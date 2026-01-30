Утренний бухгалтер № 6055. Изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера

Подготовили для бухгалтеров обзор изменений с февраля 2026.
Минфин: у соцвычета по НДФЛ на лечение методом ЭКО нет ограничения по сумме.
ФНС пояснила, какая ставка НДС в январе 2026 к услугам, оказанным в декабре 2025 года.
Россиянам хотят напоминать о налоговых долгах каждый месяц через МАХ и «Одноклассники».
Как налоговая проверяет ККТ в 2026 году: способы контроля и штрафы — в статье.
Опубликованы рекомендации для применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
Налоговая служба: на АУСН нужно выделять РК и СН в зарплатах.
Минимальный размер выплаты по больничному для работающих россиян за один день в феврале 2026 года составит 967,61 рубля.
🔢Как рассчитывать зарплату с учетом норм 2026 года?
Подробно расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь составлять отчетность и внутренние нормативные акты, считать и уплачивать налоги по требованиям 2026 года.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 72%: 8 900 ₽ вместо 31 700 ₽.
Разборы законов
— ФСБУ в 2026 году: формирование бухотчетности. Вопросы и ответы. Конспект практической консультации аудитора с видео
Разбираем изменения в учетной политике, порядке формирования бухотчетности. Отвечаем на вопросы бухгалтеров.
— Как подать апелляционную жалобу на решение по результатам налоговой проверки. Мини-курс
Сколько ФНС рассматривает жалобы налогоплательщиков? Расскажем по порядку.
— Когда и как нужно сообщить в ИФНС о неудержанном НДФЛ с работника
Что делать, если компания не может удержать НДФЛ у сотрудника? С 2025 года она обязана проинформировать ИФНС и самого работника об этом (п. 5 ст. 226 НК), заполнив специальное заявление. Порядок смотрите ниже.
— Изменения в трудовом законодательстве – 2026: обзор для бухгалтера и кадровика
2026 — год тотального контроля: трудовые права граждан, размеры зарплат, перемещение мигрантов, работа с самозанятыми. Кроме того, ГИТ скорректировала ориентиры для проверок. Подготовили обзор изменений для бухгалтера и кадровика.
— Срок действия у писем Минфина и ФНС: есть он или нет
Вопрос не из чистого любопытства: несмотря на то что письма Минфина, ФНС — не нормативные акты (т. е. следовать им вы не обязаны), но при определенных условиях ссылка на них может избавить от лишних денежных трат. Но как узнать, не «просрочено» ли письмо, на которое вы так надеетесь?
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 29 января 2026 года
2 70% малого и среднего бизнеса заявили о риске банкротства
3 Эксперт Надежда Камышева поможет разобраться в налоговых изменениях 2026 года
4 💰 Туристический налог принес бюджету 5,5 млрд рублей в 2025 году
5 Минцифры рассказало, сколько айтишников воспользовались льготной ипотекой в 2025 году
6 Региональным производителям могут дать налоговые льготы
7 Верховый суд: слишком много обращений в правоохранительные органы — это злоупотребление правом
8 При заполнении 6-НДФЛ нашли ошибку в ЕНП-уведомлении за предыдущий период: что делать
9 Греф признал ошибку: сберкнижки будут принимать до последнего клиента
10 Минимальный размер выплаты по больничному в феврале 2026 будет больше, чем в январе
11 💣 С 2026 года РК для НДФЛ опять выделяют
12 ОКТМО изменился — ФНС разъяснила, какой код указывать в 6-НДФЛ
13 🏠 Как налоговая узнает, что вы сдаете квартиру в аренду и как накажет. Выпуск № 14 подкаста «Налоговое утро»
14 В 2025 году активнее всего искали работу россияне в возрасте 45-64 лет. В топ-3 также 14-летние подростки
15 При превышении лимита на ПСН нужно подать уведомление, даже если пропустили срок
16 При увеличении уставного капитала ООО или АО не всегда нужно платить налог на прибыль
17 ФНС ответила, нужно ли на АУСН выделять РК и СН в зарплатах
