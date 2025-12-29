В 2026 году отгрузка будет идти под 22% НДС, а зачет авансов – под 20%. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2090

НДС с аванса

С аванса, полученного в 2025 году, надо уплатить НДС по ставке 20/120%. При реализации в счет этого аванса в 2026 году ставка НДС будет уже 22%.

Но вычет НДС с аванса будет по старой ставке 20/120%, поясняет Минфин.