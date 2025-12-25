Утренний бухгалтер № 6038. Поправки в ТК: Минтруд дополнил признаки трудовых отношений для переквалификации ГПД

Статьи

— 24 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Чем примечателен сегодняшний день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 24 декабря и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6037. Несколько директоров в компании: как платить взносы с МРОТ в 2026 году

Налоговую спросили, будет ли норма по взносам с МРОТ работать для каждого, если директоров несколько, и они все указаны в ЕГРЮЛ.

— Сотрудник уволился, а задолженность осталась

Иногда сотрудники увольняются несмотря на свои обязательства перед компанией. Как вернуть долг, а когда его лучше списать — рассказали в статье.

— Как отозвать согласие на обработку персональных данных

Защита персональных данных сейчас строго регламентируется. Физлица имеют право контролировать: кто и как использует личную информацию. Рассказываем, как отозвать согласие на обработку персональных данных.

— Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2025 года: таблица

По заработной плате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 12 дней подряд.

— Сколько можно снимать наличных с карты в 2026 году: лимиты, риски

Рассказываем, сколько средств можно снимать в разных банках.

— Как налоговая найдет и накажет тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Сдача квартиры в аренду — популярный способ получения пассивного дохода. Но многие собственники ошибочно полагают, что налогом данная деятельность не облагается, так как статуса ИП у арендодателя нет. Это заблуждение грозит проблемами с налоговой, доначислением налога и привлечением к ответственности.

— Почему не работает WhatsApp1 в России и что делать

Почему WhatsApp1 в России работает с перебоями и частичной блокировкой: какие ограничения вводит Роскомнадзор, грозит ли мессенджеру полная блокировка, как восстановить доступ к чатам и какие альтернативы выбрать для общения и работы.

— Льготы для IT‑сектора: действующие правила и изменения с 2026 года

Информационно‑технологический сектор остается ключевым драйвером национальной экономики и цифровой безопасности. Чтобы стимулировать его развитие, государство применяет комплекс мер поддержки — прежде всего, налоговых. Рассмотрим, как они работают сегодня и какие изменения вступят в силу через год.