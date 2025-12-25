Утренний бухгалтер № 6038. Поправки в ТК: Минтруд дополнил признаки трудовых отношений для переквалификации ГПД

В ТК появятся поправки с дополнительными критериями для определения трудовых отношений.
ФНС: компания в стадии упрощенной ликвидации может перейти на АУСН, чтобы не сдавать отчеты.
На АУСН придется платить налог с помещения по кадастровой стоимости.
Человек, который снялся с учета в качестве самозанятого, может снова им стать, но для этого не должно быть никаких налоговых долгов.
При автоУСН можно выплачивать дивиденды, но применяется ставка НДФЛ 13%.
Email-рассылки «Клерка»: продвижение бизнеса через электронные письма — подробности в статье.
Появилась единая система маркировки звонков, которая снизит нагрузку с небольших региональных мобильных операторов.
Разборы законов
— Как рассчитать действительную долю в ООО
Выход участника из ООО — один из законных способов прекратить участие в компании. Этот процесс требует соблюдение определенной процедуры, в т. ч. от общества. В частности, ООО обязано определить действительную стоимость доли участника и выплатить ему эту сумму.
— Налоги-2026: НДС на УСН, взносы, налог на прибыль, декларации. 30 вопросов от бухгалтеров. Практическая консультация с видео
Разбираем последние изменения в налогах и проблемы, которые возникают в работе бухгалтеров в связи с ними, способы их решения, отвечаем на вопросы.
— Допсоглашения к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года: варианты формулировок
С 1 января 2026 года повышена ставка НДС с 20% до 22% и понижен порог доходов на УСН, преодоление которого делает упрощенца плательщиком НДС. В этой связи необходимо пересматривать длящиеся договоры.
— Расчет суммы патента и уведомление на уменьшение суммы налога в 1С:Бухгалтерия 8: пошаговая инструкция
Разобрали порядок действий для бухгалтеров и ИП, как рассчитать налог по патенту и подготовить уведомление на уменьшение налога.
— Как оформить доначисление зарплаты. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях работодатель должен провести доначисление зарплаты и как его оформить.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 24 декабря 2025 года
2 🎄 Минтруд напомнил, как россияне отдыхают на новогодние праздники
3 Бухгалтерский аутсорсинг на подъеме: в России зарегистрировали 9 472 профильные фирмы за 11 месяцев 2025 года
4 Доля онлайн-продаж в розничной торговле в 2025 году может достичь 20%. Это так давят маркетплейсы
5 🔥 Вышло мобильное приложение «Клерк.Ру» для Android в RuStore
6 Чтобы ФНС правильно рассчитала налоги на имущество, лучше провести сверку: формы заявлений
7 🙋 Исследование: рост производительности труда станет главным трендом 2026 года
8 ❌ 80% компаний не готовы внедрять искусственный интеллект — эксперт рассказал почему
9 Глава Крыма: на полуострове не будут вводить туристический налог — «не стоит овчинка выделки»
10 📅 Не позднее 29 декабря 2025 нужно заплатить налоги
11 Налоговики объяснили, может ли компания в стадии ликвидации перейти на АУСН, чтобы не сдавать отчеты
12 Как закрыть 2025 год — пошаговый алгоритм от эксперта
13 🎊 Новогодний розыгрыш от «Клерка»: подписка Клерк.Премиум и ценные призы
14 Депутат Боярский: при создании базы IMEI воровство телефонов станет бессмысленным
15 Налоговики: под НДС 22% нужно обновить не только ПО кассы, но и свои учетные системы
16 ⌛ В новых регионах истекает срок для уточнения учредительных документов
17 АУСН освобождает от налога на имущество, но не для всех объектов
18 ФНС выставила строительным компаниям счет на 9,5 млрд рублей за 2024-2025 годы — они применяли «бумажный НДС»
19 ❔ Нужно ли платить страховые взносы за главу гаражного кооператива – зависит от его статуса
20 ❗❗ Минтруд разработал новые признаки трудовых отношений
21 Мошенники под видом сотрудников военкомата крадут личные данные: новая схема обмана
22 🏰 Депутаты хотят запретить чиновникам иметь недвижимость за границей
23 ✅ ФНС разъяснила, какая ставка НДФЛ для дивидендов, выплаченных на АУСН
24 💥 «Клерк» растет в социальных сетях: у «БУХмолнии» уже 7 тысяч подписчиков в Телеграм!
