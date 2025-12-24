Утренний бухгалтер № 6037. Несколько директоров в компании: как платить взносы с МРОТ в 2026 году

ФНС: если директоров в ЕГРЮЛ несколько – страховые взносы придется платить за каждого.
Если предприниматель применяет и патент, и УСН, то лимит по доходам будут считать сразу по двум спецрежимам.
Как меняются сроки сдачи отчетности при переходе с УСН на АУСН, уточнила ФНС.
Декларацию по УСН можно сдать на бумаге, если фирма не относится к тем, для кого установлено ограничение.
Когда рассчитаться с работником, если он уходит в отпуск с последующим увольнением с 31 декабря 2025, уточнил Роструд.
Торговый сбор в 2026 году: кто и сколько должен платить, как рассчитать, узнаете из статьи.
Налоговая служба рекомендует восстановить НДС при переходе на автоУСН.
Запись IX Всероссийской бухгалтерской конференции уже доступна. Дайджест подписки Клерк.Премиум #15.
🤔Как работать на АУСН в 2026 году
С 1 января 2026 года многие организации и предприниматели спешат перейти на АУСН. Что учесть при переходе на новый режим и как на нем работать, расскажем на новом актуальном онлайн-курсе АУСН — 2026.
Вы получите не просто теорию, а готовые инструкции, калькуляторы и практические кейсы.
Сейчас вы можете записаться на курс со скидкой 67% за 4 900 рублей.
Разборы законов
— Расчет суммы патента и уведомление на уменьшение суммы налога в 1С:Бухгалтерия 8: пошаговая инструкция
Разобрали порядок действий для бухгалтеров и ИП, как рассчитать налог по патенту и подготовить уведомление на уменьшение налога.
— Как оформить доначисление зарплаты. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях работодатель должен провести доначисление зарплаты и как его оформить.
— Перевод жилого помещения в нежилое: пошаговая инструкция
Чтобы открыть кафе, салон или офис в бывшей квартире, необходимо пройти квест необходимых процедур и согласований. Подготовили пошаговое описание общего алгоритма.
— Зачем ИП на патенте нужна УСН. Мини-курс
Для чего ИП на патенте нужен резервный спецрежим? Расскажем по порядку.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025
В декабре бухгалтеры уже сдали одно уведомление на НДФЛ до 03.12.2025, предстоит сдать еще два.
Новости
1 💲 Центробанк понизил курс евро на два рубля 23 декабря 2025 года
2 Совет Федерации проработает меры для продления рабочего дня детсадов
3 Останина: десятки тысяч семей с детьми не получают единое пособие
4 Верховный суд отказался передавать жалобу частных инвесторов СМЗ в экономколлегию
5 Депутаты предложили уменьшать проценты по кредитам при снижении ключевой ставки
6 Банки стали спрашивать о родстве при переводе денег
7 С пенсии могут удержать долги, но с ограничениями и не с любой
8 Услуги в сфере внутреннего туризма будут подчиняться своим правилам
9 В каких регионах в 2025 году быстрее всего росли средние зарплаты
10 Большинство работников не рассчитывают на годовую премию. Чаще 13-ю зарплату дают в сфере добычи сырья и IT
11 Ужесточать условия ухода зарубежных компаний из России не будут
12 📆 Роструд: когда рассчитаться с работником, если он уходит в отпуск с последующим увольнением с 31 декабря 2025
13 Если доходы на УСН с НДС 5% опять снизились, платить налог еще три года не придется
14 Что не может продавать ИП, какие изменения в новой форме РСВ и запись IX Всероссийской бухгалтерской конференции — смотрите новинки в Клерк.Премиум
15 ФНС уточнила, как меняются сроки сдачи отчетности при переходе с УСН на АУСН
16 Налоговая: какие акцизы вырастут в 2026 году
17 Минфин собирается до 2030 года продлить срок уплаты налогов со штрафов при нарушениях иностранных контрагентов
18 📃 ФНС уточнила, можно ли сдать декларацию УСН без ЭДО
19 Сазанов: Минфин видит потенциал по выводу бизнеса из тени
20 👤 Налог от сдачи жилья в аренду платят только 20% россиян
21 🎊 Новогодний розыгрыш от «Клерка»: подписка Клерк.Премиум и ценные призы
22 Минфин будет бороться с компаниями, которые подменяют банковские или финансовые услуги деятельностью в сфере IT
23 Самозанятые просят разрешить наем сотрудников и увеличить лимит дохода до 3,6 млн рублей
24 ❓ Как платить взносы с МРОТ в 2026 году, если директоров несколько
25 УФНС: документы в налоговую можно заверить иностранной электронной подписью
