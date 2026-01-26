Утренний бухгалтер № 6051. Декларацию по налогу на имущество за 2025 год сдают по новой форме

ФНС напоминает: по налогу на имущество нужно отчитаться по новой форме.

В 2026 году за директора без зарплаты надо платить взносы с МРОТ. Но на автоУСН – не надо.

Прогрессивную шкалу ИПК и проактивный учет могут внедрить при длительному уходе за пенсионерами от 80 лет.

С начала года банки блокируют оплату турпоездок через СБП.

Депутаты хотят закрепить права работников на дистанционный режим работы в период сильных морозов и низких температур.

С начала 2026 года банкам вернули НДС на операции по банковским картам, поэтому часть банков де-факто повысила платежи за эквайринг.

Налоговики разъяснили, как учитываются операции на УСН с НДС при работе с контрагентом-неплательщиком НДС.