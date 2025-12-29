В 2026 году отгрузка будет идти под 22% НДС, а зачет авансов – под 20%. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2090

Сегодня в выпуске:
Минфин объяснил, как в 2026 году принимать к вычету НДС с авансов 2025 года.
Сотрудникам с детьми выходные не будут включать в отпуск.
В 2026 году для самозанятых введут страхование по больничным.
С 2026 года цепочка переводов по СБП на 200 тыс. рублей станет подозрительной.
Ввели штрафы за нераздельный учет по госконтрактам.
Главред рекомендует.
Мем дня.
НДС с аванса
С аванса, полученного в 2025 году, надо уплатить НДС по ставке 20/120%. При реализации в счет этого аванса в 2026 году ставка НДС будет уже 22%.
Но вычет НДС с аванса будет по старой ставке 20/120%, поясняет Минфин.
🎉 Встречайте Новый год с новыми знаниями! Скидка на курс по 1С
Пройдите курс повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности.
Вы научитесь:
✔️ настраивать 1С и автоматизировать работу;
✔️ вести в 1С бухгалтерский и налоговый учет по правилам 2026 года;
✔️ быстро формировать отчетность и декларации.
После прохождения курса получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа ФИС ФРДО.
Цена курса со скидкой 73%: за 7 900 рублей вместо
29 990 рублей.
Отпуск в будни
Выходные дни предложили исключить из дней отпуска. Считать отпуск исключительно в рабочих днях хотят для многодетных работников. Для них же предложили ввести сокращенную неделю.
Причина – у таких работников семейных забот больше, чем у остальных.
Больничные СМЗ
С 1 января 2026 года самозанятые могут вступить в программу добровольного страхования.
Если платить 1 344 руб. в месяц, то можно получать оплату по больничным листам исходя из 35 000 руб. в месяц.
Если платить 1 920 руб. в месяц, то можно получать оплату по больничным листам исходя из 50 000 руб. в месяц.
Переводы с карты на карту
В 2026 году под подозрение попадут такие операции: перевод со своего счета в одном банке на свой счет в другом банке на сумму более 200 тыс. рублей, если в течение 24 часов вы эти деньги переводите другому человеку, с которым в последние полгода таких транзакций не было.
Всего перечень признаков подозрительных операций с 2026 года содержит 12 критериев.
Штрафы по госконтрактам
По госконтрактам с казначейским сопровождением исполнители должны вести раздельный учет. За его отсутствие будут штрафовать.
Штрафы такие:
для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей;
для юрлиц и ИП – до 10% цены контракта.
Главред рекомендует
Календарь отчетности и уплаты налогов для организаций и ИП в 2026 году.
Страховые взносы за директора из МРОТ будут и на АУСН: разъяснения ФНС.
Ошибки в налоговой отчетности бизнеса на УСН: как их избежать при сдаче отчетов за 2025 год.
1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским — 14.01.2026 в 15:00 мск.
🎄 У «Клерка» есть традиция — каждый год выбираем лучшую бухгалтерскую елку! Самое время принять участие и забрать приз!
Мем дня
Ваша не против отпуска длиной в 28 рабочих дней редакция
Начать дискуссию