18 🔥 Старт 1 февраля! Скорее записывайтесь на профкурсы со скидками до -74%
19 😮 Клиентка воспользовалась сбоем и украла у банка больше 500 тысяч рублей
20 Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при продаже ценных бумаг
21 Эксперт объяснила, с какого дохода ИП рассчитывают алименты
22 ✅ Минфин подготовил ежегодные рекомендации по годовой отчетности
23 ❕ Не все упрощенцы с 5% НДС могут в 2026 году перейти на 22%
24 👓 Какие изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера
25 Условия получения льгот на развитие туризма ужесточат
26 Депутат предлагает дать налоговую льготу ИП с детьми-инвалидами
27 ❔ Как платить НДС, если ИП на УСН освобожден от налога
28 💬 О налоговых долгах каждый месяц предлагается сообщать через МАХ и «Одноклассники»
29 🙅 Восемь из десяти заемщиков получают отказ в кредитах
30 Для семейного бизнеса предлагают фиксировать налоговые условия на 10 лет
31 Какая ставка НДС в январе 2026 к услугам, оказанным в декабре 2025 года
32 👴 👵 Пенсионеры старше 80 лет получат повышенную надбавку к страховой пенсии
33 Мишустин: пособие по рождению ребенка увеличится до 28,5 тысяч рублей
34 👶 У соцвычета по НДФЛ на лечение методом ЭКО нет ограничения по сумме
35 Набиуллина просит отсрочить переход банков к электронному межведомственному взаимодействию
36 👉 Налоговики стали активно предлагать бизнесу уплатить старые долги: причины
37 Кабмин утвердил критерии посреднических цифровых платформ
38 📅 Выходные дни перестанут учитывать в отпуске — такой законопроект депутаты внесли в Госдуму
39 ❌ Проценты по депозиту не облагаются налогом на АУСН
40 🚀 Три дня до старта обучения на профкурсах! Скорее записывайтесь
41 👍 Протезирование зубов планируют включить в ОМС для предпенсионеров
42 🙏 МВД попросили не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопад
Мероприятия
Налоги-2026. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 30 января, пятница
Слёт бухгалтеров НКО в Сочи. Отчетность за 2025 г. и все изменения в работе НКО
Дата проведения: 2 февраля, понедельник
Заработная плата и налоги в 2026 году – Новые правила, актуальные и сложные моменты.
Дата проведения: 2 февраля, понедельник
Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб
Дата проведения: 3 февраля, вторник
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 4 февраля, среда
Статьи
— 29 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
29 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 29 января и кто из известных людей родился в этот день.
— Что такое самопрезентация и как красиво рассказать о себе
Термин «самопрезентация» порой воспринимается как нечто искусственное и лишнее. Но действительно ли обычному человеку нужна эта концепция? На практике мы регулярно занимаемся самопрезентацией: будь то интервью с работодателем или встреча с потенциальным партнером. Рассказываем, как сформировать первое впечатление, которое поможет достичь поставленных задач.
— Как платить фиксированные взносы ИП за себя в 2026 году
Фиксированные взносы в 2026 году – 57 390 рублей + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Рассказываем, как считать, когда платить и как.
— Сотрудник-инвалид: как принять на работу, что делать, если работнику дали инвалидность, условия труда, льготы
Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.
— Утренний бухгалтер № 6054. Как учесть расходы при перечислении в подотчет на АУСН
Налоговая служба уточнила порядок учета расходов на автоУСН.
— Капитальные вложения в арендованное имущество: как отразить в учете
По договору аренды организация-арендатор обязана перестроить арендуемое здание, а арендодатель — возместить расходы в счет арендной платы. Срок аренды — длительный, с ежегодной пролонгацией. Как бухгалтеру арендатора отражать операции в учетах, опираясь на нормы ФСБУ 25/2018?