26 В новых регионах продлили особый порядок трудовых отношений до конца 2026 года
27 Кабмин назвал регионы, которым возместят расходы на переселение из аварийного жилья
28 Как с 1 января 2026 года будут определять лимит доходов для применения ПСН
29 После перехода на НДС добавлять налог за прошлый месяц не нужно
30 ❓ Нужно ли восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на АУСН: ответ ФНС
31 Володин: Госдума будет работать, чтобы в 2026 году ключевая ставка была 9%
32 Бизнес будет обязан сообщать МВД о кибермошенничестве
33 Центробанк создал концепцию регулирования криптовалюты в России
34 АУСН освобождает от налога на имущество, но не для всех объектов
35 ⌛ ФНС: в конце декабря 2025 нужно дважды сдать уведомления по НДФЛ и взносам
36 На льготные кредиты экспортеров кабмин выделил 2 млрд рублей
37 ❗ Платить взносы за директора меньше чем с МРОТ получится только при создании или ликвидации компании
38 👀 Минцифры хочет ввести единый идентификатор пользователя для всех сервисов
39 ФНС: можно ли совмещать освобождение от НДС общепита и 5% НДС на УСН
40 💢 ЛДПР предлагает дать льготы большему числу ветеранов труда
Мероприятия
ВЭД-2026. Консультация с экспертом Еленой Клиновой
Дата проведения: 24 декабря, среда
Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера
Дата проведения: 25 декабря, четверг
Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки
Дата проведения: 29 декабря, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6036. ФНС может переквалифицировать дивиденды в зарплату
Выплата дивидендов руководителю должна быть подтверждена документально, иначе выплату обложат НДФЛ и страховыми взносами.
— Как посчитать пенсию за советский стаж
С 2015 года пенсия рассчитывается исходя из количества накопленных за трудовой путь пенсионных баллов. Но раньше никаких баллов не было. Был стаж, зарплата и взносы. Рассказываем, как советский и постсоветский стаж пересчитать в пенсионные баллы.
— Как получить алименты на ребенка старше 18 лет: основания, суммы и документы
Законодательством предусмотрена возможность получения алиментов на ребенка старше 18 лет, но только при выполнении определенных условий. Рассмотрим подробно, каким категориям граждан полагаются выплаты, как рассчитать сумму алиментов и какие документы потребуются для успешного обращения в суд.
— Как рассчитываются отпускные после декрета
Женщина может взять ежегодный отпуск до или после декрета, или после выхода из отпуска по уходу за ребенком. Разбираем нюансы расчета отпускных в таких ситуациях.
— Штраф за ошибки и несдачу 6-НДФЛ в 2026 году
Налоговики оштрафуют, если бухгалтер невовремя сдаст 6-НДФЛ, неправильно заполнит отчет или сдаст на бумаге, хотя надо было электронно.
— ИП на ПСН оказывает ритуальные услуги: нужно ли применять ККТ
Ритуальные услуги — особый вид деятельности, который регулируется не только налоговым, но и социальным законодательством. Разбираемся, нужно ли в этом случае применять ККТ.
— Как определить справедливую стоимость предмета аренды по ФСБУ 25/2018
Если организация не имеет право на упрощенный бухгалтерский учет, и сдает в субаренду часть недвижимости, то ей стоит вести учет по правилам ФСБУ 25/2018. Рассказываем, как оценивать справедливую стоимость предмета аренды и как учитывать аренду.
— Сотрудник совмещает работу в подразделении и обособленной организации: как уплачивать НДФЛ
Если сотрудник трудоустроен в обособленном подразделении и в головной организации, нужно разобраться с местом уплаты НДФЛ.
— 23 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
23 декабря — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 23 декабря и кто из известных людей родился в этот день.
— Ответственность маркетплейсов: как платформы помогают в защите товарных знаков
На маркетплейсах с каждым годом растет количество нарушений, связанных с интеллектуальной собственностью. Площадки часто остаются в стороне, не неся ответственности, но при этом даже наказывают нарушителей по внутренним правилам. Но неужели маркетплейсы действительно ни за что не отвечают? Что делать, если площадка игнорирует претензии правообладателя?
— До конца декабря нужно дважды сдать уведомления по НДФЛ и взносам.📝«Ночной бухгалтер» № 2086
Налоговики напоминают, что в декабре 2025 года нужно сдать последние отчетные документы в этом году.
