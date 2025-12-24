8073 ОК МП Моб
Утренний бухгалтер № 6037. Несколько директоров в компании: как платить взносы с МРОТ в 2026 году

Налоговую спросили, будет ли норма по взносам с МРОТ работать для каждого, если директоров несколько, и они все указаны в ЕГРЮЛ.

ФНС: если директоров в ЕГРЮЛ несколько – страховые взносы придется платить за каждого.

Если предприниматель применяет и патент, и УСН, то лимит по доходам будут считать сразу по двум спецрежимам.

Как меняются сроки сдачи отчетности при переходе с УСН на АУСН, уточнила ФНС.

Декларацию по УСН можно сдать на бумаге, если фирма не относится к тем, для кого установлено ограничение.

Когда рассчитаться с работником, если он уходит в отпуск с последующим увольнением с 31 декабря 2025, уточнил Роструд.

Торговый сбор в 2026 году: кто и сколько должен платить, как рассчитать, узнаете из статьи.

Налоговая служба рекомендует восстановить НДС при переходе на автоУСН.

Запись IX Всероссийской бухгалтерской конференции уже доступна. Дайджест подписки Клерк.Премиум #15.

Разборы законов

Расчет суммы патента и уведомление на уменьшение суммы налога в 1С:Бухгалтерия 8: пошаговая инструкция

Разобрали порядок действий для бухгалтеров и ИП, как рассчитать налог по патенту и подготовить уведомление на уменьшение налога.

Как оформить доначисление зарплаты. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях работодатель должен провести доначисление зарплаты и как его оформить.

Перевод жилого помещения в нежилое: пошаговая инструкция

Чтобы открыть кафе, салон или офис в бывшей квартире, необходимо пройти квест необходимых процедур и согласований. Подготовили пошаговое описание общего алгоритма.

Зачем ИП на патенте нужна УСН. Мини-курс

Для чего ИП на патенте нужен резервный спецрежим? Расскажем по порядку.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025

В декабре бухгалтеры уже сдали одно уведомление на НДФЛ до 03.12.2025, предстоит сдать еще два.

Новости

1 💲 Центробанк понизил курс евро на два рубля 23 декабря 2025 года

2 Совет Федерации проработает меры для продления рабочего дня детсадов

3 Останина: десятки тысяч семей с детьми не получают единое пособие

4 Верховный суд отказался передавать жалобу частных инвесторов СМЗ в экономколлегию

5 Депутаты предложили уменьшать проценты по кредитам при снижении ключевой ставки

6 Банки стали спрашивать о родстве при переводе денег

7 С пенсии могут удержать долги, но с ограничениями и не с любой

8 Услуги в сфере внутреннего туризма будут подчиняться своим правилам

9 В каких регионах в 2025 году быстрее всего росли средние зарплаты

10 Большинство работников не рассчитывают на годовую премию. Чаще 13-ю зарплату дают в сфере добычи сырья и IT

11 Ужесточать условия ухода зарубежных компаний из России не будут

12 📆 Роструд: когда рассчитаться с работником, если он уходит в отпуск с последующим увольнением с 31 декабря 2025

13 Если доходы на УСН с НДС 5% опять снизились, платить налог еще три года не придется

14 Что не может продавать ИП, какие изменения в новой форме РСВ и запись IX Всероссийской бухгалтерской конференции — смотрите новинки в Клерк.Премиум

15 ФНС уточнила, как меняются сроки сдачи отчетности при переходе с УСН на АУСН

16 Налоговая: какие акцизы вырастут в 2026 году

17 Минфин собирается до 2030 года продлить срок уплаты налогов со штрафов при нарушениях иностранных контрагентов

18 📃 ФНС уточнила, можно ли сдать декларацию УСН без ЭДО

19 Сазанов: Минфин видит потенциал по выводу бизнеса из тени

20 👤 Налог от сдачи жилья в аренду платят только 20% россиян

22 Минфин будет бороться с компаниями, которые подменяют банковские или финансовые услуги деятельностью в сфере IT