— Что будет, если не утвердить штатное расписание
Организация обязана утверждать кадровые документы: штатное расписание, график отпусков и другие локальные акты. Что будет, если этого не сделать?
— Как работает продажа товара юрлицу на Wildberries
При продажах юридическим лицам маркетплейс выступает агентом — продает товары от имени продавца и берет за это свою комиссию. Рассказываем, как работает продажа юрлицам на Wildberries.
— Нематериальные активы: нюансы учета и амортизации в целях налогообложения прибыли
В статье расскажем о ключевых аспектах налогового учета нематериальных активов. Рассмотрим критерии признания НМА, правила формирования стоимости и методы амортизации, а также типичные ошибки и различия с бухгалтерским учетом.
— Фабрики в малых городах закроются? Почему вакансий больше, чем людей, и что с этим делать бизнесу
На российском рынке труда закрепился устойчивый парадокс: рабочих мест больше, чем работников. Особенно остро это ощущают предприятия в малых городах и промышленных центрах — именно там кадровый дефицит из локальной проблемы превратился в системный риск для бизнеса.
— Пять доплат к пенсии: размер в 2026 году
В ряде случаев фиксированная выплата к пенсии будет повышена. Размер доплаты в 2026 году смотрите в нашей таблице.
— Как заполнить платежку на налоги в 2026 году: образцы для ИП и организаций
С 27 октября 2025 года, а потом еще с 5 декабря 2025 изменились реквизиты для уплаты налогов.
— 6-НДФЛ за 2025 год, работа с маркетплейсами на АУСН, блокировка счетов по 115-ФЗ: дайджест вебинаров на февраль
В 2026 году предпринимателям и бухгалтерам нужно быстро адаптироваться к работе по новым правилам. Чтобы вопросов было меньше, мы ежемесячно готовим полезный контент, который помогает не допускать ошибок.
— Сколько НДФЛ платить в 2026 году за продажу авто в 2025 году: примеры
При продаже авто у автовладельца не будет облагаемого НДФЛ дохода, если этот автомобиль принадлежал ему как минимум 3 года. В противном случае доход от продажи облагается НДФЛ. За доход с продажи авто в таком случае нужно отчитаться и уплатить налог.
— Зачем нужен реестр наследственных дел и как проверить наследственное дело
Что такое наследственное дело, зачем нужен реестр наследственных дел и как онлайн проверить, открыто ли наследство и у какого нотариуса оно находится по ФИО умершего.
— Личная карточка учета выдачи СИЗ в 2026 году: бланк, образец
Работодатели обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, если на предприятии вредные и опасные условия труда. СИЗ защищают работников от ожогов, воздействия газов, проникновения бактерий, повышенного шума и т.д. Данные о сотруднике, типе СИЗ, ответственном лице вносятся в личную карточку учета выдачи СИЗ.
— Электронный сертификат ПФДО: как получить и использовать
Электронный сертификат ПФДО в 2026 году: как оформить, активировать и потратить на кружки, какие ограничения и лимиты действуют, как работает онлайн-запись через Госуслуги.
— Сверхурочная работа: нюансы оформления и оплаты
Если сотрудники задерживаются на работе допоздна, возникает закономерный вопрос: как оплачивать их труд? Рассказываем, как оформлять и оплачивать сверхурочную работу по ТК.
— Соцвычет на ЭКО можно получить на всю сумму расходов. 👶«Ночной бухгалтер» № 2105
ЭКО — это дорогостоящее лечение и по нему нет ограничения по сумме налогового вычета.