Блоги компаний
Новые онлайн-курсы по налоговой реформе-2026
Хранилище айклауд: как проходит оплата iCloud через Apple ID
Как оплатить счет в долларах и евро из России в 2025: инструкция для бизнеса и частных лиц
Как платить с iPhone в 2025–2026 году: надежная оплата Apple Pay в России
Как купить Cursor AI: варианты оплаты и доступ из России в 2025–2026 году
Криптовалюты в международных расчетах: что нужно знать бизнесу и бухгалтеру в 2026 году
Продвижение сайта аптеки: SEO-стратегия для интернет-аптеки и увеличения онлайн-продаж
УСН и НДС в 2026 году: что меняется и где бизнес может ошибиться
Факторинг для бизнеса: как Контур.Факторинг помогает выйти из кассового разрыва
Расчетно калькуляционные материалы по гособоронзаказу
Облачная касса и 1С: как автоматизировать работу с чеками
🚀 Новые уроки по налоговой реформе-2026 в топовых курсах по УСН, бухгалтерии с нуля и зарплате
Как успешно внедрить 1С: почему нужен партнер, а не подрядчик
Правовой аудит сайта: полная инструкция по проверке и защите бизнеса от штрафов
Работа с самозанятыми без рисков в 2026 году: подробное руководство для бизнеса
Торговый сбор в 2026 году: кто и сколько должен платить, как рассчитать
Как компаниям проводить сделки с недвижимостью по новым правилам
Налоговые уведомления в 2026 году
Ловушка «нулевого директора»: риски миграции на АУСН ради экономии на взносах
Трудовые ресурсы на максимуме: искусство ресурсного планирования и оптимизации загрузки в проектном управлении
Консультации
ИП в 2025 году платит патент, розничная торговля, доход 40млн. В декабре обнаружили, что в чеках ККТ указана система налогообложения УСН ДОХОД.Что делать в таких случаях?
НДФЛ по подарочным сертификатам
Выплата заработной платы при АУСН
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер-калькулятор Зарплата от 100000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Бухгалтер/бухгалтерская организация для сельского хозяйства Зарплата от 50000 ₽, , Гибкий график
— Главный бухгалтер Зарплата от 140000 ₽, Химки, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер малого предприятия в единственном лице
Трибуна
🕵️♂️Нюансы налогового контроля: как не попасть под «статью» при банкротстве
Пенсия по инвалидности в 2026 году: сколько будут платить и как это посчитать
Что изменится в НДС с 2026 года: разбор ключевых поправок (с новыми уточнениями)
Картельный сговор на торгах: как распознать махинации с закупками и защитить бизнес
Надежда инвесторов до конца года осталась только на геополитические драйверы
💥Обзор новостей: цены на лечение зубов повысят на 50-100% из-за НДС, трудовой договор с президентом не предусмотрен, пенсии будут повышать
Неожиданный чемпион 2025 года. Как «скучная» отрасль обошла весь рынок
Зашел «на минутку» — вышел главбухом: штука, которая незаметно затягивает
Как правильно учитывать расходы при УСН?
Возможность за счет государства, бесплатно обучить сотрудников на предприятии
Бухгалтер, который спас компанию — и ни один собственник этого не заметил
Налоговые итоги за ноябрь 2025
Переход на уплату НДС при превышении лимита по УСН: пошаговая настройка в 1С
Новые облигации Пионер 02Р-01 и 02Р-02 до 22,00% годовых. Стоит ли участвовать?
Регистрация иностранной компании в России и выбор налогового режима
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/61063 от 23.06.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 44-11/4989 от 08.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/93454 от 26.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/93419 от 26.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/93966 от 29.09.2025
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС24-14865 от 02.11.2024
Арбитражный Суд Московской области: № 41-62690/22 от 10.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Ответственность маркетплейсов: как платформы помогают в защите товарных знаков
Арбитражный Суд Московской области: Решение № А41-85375/2020 от 01.09.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Ответственность маркетплейсов: как платформы помогают в защите товарных знаков
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Приказ № 1462 от 17.11.2025
Последние темы форума
— Определение нормы часов пригибком графике при суммированом учете рабочего времени
— Отчетность в военкомат - штрафы
— Переход с УСН в 2025 на УСН с НДС 5% в 2026 г
— Право Банка при АУСН-непонятка
— Адаптер рутокен коннект-не могу войти в ЛК ФНС
— Требование доверенности на подписанта поставщика
— Расходы при УСН на уплату НДС
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию