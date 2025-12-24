Утренний бухгалтер № 6037. Несколько директоров в компании: как платить взносы с МРОТ в 2026 году

ФНС: если директоров в ЕГРЮЛ несколько – страховые взносы придется платить за каждого.

Если предприниматель применяет и патент, и УСН, то лимит по доходам будут считать сразу по двум спецрежимам.

Как меняются сроки сдачи отчетности при переходе с УСН на АУСН, уточнила ФНС.

Декларацию по УСН можно сдать на бумаге, если фирма не относится к тем, для кого установлено ограничение.

Когда рассчитаться с работником, если он уходит в отпуск с последующим увольнением с 31 декабря 2025, уточнил Роструд.

Торговый сбор в 2026 году: кто и сколько должен платить, как рассчитать, узнаете из статьи.

Налоговая служба рекомендует восстановить НДС при переходе на автоУСН.