Блоги компаний
Как купить зарубежную компанию: разбираем на примере Гонконга
Как минимизировать риски кассовых разрывов в 2026 году
Налоговые и бухгалтерские изменения недели (21.01-28.01): что важно учесть бизнесу уже сейчас
Геймификация в маркетинге: игровые механики для вовлечения клиентов и роста продаж
Документы по персональным данным в 2026 году: чек-лист для бизнеса
Маржинальная торговля криптовалютой в 2026 году: принципы работы, возможные риски и доступные биржи
ТОП–10 систем КЭДО в 2026 году: рейтинг решений для автоматизации КДП
Упрощенная ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция
Резюме главного бухгалтера глазами руководителя: что заставит меня пригласить вас на собеседование
💥 ⏰ Не ждите понедельника — скорее записывайтесь на профкурсы со скидкой -74%! Поторопитесь старт 1 февраля
Пополнить кошелек Steam: актуальные сервисы для оплаты в 2026 году
Как вести учет ИП без бухгалтера: возможности Контур Эльбы
Как налоговая проверяет ККТ в 2026 году: способы контроля и штрафы
Консультации
Отражение пересчитанного налога в декларации УСН
ЕФС -1 подраздел 2, 2.1 при АУСН
Уведомление о выкупе WB (налоговый учет) УСН 6%
Пояснительная записка к балансу
Счет-фактура на аванс для резидентов Сколково в 2026 году.
Льгота по страховым взносам для МСП с ОКВЭД 61.
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Главный бухгалтер Зарплата от 150000 до 200000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер-калькулятор (удалённо) в международный ресторанный холдинг Зарплата от 40000 ₽, , Гибкий график
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
⚡️Подал заявку на обмен замороженными активами
Превышен лимит освобождения от НДС на УСН, но деятельность подпадает под статью 149 НК РФ
Как увеличится налоговая нагрузка из-за появления НДС на УСН?
💥Обзор новостей: снижение НДС произойдет в короткие сроки, штрафы за дискредитацию традиционных ценностей одобрили, бакалавриат и магистратуру отменят
Поставка без подписанного договора: как суды рассматривают отгрузку товара и взыскание оплаты
Высокий уровень риска ЦБ: как оспорить статус в Банке России самостоятельно?
Как проводится судебная экспертиза проектной документации и в каких случаях она необходима
Поступление в юридический колледж: что нужно знать выпускнику 9 класса и его родителям
Как продвигать канал в MAX в 2026 году: полное руководство для бизнеса и экспертов
Учет основных средств в 2026 году: новые правила и технологическое решение для безупречного исполнения
Юридическое образование в 2026 году: вузы, программы, перспективы
⁉️ Новая вспышка от ФНС: давят на старые долги, зная, что проверять уже не имеют права
Оптимизация 1С: как найти причину тормозов и не слить бюджет на новый сервер
Как фасовать сыр и маркировать? Пошаговое руководство для розницы
Я сделал eResidency Kazakhstan. Банковский счет, брокерский счет, ИИН, номер телефона. Все официально
💡 Да будет свет: события, которые изменили мир. Викторина на Клерке
Тайны хорарной астрологии: что это такое
Закон о русском языке с 1 марта 2026: чек лист для бизнеса — как избежать штрафов до вступления в силу
Льготы по транспорту ветеранов, вычет по ЭКО, судебная пошлина для учреждений в обзоре
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/10512@ от 24.11.2025
Подробнее о документе мы писали в новости В перечнях для налогообложения по кадастровой стоимости будут новые сведения, а срок формирования продлили до 1 марта
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/11622@ от 24.12.2025
Подробнее о документе мы писали в новости В перечнях для налогообложения по кадастровой стоимости будут новые сведения, а срок формирования продлили до 1 марта
Роструд: Письмо № ПГ/29776-6-1 от 11.12.2025
Подробнее о документе мы писали в новости ❌ Роструд: день отдыха за работу в выходной или праздник нельзя дать авансом
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/50721 от 09.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/50724 от 09.07.2019
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/20667@ от 23.10.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Какая ставка НДС в январе 2026 к услугам, оказанным в декабре 2025 года
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/11802@ от 29.12.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Какая ставка НДС в январе 2026 к услугам, оказанным в декабре 2025 года
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/50717 от 09.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/50499 от 09.07.2019
Последние темы форума
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию