: она проста, предсказуема и позволяет заранее понимать налоговую нагрузку. Но у ПСН есть одно правило, о которое часто спотыкается бизнес — патент нельзя использовать, если вы выполняете работу силами других предпринимателей.

— Как войти в Telegram Web с компьютера онлайн и скачать приложение

Онлайн и десктоп-версии Telegram: способы установки и входа по номеру телефона, QR‑коду и с помощью почты.

— Уведомление по ЕНП в декабре, 30 вопросов бухгалтеров по налоговой реформе-2026, предоставление и оплата отгулов: экспертный обзор для бухгалтера

Ежемесячно бухгалтеры сдают уведомление по ЕНП. Рассказываем, какие налоги войдут в декабрьское уведомление.

— Уголовная ответственность за налоговые преступления 2026: все изменения и нюансы

За некоторые операции налогоплательщикам грозит уголовная ответственность. Разбираемся: за какие нарушения привлекают, какие санкции грозят юридическим лицам и ИП, и в каких случаях наказания получится избежать.