Изменили форму заявления для ПСН. 📝«Ночной бухгалтер» № 2108

Для перехода на ПСН применяется новая форма заявления.
Налоговики доначисляют селлерам налоги за бонусные баллы от маркетплейса.
ИП смогут снимать кино без НДС.
Самозанятые смогут сдавать в аренду нежилую недвижимость.
Многие работают сверхурочно, причем добровольно.
ИП на ПСН
С 02.03.2026 применяется новая форма заявления о переходе на ПСН.
Кроме того, предусмотрена возможность подать заявление на новый патент взамен прежнего, если изменились физические показатели — численность, количество машин и т. д.
Озон и баллы
ФНС включила в доход селлера бонусные баллы от Озона, которые в виде денег не выплачиваются. Эти баллы влияют на цену услуг маркетплейса.
Но по мнению ФНС, виртуальные бонусы – это реальный доход, с которого надо платить налог. Кроме того, для упрощенцев этот виртуальный доход суммируется с реальным и может привести к превышению НДС-лимита.
На досудебной стадии отбиться от претензий ФНС у компании не получилось. Скоро будет суд.
Кино и НДС
Сейчас кинопроизводство освобождено от НДС, но эта льгота действует для организаций. Между тем этим бизнесом занимаются в том числе ИП. Для них льготы по НДС нет. Это хотят исправить.
Предложили внести поправки в закон, чтобы у ИП-кинематографистов тоже была льгота по НДС.
СМЗ и аренда
Сейчас самозанятые могут сдавать в аренду только жилье. Чтобы сдавать нежилую недвижимость, нужно быть ИП или платить 13% НДФЛ. То есть даже гараж или кладовку сдать в аренду в рамках НПД сейчас нельзя.
Депутат предложил дать возможность самозанятым платить НПД по аренде нежилой недвижимости.
Сверхурочка
Более 50% россиян работают сверхурочной. Из них 86% делают это добровольно, остальных заставляют работодатели. В коммерции сверхурочка распространена больше, чем в бюджете.
Кстати, норму сверхурочной работы 120 часов в год хотят увеличить до 240 часов. Опрос показывает, что 31% россиян поддерживают эту инициативу, 41% — против.
