Утренний бухгалтер № 6051. Декларацию по налогу на имущество за 2025 год сдают по новой форме

ФНС напоминает: по налогу на имущество нужно отчитаться по новой форме.
В 2026 году за директора без зарплаты надо платить взносы с МРОТ. Но на автоУСН – не надо.
Прогрессивную шкалу ИПК и проактивный учет могут внедрить при длительному уходе за пенсионерами от 80 лет.
С начала года банки блокируют оплату турпоездок через СБП.
Депутаты хотят закрепить права работников на дистанционный режим работы в период сильных морозов и низких температур.
С начала 2026 года банкам вернули НДС на операции по банковским картам, поэтому часть банков де-факто повысила платежи за эквайринг.
Налоговики разъяснили, как учитываются операции на УСН с НДС при работе с контрагентом-неплательщиком НДС.
⭐ Совет от редакции: Ключевые изменения-2026: охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС – Ваш единый чек-лист. Подготовьтесь к изменениям в законодательстве заранее. Приходите на вебинар 28 января в 11:00 мск. Записаться.
💰Октябрь +40 000 ₽ / Ноябрь +90 000 ₽ / Декабрь +150 000 ₽
Январские прошли, а денег не хватает? Это реальный доход агента КредитаНет.
😎Удалённо: передаешь контакты должников — получаешь деньги. Или делишься своей ссылкой со знакомыми, у которых долги.
‼️2–3 часа в день. Без вложений.
Реклама: ООО «КРЕДИТАМНЕТ», ИНН 7726480007, erid 2W5zFH1T4Vn
Разборы законов
— Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера. Конспект вебинара с видео
Вспомнили ключевые проводки, а также специфику подготовки годовой отчетности. Разобрали топ-10 ошибок в бухотчетности за год.
— Справка о доходах в 2026 году
В обязанности работодателя входит уплата НДФЛ за своими работниками, а также предоставление этой информации им по запросам, например, в случае подачи 3-НДФЛ или получения стандартных налоговых вычетов. Разберем порядок выдачи справки о доходах в 2026 году.
— Цифровой профиль гражданина с 1 марта 2026 года: что изменится для заемщиков. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем новый порядок оценки кредитоспособности с 1 марта и как это повлияет на заемщиков.
— Как ИП рассчитать доходы для алиментов. Мини-курс
Как ИП уплачивать алименты, если он получил убыток? Расскажем по порядку.
— Простое товарищество: что это и как его создать
Хотите работать сообща, но без создания общего юридического лица? Есть вариант: договор простого товарищества. Суть: товарищи объединяют деньги, имущество, навыки, деловые связи и ведут общее дело, оставаясь при этом самостоятельными субъектами. Удобно, но есть нюансы.
🔥 Защитите бизнес от штрафов — обучите сотрудников вовремя!
За отсутствие обучения охране труда предусмотрены серьезные штрафы — до 130 тыс. руб. за каждого сотрудника по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП. Научитесь оценивать риски на производстве, а также организовывать безопасную работу и предотвращать штрафы с комплектом курсов «Обязательное обучение по охране труда. Комплект‑максимум».
После прохождения вы сможете оптимизировать систему охраны труда, разберетесь со всеми требованиями законодательства, получите документы об обучении, которые мы передадим в реестр Минтруда.
Цена комплекта со скидкой 32%: 5 900 руб. вместо
8 700 руб.