23 Самозанятые просят разрешить наем сотрудников и увеличить лимит дохода до 3,6 млн рублей

24 ❓ Как платить взносы с МРОТ в 2026 году, если директоров несколько

25 УФНС: документы в налоговую можно заверить иностранной электронной подписью

26 В новых регионах продлили особый порядок трудовых отношений до конца 2026 года

27 Кабмин назвал регионы, которым возместят расходы на переселение из аварийного жилья

28 Как с 1 января 2026 года будут определять лимит доходов для применения ПСН

29 После перехода на НДС добавлять налог за прошлый месяц не нужно

30 ❓ Нужно ли восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на АУСН: ответ ФНС

31 Володин: Госдума будет работать, чтобы в 2026 году ключевая ставка была 9%

32 Бизнес будет обязан сообщать МВД о кибермошенничестве

33 Центробанк создал концепцию регулирования криптовалюты в России

34 АУСН освобождает от налога на имущество, но не для всех объектов

35 ⌛ ФНС: в конце декабря 2025 нужно дважды сдать уведомления по НДФЛ и взносам

36 На льготные кредиты экспортеров кабмин выделил 2 млрд рублей

37 ❗ Платить взносы за директора меньше чем с МРОТ получится только при создании или ликвидации компании

38 👀 Минцифры хочет ввести единый идентификатор пользователя для всех сервисов

39 ФНС: можно ли совмещать освобождение от НДС общепита и 5% НДС на УСН

40 💢 ЛДПР предлагает дать льготы большему числу ветеранов труда

Утренний бухгалтер № 6036. ФНС может переквалифицировать дивиденды в зарплату

Выплата дивидендов руководителю должна быть подтверждена документально, иначе выплату обложат НДФЛ и страховыми взносами.

Как посчитать пенсию за советский стаж

С 2015 года пенсия рассчитывается исходя из количества накопленных за трудовой путь пенсионных баллов. Но раньше никаких баллов не было. Был стаж, зарплата и взносы. Рассказываем, как советский и постсоветский стаж пересчитать в пенсионные баллы.

Как получить алименты на ребенка старше 18 лет: основания, суммы и документы

Законодательством предусмотрена возможность получения алиментов на ребенка старше 18 лет, но только при выполнении определенных условий. Рассмотрим подробно, каким категориям граждан полагаются выплаты, как рассчитать сумму алиментов и какие документы потребуются для успешного обращения в суд.

Как рассчитываются отпускные после декрета

Женщина может взять ежегодный отпуск до или после декрета, или после выхода из отпуска по уходу за ребенком. Разбираем нюансы расчета отпускных в таких ситуациях.

Штраф за ошибки и несдачу 6-НДФЛ в 2026 году

Налоговики оштрафуют, если бухгалтер невовремя сдаст 6-НДФЛ, неправильно заполнит отчет или сдаст на бумаге, хотя надо было электронно.

ИП на ПСН оказывает ритуальные услуги: нужно ли применять ККТ

Ритуальные услуги — особый вид деятельности, который регулируется не только налоговым, но и социальным законодательством. Разбираемся, нужно ли в этом случае применять ККТ.

Как определить справедливую стоимость предмета аренды по ФСБУ 25/2018

Если организация не имеет право на упрощенный бухгалтерский учет, и сдает в субаренду часть недвижимости, то ей стоит вести учет по правилам ФСБУ 25/2018. Рассказываем, как оценивать справедливую стоимость предмета аренды и как учитывать аренду.

Сотрудник совмещает работу в подразделении и обособленной организации: как уплачивать НДФЛ

Если сотрудник трудоустроен в обособленном подразделении и в головной организации, нужно разобраться с местом уплаты НДФЛ.

23 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

23 декабря — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 23 декабря и кто из известных людей родился в этот день.

Ответственность маркетплейсов: как платформы помогают в защите товарных знаков

На маркетплейсах с каждым годом растет количество нарушений, связанных с интеллектуальной собственностью. Площадки часто остаются в стороне, не неся ответственности, но при этом даже наказывают нарушителей по внутренним правилам. Но неужели маркетплейсы действительно ни за что не отвечают? Что делать, если площадка игнорирует претензии правообладателя?

