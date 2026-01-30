Утренний бухгалтер № 6055. Изменения с февраля 2026 года: обзор для бухгалтера

Статьи

— 29 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

29 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 29 января и кто из известных людей родился в этот день.

— Что такое самопрезентация и как красиво рассказать о себе

Термин «самопрезентация» порой воспринимается как нечто искусственное и лишнее. Но действительно ли обычному человеку нужна эта концепция? На практике мы регулярно занимаемся самопрезентацией: будь то интервью с работодателем или встреча с потенциальным партнером. Рассказываем, как сформировать первое впечатление, которое поможет достичь поставленных задач.

— Как платить фиксированные взносы ИП за себя в 2026 году

Фиксированные взносы в 2026 году – 57 390 рублей + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Рассказываем, как считать, когда платить и как.

— Сотрудник-инвалид: как принять на работу, что делать, если работнику дали инвалидность, условия труда, льготы

Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.

— Утренний бухгалтер № 6054. Как учесть расходы при перечислении в подотчет на АУСН

Налоговая служба уточнила порядок учета расходов на автоУСН.

— Капитальные вложения в арендованное имущество: как отразить в учете

По договору аренды организация-арендатор обязана перестроить арендуемое здание, а арендодатель — возместить расходы в счет арендной платы. Срок аренды — длительный, с ежегодной пролонгацией. Как бухгалтеру арендатора отражать операции в учетах, опираясь на нормы ФСБУ 25/2018?

— Что будет, если не утвердить штатное расписание

Организация обязана утверждать кадровые документы: штатное расписание, график отпусков и другие локальные акты. Что будет, если этого не сделать?

— Как работает продажа товара юрлицу на Wildberries

При продажах юридическим лицам маркетплейс выступает агентом — продает товары от имени продавца и берет за это свою комиссию. Рассказываем, как работает продажа юрлицам на Wildberries.

— Нематериальные активы: нюансы учета и амортизации в целях налогообложения прибыли

В статье расскажем о ключевых аспектах налогового учета нематериальных активов. Рассмотрим критерии признания НМА, правила формирования стоимости и методы амортизации, а также типичные ошибки и различия с бухгалтерским учетом.

— Фабрики в малых городах закроются? Почему вакансий больше, чем людей, и что с этим делать бизнесу

На российском рынке труда закрепился устойчивый парадокс: рабочих мест больше, чем работников. Особенно остро это ощущают предприятия в малых городах и промышленных центрах — именно там кадровый дефицит из локальной проблемы превратился в системный риск для бизнеса.

— Пять доплат к пенсии: размер в 2026 году

В ряде случаев фиксированная выплата к пенсии будет повышена. Размер доплаты в 2026 году смотрите в нашей таблице.

— Как заполнить платежку на налоги в 2026 году: образцы для ИП и организаций

С 27 октября 2025 года, а потом еще с 5 декабря 2025 изменились реквизиты для уплаты налогов.

— 6-НДФЛ за 2025 год, работа с маркетплейсами на АУСН, блокировка счетов по 115-ФЗ: дайджест вебинаров на февраль

В 2026 году предпринимателям и бухгалтерам нужно быстро адаптироваться к работе по новым правилам. Чтобы вопросов было меньше, мы ежемесячно готовим полезный контент, который помогает не допускать ошибок.

— Сколько НДФЛ платить в 2026 году за продажу авто в 2025 году: примеры

При продаже авто у автовладельца не будет облагаемого НДФЛ дохода, если этот автомобиль принадлежал ему как минимум 3 года. В противном случае доход от продажи облагается НДФЛ. За доход с продажи авто в таком случае нужно отчитаться и уплатить налог.

— Зачем нужен реестр наследственных дел и как проверить наследственное дело

Что такое наследственное дело, зачем нужен реестр наследственных дел и как онлайн проверить, открыто ли наследство и у какого нотариуса оно находится по ФИО умершего.

— Личная карточка учета выдачи СИЗ в 2026 году: бланк, образец

Работодатели обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, если на предприятии вредные и опасные условия труда. СИЗ защищают работников от ожогов, воздействия газов, проникновения бактерий, повышенного шума и т.д. Данные о сотруднике, типе СИЗ, ответственном лице вносятся в личную карточку учета выдачи СИЗ.

— Электронный сертификат ПФДО: как получить и использовать

Электронный сертификат ПФДО в 2026 году: как оформить, активировать и потратить на кружки, какие ограничения и лимиты действуют, как работает онлайн-запись через Госуслуги.

— Сверхурочная работа: нюансы оформления и оплаты

Если сотрудники задерживаются на работе допоздна, возникает закономерный вопрос: как оплачивать их труд? Рассказываем, как оформлять и оплачивать сверхурочную работу по ТК.

— Соцвычет на ЭКО можно получить на всю сумму расходов. 👶«Ночной бухгалтер» № 2105

ЭКО — это дорогостоящее лечение и по нему нет ограничения по сумме налогового вычета.