Новости
1 💲 Центробанк снизил курс доллара до 76 рублей 23 января 2026 года
2 🍔 Фастфуд предлагают рекламировать только по ночам
3 Что изменилось в работе с маркетплейсами в 2026 году — эксперт расскажет о самом важном
4 На Госуслугах хотят создать раздел для отслеживания платных подписок
5 «Новый Московский Банк» потерял лицензию ЦБ
6 За уход за пожилыми предлагают ввести прогрессивные пенсионные коэффициенты
7 Какой код ОКТМО указывать в РСВ, если он изменился
8 🚀 Заручитесь поддержкой экспертов на год вперед с подпиской Клерк.Премиум
9 Вкладчики «Нового Московского Банка» начнут получать страховое возмещение с 6 февраля 2026 года
10 На оборудование для майнинга предлагают ввести амнистию
11 У плательщика НДС на УСН есть обязанности, не зависящие от статуса его контрагента
12 💥 Последний день! Онлайн-курсы с программой на 2026 год со скидками до 75%
13 🔒 Банки блокируют оплату туров через СБП
14 Роструд: можно ли работать полный день в отпуске по уходу за ребенком
15 🔥 На АУСН точно не надо платить страховые взносы за директора с МРОТ
16 Правительство определило сферы для приоритетной поддержки
17 Эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса продлили до 2027 года
18 📋 Должен ли работодатель дать список вопросов для проверки знаний по охране труда
19 Коллекторы стали скупать долги перед лизинговыми компаниями
20 📄 Декларацию по налогу на имущество за 2025 год нужно сдавать по новой форме
21 Минэкономразвития: число МСП в общепите выросло на 7%
22 ФНС разъяснила, когда образовательная организация может не применять ККТ
23 Компании могут провести сверку по налогооблагаемому имуществу за 2025 год
24 ФНС уточнила, может ли принципал перейти на АУСН
25 Налоговики рассказали, как онлайн отправить уведомление о КИК
26 Аксаков: для банковский системы уход «Нового Московского Банка» абсолютно незаметен
27 Бухгалтеры спорят — сколько надо брать денег за их работу. Выпуск № 10 подкаста «Налоговое утро»
28 🔋 На строительство новых зарядных станций для электромобилей дадут льготные кредиты
29 Назвали сферы, в которых ожидается рост зарплат в 2026 году
30 🥶 На время морозов сотрудников могут перевести на удаленку
31 У маркетплейсов будет «иммунитет» от переквалификации в трудовые отношения: при каких условиях
32 За отличную учебу детей родителям предложили давать пять дней отпуска
33 Банки добавили НДС 22% к комиссиям за эквайринг
34 🤖 Голос телефонного робота предлагают сделать нечеловеческим
35 Приставы впервые взыскали алименты с брокерского счета должника
36 💥 ФНС уточнилась про взносы за директора на АУСН, власти признали несовершенство налоговой реформы-2026, отчетность малого бизнеса упростят. Топ новостей за неделю
Мероприятия
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов
Дата проведения: 27 января, вторник
Ключевые изменения-2026: охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС – Ваш единый чек-лист
Дата проведения: 28 января, среда
ВЭД-2026: ОАЭ без двойного налога техсбор на электронику новые коды ТН ВЭД
Дата проведения: 29 января, четверг
Статьи
— 23 января— какой сегодня праздник отмечают в России и мире
23 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 23 января и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6050. Если нет выручки, то и пониженные тарифы страховых взносов использовать нельзя
Чтобы применять пониженные тарифы страховых взносов, нужно соблюдать критерий по лимиту в 70% дохода от основной деятельности.
— Утилизация товаров маркетплейсом: можно ли взять в расходы
При утилизации товаров маркетплейс не выдает документов по ЭДО, компания списывает товар на основании отчета о списании на сайте маркетплейса. Можно ли эти расходы принимать в налоговом учете?
— Сотрудник уволился, а задолженность осталась
Иногда сотрудники увольняются несмотря на свои обязательства перед компанией. Как вернуть долг, а когда его лучше списать — рассказали в статье.
— Как получить отсрочку по уплате налогов
Организации и ИП, которые не могут уплатить налоги или взносы в установленный срок, могут воспользоваться отсрочкой или рассрочкой. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Как организации на ОСНО отражать оформление КАСКО и ОСАГО
Если у организации на ОСНО есть лизинговое транспортное средство, то по нему не только нужно уплатить налог, но еще и оформить страховку. Рассказываем, как отразить оформление КАСКО и ОСАГО в учете.
— МРОТ 2026: на что влияет, что нужно знать бухгалтеру. Таблица по регионам
В 2026 году МРОТ вырос на 21%. Собрали всю самую актуальную информацию о повышении МРОТ, изменениях в расчете зарплаты, а также собрали региональные ставки МРОТ.
