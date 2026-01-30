8127 Главбух на УСН моб
Несуществующую зарплату директора надо отражать в ПСФЛ. 👻«Ночной бухгалтер» № 2106

Директору без зарплаты взносы надо начислять с МРОТ. В персонифицированных сведениях также нужно отражать его доход в размере МРОТ, хотя никакого дохода по факту нет.

Сегодня в выпуске:

  • МРОТ на директора будет и в РСВ, и в ПСФЛ.

  • Прожиточный минимум пенсионера предложили поднять до 50 тыс. рублей.

  • Социальные налоговые вычеты предложили поднять со 150 до 360 тыс. рублей.

  • Освобожденным от НДС не надо сдавать нулевые декларации по НДС.

  • 3-НДФЛ за 2025 год на вычеты можно сдавать с 01.01.2026 по 31.12.2028.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

МРОТ на директора

Не только в РСВ база по взносам за беззарплатного директора будет равна МРОТ, но и в персонифицированных сведениях о физлицах в строке 070 тоже будет МРОТ. Такое разъяснение дает ФНС.

Между тем, этот отчет служит источником информации о доходах физлиц для различных пособий. Таким образом, из-за дохода, которого не было, директор, например, может лишиться права на детское пособие, отмечают наши читатели.

Прожиточный минимум

Сейчас у трудоспособного населения один прожиточный минимум, у пенсионеров — другой (меньше). Это дискриминация по возрасту, считает глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он предложил установить для пенсионеров прожиточный минимум такой же, как на душу населения. И чтобы он был в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, в 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера (ПМП) — 16 288 руб. Таблица с ПМП в разрезе регионов — здесь.

Соцвычеты по НДФЛ

Социальные вычеты по НДФЛ (на лечение, обучение, фитнес, добровольное страхование) сейчас составляют не более 150 тыс. рублей в год.

Депутаты предложили поднять эту сумму до 360 тыс. рублей.

Кроме того, в состав социального вычета предложили включить расходы на детский отдых.

Такой законопроект внесли в Госдуму.

Декларация по НДС

Бизнес, который освобожден от НДС на основании статьи 145 НК, не должен сдавать нулевые декларации по НДС.

Напомним, от НДС освобожден бизнес на ОСНО с доходами до 2 млн рублей (но надо сдать уведомление) и бизнес на УСН с доходами до 20 млн рублей (автоматически).

Пока это освобождение действует, сдавать декларацию по НДС не надо.

3-НДФЛ

3-НДФЛ за 2025 год надо сдать до 30.04.2026, если вы продали имущество. А если вы хотите получить вычет по расходам 2025 года (лечение, обучение, фитнес, покупка квартиры и т. д.), то срок сдачи декларации за 2025 год — 31.12.2028. Таблица по срокам — здесь.

Сдавать декларацию на вычеты можно прямо сейчас, но если хотите, чтобы доход туда подтягивался автоматически, то подождите, когда бухгалтер с вашей работы сдаст 6-НДФЛ и ваши доходы отразятся в вашем ЛК.

Главред рекомендует

Пятничный 🧠Мозгонапрягатель 3/50сегодня играем в города😏.

Мем дня

Ваша пока еще не сдала свою 3-НДФЛ за 2025 год редакция

