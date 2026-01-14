Зарплаты работников предложили обложить допвзносом от 1% до 5% – для помощи пожилым. 👴％👵 «Ночной бухгалтер» № 2094

Сегодня в выпуске:
Предложили ввести взнос на зарплаты работающих для финансирования ухода за пожилыми.
Декларацию по УСН за 2025 год можно сдавать и по старой, и по новой форме.
Вырастут штрафы за незаконное предпринимательство.
ФНС извещает работодателей о налоговых долгах сотрудников.
80% сотрудников работают «и за себя, и за того парня».
Главред рекомендует.
Мем дня.
5% на помощь пожилым
Некоторым пенсионерам нужна помощь в быту. На финансирование такого долговременного ухода нужны деньги – от 440 млрд до 3 трлн руб. в год. Где их взять?
Эксперты НИФИ Минфина предложили ввести дополнительные взносы для работодателей – от 1% до 5% с зарплаты сотрудников.
Сам Минфин эту идею пока не поддержал.
Два варианта декларации по УСН
Новая форма декларации по УСН вступает в силу только 1 марта 2026 года. Но ФНС рекомендует ее сдавать уже сейчас.
Впрочем, можно сдавать и старую форму, и новую. Примут и ту, и другую.
Штрафы
За ведение бизнеса без регистрации и необходимых лицензий штраф увеличат до 1,5 млн рублей.
Также вырастут штрафы:
за нарушение авторских прав — с 200 тыс. до 1 млн руб.;
за уклонение от уплаты налогов — с 500 до 1,5 млн руб.;
за уклонение от уплаты налогов с ущербом в особо крупном размере — до 5 млн руб.
Налоговые долги сотрудников
В прошлом месяце налоговики разослали 1,5 тыс. писем работодателям, чьи сотрудники не заплатили вовремя свои личные имущественные налоги.
Предполагается, что узнав о налоговых долгах сотрудников, работодатель призовет их к совести и сподвигнет погасить задолженность.
Совмещения
Опросы показывают, что 80% работников совмещают на работе несколько ролей, причем многие из них – бесплатно.
13% опрошенных получают за совмещение доплату, а 12% – только благодарность.
Чаще всего сотрудникам дополнительно приходится брать на себя административные функции, ведение соцсетей, аналитику и отчетность.
А вам приходится делать работу, непредусмотренную вашим трудовым договором?
