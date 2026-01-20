У бизнеса в ЕГРЮЛ вместо физического адреса будет электронный. 📧«Ночной бухгалтер» № 2098

Сегодня в выпуске:

В ЕГРЮЛ при желании будут отражать электронный адрес компании в качестве юридического.

Бездетным людям с маленькой зарплатой тоже хотят дать право на налоговый кэшбек.

Региональные власти снижают срок владения для продажи квартир без НДФЛ.

Для пониженных взносов в малом бизнесе учитывают доход только по основному коду ОКВЭД.

В 2025 году закрылось 35 тыс. кафе и ресторанов

Главред рекомендует

Мем дня

Юрадрес @

Если компания зарегистрирована по месту жительства директора или учредителя, то в ЕГРЮЛ не будет отображаться юридический адрес (город, улица, дом и т. д.). Вместо него можно будет использовать электронный адрес (на добровольной основе).

Понятие «электронный адрес» законодательно закрепят к 2027 году, а к 2028 году разработают порядок внесения электронного адреса в ЕГРЮЛ.

Паникуете при слове «НДС»? Поможем успокоиться

Многие упрощенцы попали под НДС в 2026 году из-за снижения лимита до 20 млн руб. Теперь умение работать с НДС — необходимость. Подтяните теорию, научитесь вести учет НДС в 1С, формировать счета-фактуры и заполнять декларацию на курсе повышения квалификации «Учет НДС-2026».

После курса выдадим удостоверение ФИС ФРДО на 120 ак. часов.

Сейчас приобрести курс можно со скидкой 65% за 8 900 руб. вместо 26 000 руб.

Записаться

Возврат НДФЛ

Сейчас право вернуть 7% из уплаченного НДФЛ имеют семьи с двумя детьми, у которых низкие доходы.

Эту льготу могут распространить и на другие категории граждан – с одним ребенком или без детей. Например, получать возврат налога могли бы люди с зарплатой МРОТ. Сейчас он по сути получают на руки доход менее МРОТ, потому что с МРОТ еще удерживают налог.

Срок владения для НДФЛ

Квартиру после минимального срока владения (5 лет или 3 года) можно продать без НДФЛ. У региональных властей есть право снижать этот срок, и некоторые регионы этим правом воспользовались.

Где-то срок снизили только при продаже квартир для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья, а где-то – абсолютно для всех.

Например, через 3 года продать квартиру без налога могут жители Якутии, Ханты-Мансийска, Ставропольского края, Севастополя, Иркутской, Магаданской, Амурской, Астраханской областей, Карачаево-Черкессии, Республики Алтай. Полный перечень – здесь.

👩‍💼 Совет от редакции Вместе с экспертом обсуждаем, как избавиться от управленческого одиночества и выстроить доверительные отношения с руководством и командой.

Пониженные взносы

Малый бизнес с видами деятельности из распоряжения Правительства от 27.12.2025 № 4125-р применяет пониженный тариф взносов 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ, если доля дохода больше 70%.

Для льготы учитывают доход только от основного вида деятельности (по данным ЕГРЮЛ). Если все виды деятельности в компании – из перечня, доход все равно берут только по основному коду ОКВЭД, предупреждают налоговики.

Общепит

За 2025 год в России ликвидировали более 35 тыс. заведений общепита, что на 10% больше показателя предыдущего года. Например, в Москве закрылись рестораны сети «Шоколадница», «Ростикс», «Якитория», Menza.

Причины – в том числе, насыщение рынка и конкуренция, снижение потребительской активности, рост арендной платы.

Сейчас во многих магазинах есть кофемашины и столики для перекуса, что отнимает посетителей у заведений общепита.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша пьет кофе в кафе, а не в магазинах редакция