До конца декабря нужно дважды сдать уведомления по НДФЛ и взносам.📝«Ночной бухгалтер» № 2086

Налоговики напоминают, что в декабре 2025 года нужно сдать последние отчетные документы в этом году.

Новые онлайн-курсы по налоговой реформе-2026

Хранилище айклауд: как проходит оплата iCloud через Apple ID

Как оплатить счет в долларах и евро из России в 2025: инструкция для бизнеса и частных лиц

Как платить с iPhone в 2025–2026 году: надежная оплата Apple Pay в России

Как купить Cursor AI: варианты оплаты и доступ из России в 2025–2026 году

Криптовалюты в международных расчетах: что нужно знать бизнесу и бухгалтеру в 2026 году

Продвижение сайта аптеки: SEO-стратегия для интернет-аптеки и увеличения онлайн-продаж

УСН и НДС в 2026 году: что меняется и где бизнес может ошибиться

Факторинг для бизнеса: как Контур.Факторинг помогает выйти из кассового разрыва

Расчетно калькуляционные материалы по гособоронзаказу

Облачная касса и 1С: как автоматизировать работу с чеками

🚀 Новые уроки по налоговой реформе-2026 в топовых курсах по УСН, бухгалтерии с нуля и зарплате

Как успешно внедрить 1С: почему нужен партнер, а не подрядчик

Правовой аудит сайта: полная инструкция по проверке и защите бизнеса от штрафов

Работа с самозанятыми без рисков в 2026 году: подробное руководство для бизнеса

Торговый сбор в 2026 году: кто и сколько должен платить, как рассчитать

Как компаниям проводить сделки с недвижимостью по новым правилам

Налоговые уведомления в 2026 году

Ловушка «нулевого директора»: риски миграции на АУСН ради экономии на взносах

Трудовые ресурсы на максимуме: искусство ресурсного планирования и оптимизации загрузки в проектном управлении

🕵️♂️Нюансы налогового контроля: как не попасть под «статью» при банкротстве

Пенсия по инвалидности в 2026 году: сколько будут платить и как это посчитать

Разбор эмитента: SFI

Что изменится в НДС с 2026 года: разбор ключевых поправок (с новыми уточнениями)

Картельный сговор на торгах: как распознать махинации с закупками и защитить бизнес

Надежда инвесторов до конца года осталась только на геополитические драйверы

💥Обзор новостей: цены на лечение зубов повысят на 50-100% из-за НДС, трудовой договор с президентом не предусмотрен, пенсии будут повышать

Неожиданный чемпион 2025 года. Как «скучная» отрасль обошла весь рынок

Зашел «на минутку» — вышел главбухом: штука, которая незаметно затягивает

Как правильно учитывать расходы при УСН?

Возможность за счет государства, бесплатно обучить сотрудников на предприятии

Бухгалтер, который спас компанию — и ни один собственник этого не заметил

Налоговые итоги за ноябрь 2025

Переход на уплату НДС при превышении лимита по УСН: пошаговая настройка в 1С

Новые облигации Пионер 02Р-01 и 02Р-02 до 22,00% годовых. Стоит ли участвовать?

Регистрация иностранной компании в России и выбор налогового режима

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/61063 от 23.06.2025

Центральный банк РФ: Письмо № 44-11/4989 от 08.07.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/93454 от 26.09.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/93419 от 26.09.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/93966 от 29.09.2025

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС24-14865 от 02.11.2024

Арбитражный Суд Московской области: № 41-62690/22 от 10.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Ответственность маркетплейсов: как платформы помогают в защите товарных знаков

Арбитражный Суд Московской области: Решение № А41-85375/2020 от 01.09.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Ответственность маркетплейсов: как платформы помогают в защите товарных знаков

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Приказ № 1462 от 17.11.2025

ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/1075@ от 28.08.2019

