Зарплаты работников предложили обложить допвзносом от 1% до 5% – для помощи пожилым. 👴％👵 «Ночной бухгалтер» № 2094

Для бухгалтеров, которые ведут еще и кадры

Главбух совмещает в себе зачастую сразу несколько функций, в том числе и по ведению кадрового учета. Казалось бы, что сложного — принять сотрудника, уволить или оформить отпуск, но в кадрах есть много нюансов, в которые обычно бухгалтер не погружается. Цена ошибок — жалобы сотрудников, суды, штрафы и визиты Трудинспекции.

Чтобы разобраться в кадровом учете вам, не нужно тратить на обучение много времени и денег. Мы создали курс профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи» с официальным дипломом, который можно изучать в свободном графике.

В обучении вам помогут конспекты, тесты и интерактивные тренажеры для отработки навыков. Вы сможете встретиться с преподавателями онлайн и задать свои вопросы, Дадим пошаговые инструкции и 150+ образцов документов по кадровому делопроизводству.

Цена курса со скидкой 73%: 8 900 ₽ вместо 33 000 ₽ . Осталось всего несколько мест по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.