Зарплаты работников предложили обложить допвзносом от 1% до 5% – для помощи пожилым. 👴％👵 «Ночной бухгалтер» № 2094

Чтобы обеспечить пенсионерам помощь в быту в рамках программы долговременного ухода, для работодателей могут ввести дополнительные взносы.

  • Предложили ввести взнос на зарплаты работающих для финансирования ухода за пожилыми.

  • Декларацию по УСН за 2025 год можно сдавать и по старой, и по новой форме.

  • Вырастут штрафы за незаконное предпринимательство.

  • ФНС извещает работодателей о налоговых долгах сотрудников.

  • 80% сотрудников работают «и за себя, и за того парня».

5% на помощь пожилым

Некоторым пенсионерам нужна помощь в быту. На финансирование такого долговременного ухода нужны деньги – от 440 млрд до 3 трлн руб. в год. Где их взять?

Эксперты НИФИ Минфина предложили ввести дополнительные взносы для работодателей – от 1% до 5% с зарплаты сотрудников.

Сам Минфин эту идею пока не поддержал.

Два варианта декларации по УСН

Новая форма декларации по УСН вступает в силу только 1 марта 2026 года. Но ФНС рекомендует ее сдавать уже сейчас.

Впрочем, можно сдавать и старую форму, и новую. Примут и ту, и другую.

Штрафы

За ведение бизнеса без регистрации и необходимых лицензий штраф увеличат до 1,5 млн рублей.

Также вырастут штрафы:

  • за нарушение авторских прав — с 200 тыс. до 1 млн руб.;

  • за уклонение от уплаты налогов — с 500 до 1,5 млн руб.;

  • за уклонение от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере — до 5 млн руб.

Налоговые долги сотрудников

В прошлом месяце налоговики разослали 1,5 тыс. писем работодателям, чьи сотрудники не заплатили вовремя свои личные имущественные налоги.

Предполагается, что узнав о налоговых долгах сотрудников, работодатель призовет их к совести и сподвигнет погасить задолженность.

Совмещения

Опросы показывают, что 80% работников совмещают на работе несколько ролей, причем многие из них – бесплатно.

13% опрошенных получают за совмещение доплату, а 12% – только благодарность.

Чаще всего сотрудникам дополнительно приходится брать на себя административные функции, ведение соцсетей, аналитику и отчетность.

А вам приходится делать работу, непредусмотренную вашим трудовым договором?

Ваша работает в режиме многозадачности редакция