25 👗 12% одежды на маркетплейсах покупает поколение зумеров и не читает длинные описания
26 Магазинам стали выдавать на 27% меньше лицензий на продажу алкоголя
27 Кабмин утвердил квоту на вывоз зерна в начале 2026 года
28 📞 Крупные мобильные операторы будут бесплатно обмениваться данными о маркировке звонков с небольшими
29 Эксперты рассказали, насколько цифровые навыки повышают зарплату в ретейле
30 😨 30-40% россиян живут возле черты бедности — им хватает только на еду и одежду
31 Как убрать давно возвращенную на ЕНС сумму: ФНС подсказала
32 Путин: Правительство успешно балансирует бюджет
33 Шохин: до возвращения иностранного бизнеса еще далеко, но нужно повысить конкурентоспособность российского
34 Президент разъяснил, зачем отменили мораторий на штрафы застройщиков
35 ФНС объяснила, может ли физлицо с налоговыми долгами повторно стать самозанятым
36 😲 Стоимость рекламы на маркетплейсах выросла до 83%
Мероприятия
Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера
Дата проведения: 25 декабря, четверг
Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки
Дата проведения: 29 декабря, понедельник
Статьи
— 24 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Чем примечателен сегодняшний день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 24 декабря и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6037. Несколько директоров в компании: как платить взносы с МРОТ в 2026 году
Налоговую спросили, будет ли норма по взносам с МРОТ работать для каждого, если директоров несколько, и они все указаны в ЕГРЮЛ.
— Сотрудник уволился, а задолженность осталась
Иногда сотрудники увольняются несмотря на свои обязательства перед компанией. Как вернуть долг, а когда его лучше списать — рассказали в статье.
— Как отозвать согласие на обработку персональных данных
Защита персональных данных сейчас строго регламентируется. Физлица имеют право контролировать: кто и как использует личную информацию. Рассказываем, как отозвать согласие на обработку персональных данных.
— Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2025 года: таблица
По заработной плате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 12 дней подряд.
— Сколько можно снимать наличных с карты в 2026 году: лимиты, риски
Рассказываем, сколько средств можно снимать в разных банках.
— Как налоговая найдет и накажет тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры
Сдача квартиры в аренду — популярный способ получения пассивного дохода. Но многие собственники ошибочно полагают, что налогом данная деятельность не облагается, так как статуса ИП у арендодателя нет. Это заблуждение грозит проблемами с налоговой, доначислением налога и привлечением к ответственности.
— Почему не работает WhatsApp1 в России и что делать
Почему WhatsApp1 в России работает с перебоями и частичной блокировкой: какие ограничения вводит Роскомнадзор, грозит ли мессенджеру полная блокировка, как восстановить доступ к чатам и какие альтернативы выбрать для общения и работы.
— Льготы для IT‑сектора: действующие правила и изменения с 2026 года
Информационно‑технологический сектор остается ключевым драйвером национальной экономики и цифровой безопасности. Чтобы стимулировать его развитие, государство применяет комплекс мер поддержки — прежде всего, налоговых. Рассмотрим, как они работают сегодня и какие изменения вступят в силу через год.
Консультации
ИП на ОСНО. При расчете НДФЛ доходы и расходы учитываются без НДС?
Организации присвоим статус крупнейшего налогоплательщика, КПП в счетах-фактурах
у ИП нет сотрудников, как заполнить уведомление об уменьшении суммы патента
НДС с возмещения коммунальных услуг
Трибуна
⚡️Стратегия на 2026. Российский рынок акций: ралли на снижении ставок начинается
Льготы предпенсионерам: какие привилегии вам положены за 5 лет до пенсии и как их получить
НДС–2026: что нужно проверить уже сейчас (напоминание)
В Госдуме напомнили о графике индексации пенсий на 2026 год
Между затишьем и надеждой: как рынок оценивает геополитическую неопределённость?
Убытки при эквайринге — кейс моего клиента
Об отражении в учете операции, связанной с получением имущества от единственного участника
Учет основных средств на штрихкодах: как работать прямо в 1С без Excel и бумажных ведомостей
Почему бухгалтер уволилась через три дня после премии — и директор до сих пор не понял
Новые облигации А101 1Р2 и 1Р3 с доходностью до 19,6% годовых. Что еще покупаю в декабре
Компенсация за чужие фотографии: как уменьшить в 10 раз?
Расторжение договора подряда и взыскание убытков: что нужно знать заказчику
Начать дискуссию