— Как отправить посылку через «Озон» и отследить — подробное руководство
Разбираем, как работает сервис «Доставка посылок» в Ozon: как оформить отправление в приложении, выбрать размер коробки и тариф, отследить посылку по треку, получить ее и компенсацию, если посылка потерялась.
— Служебная записка: зачем нужна и как написать
Иногда сотрудникам нужно передать важное сообщение. Можно сделать это по почте, но лучше — написать служебную записку. Рассказываем, как это сделать.
— Алиса в моторе, биометрия по подписке и письмо Дурову: российский IT-дайджест #21
Главные новости российского айти за неделю.
— Как пожаловаться на судебного пристава: основания, как и куда обращаться
Жалоба на судебного пристава — законный способ защитить свои права при нарушениях в ходе исполнительного производства. Такой документ помогает пресечь незаконные действия или бездействие пристава и ускорить решение проблемы.
Блоги компаний
Переход на АУСН условия, сроки и основные шаги
Цифровая ответственность: как выбрать лучшую программу для промышленной безопасности на предприятии
Большое обновление десктопных редакторов Р7 офис: интеграция с облаком Mail.ru (VK) и появление новых функций
Фьючерсная торговля в криптовалюте: подробный гайд на 2026 год для начинающих
Криптообменники в Челябинске: как выбрать сервис для обмена в 2026 году
Важные изменения для бизнеса: коротко о главном и что с этим делать
Добровольное страхование для самозанятых: 1 121 заявление на больничный за первые 4 дня
Оформить карту иностранного банка: как россиянам получить карту быстро и безопасно
Автоюристы Москвы: рейтинг 2026
Лучшие платежные системы для приема оплаты из-за рубежа: топ–9 сервисов
Как запустить интернет-магазин: пошаговая инструкция
Военные юристы Москвы: независимый рейтинг 2026
Стратегия «лестницы лимитов» на УСН 20–15–10 млн рублей: сдерживать рост или пробивать потолок
Арбитражные юристы Москвы: независимый рейтинг
Обмен персональными данными при найме: что (не) передавать подрядчикам и как фиксировать согласия
Уведомления по ЕНП в 2026 году: как заполнить и сдать, сроки, изменения
Юрист по ДТП в Москве: рейтинг
Консультация юриста в Москве: рейтинг 2026
Как бухгалтеру вовремя получать документы от клиентов
Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер малого предприятия в единственном лице
— Заместитель главного бухгалтера
Трибуна
⚡️Пришли дивиденды от Лукойла!
Как получить ЭЦП физического лица не выходя из дома?
Товарный знак на руках, но не использую. Суд защитит от нарушителя?
⚡️ Власть признала: налоговая нагрузка убивает микробизнес
Бег на месте: почему новые раунды переговоров не меняют картину? Основные моменты
💥Обзор новостей: пекарня «Машенька» довольна предложениями Минэка, МЭР отвечает за реестр маркетплейсов, доллар — 76 руб
КУДиР при совмещении УСН и НДС: инструкция по отражению выручки
Пониженные ставки НДС на УСН в 2026 году: при каких условиях их можно применять
⁉️ ФНС поставила точку в полемике по страховым взносам
Мобильный учет основных средств: как бухгалтеру контролировать имущество со смартфоном или ТСД
Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в январе 2026
Чек-лист: как проверить свою кредитную историю
Аудит посадочных страниц — практические шаги по CRO
⁉️ Третий сезон налоговой реформы: Минфин готовит новый пакет поправок с 1 января 2027 года
Бюджет на интернет-рекламу: 3 простых метода расчета — Правило: цифры, методика, понятный CTA
График обязательной маркировки товаров на 2026 год: экспертный анализ изменений
Самозанятые могут самостоятельно оформить справку, подтверждающую полученные доходы
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/51243 от 11.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/51221 от 11.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/51284 от 11.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/51248 от 11.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/51616 от 11.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/51283 от 11.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-03/51202 от 11.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/51526 от 11.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/51540 от 11.07.2019
Последние темы форума
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию