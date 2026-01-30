Несуществующую зарплату директора надо отражать в ПСФЛ. 👻«Ночной бухгалтер» № 2106

МРОТ на директора

Не только в РСВ база по взносам за беззарплатного директора будет равна МРОТ, но и в персонифицированных сведениях о физлицах в строке 070 тоже будет МРОТ. Такое разъяснение дает ФНС.

Между тем, этот отчет служит источником информации о доходах физлиц для различных пособий. Таким образом, из-за дохода, которого не было, директор, например, может лишиться права на детское пособие, отмечают наши читатели.