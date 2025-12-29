8089 КПП ОСНО МОб
В 2026 году отгрузка будет идти под 22% НДС, а зачет авансов – под 20%. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2090

Если с аванса уплатили НДС по ставке 20/120, то и вычет будет по такой же ставке.

Сегодня в выпуске:

  • Минфин объяснил, как в 2026 году принимать к вычету НДС с авансов 2025 года.

  • Сотрудникам с детьми выходные не будут включать в отпуск.

  • В 2026 году для самозанятых введут страхование по больничным.

  • С 2026 года цепочка переводов по СБП на 200 тыс. рублей станет подозрительной.

  • Ввели штрафы за нераздельный учет по госконтрактам.

НДС с аванса

С аванса, полученного в 2025 году, надо уплатить НДС по ставке 20/120%. При реализации в счет этого аванса в 2026 году ставка НДС будет уже 22%.

Но вычет НДС с аванса будет по старой ставке 20/120%, поясняет Минфин.

Отпуск в будни

Выходные дни предложили исключить из дней отпуска. Считать отпуск исключительно в рабочих днях хотят для многодетных работников. Для них же предложили ввести сокращенную неделю.

Причина – у таких работников семейных забот больше, чем у остальных.

Больничные СМЗ

С 1 января 2026 года самозанятые могут вступить в программу добровольного страхования.

Если платить 1 344 руб. в месяц, то можно получать оплату по больничным листам исходя из 35 000 руб. в месяц.

Если платить 1 920 руб. в месяц, то можно получать оплату по больничным листам исходя из 50 000 руб. в месяц.

Переводы с карты на карту

В 2026 году под подозрение попадут такие операции: перевод со своего счета в одном банке на свой счет в другом банке на сумму более 200 тыс. рублей, если в течение 24 часов вы эти деньги переводите другому человеку, с которым в последние полгода таких транзакций не было.

Всего перечень признаков подозрительных операций с 2026 года содержит 12 критериев.

Штрафы по госконтрактам

По госконтрактам с казначейским сопровождением исполнители должны вести раздельный учет. За его отсутствие будут штрафовать.

Штрафы такие:

  • для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей;

  • для юрлиц и ИП – до 10% цены контракта.

