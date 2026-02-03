8135 Общая моб
Обзоры для бухгалтера
Изменили форму заявления для ПСН. 📝«Ночной бухгалтер» № 2108

Заявление на получение патента с 02.03.2026 надо подавать по новой форме.

Сегодня в выпуске:

  • Для перехода на ПСН применяется новая форма заявления.

  • Налоговики доначисляют селлерам налоги за бонусные баллы от маркетплейса.

  • ИП смогут снимать кино без НДС.

  • Самозанятые смогут сдавать в аренду нежилую недвижимость.

  • Многие работают сверхурочно, причем добровольно.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

ИП на ПСН

С 02.03.2026 применяется новая форма заявления о переходе на ПСН.

Кроме того, предусмотрена возможность подать заявление на новый патент взамен прежнего, если изменились физические показатели — численность, количество машин и т. д.

Озон и баллы

ФНС включила в доход селлера бонусные баллы от Озона, которые в виде денег не выплачиваются. Эти баллы влияют на цену услуг маркетплейса.

Но по мнению ФНС, виртуальные бонусы – это реальный доход, с которого надо платить налог. Кроме того, для упрощенцев этот виртуальный доход суммируется с реальным и может привести к превышению НДС-лимита.

На досудебной стадии отбиться от претензий ФНС у компании не получилось. Скоро будет суд.

Как работать с НДС на УСН в 2026 году

Поможет онлайн-курс НДС на УСН-2026. В нем собраны все правила НДС для упрощенцев: ставки, 1С, декларация. Вы узнаете:

  • как ИП и компаниям на УСН рассчитывать НДС по новым правилам;

  • как оптимизировать налоги в 2026 году;

  • как не допускать ошибок в отчетности.

На практических кейсах разберете все сложные ситуации, чтобы уверенно работать с НДС на УСН по правилам 2026 года!

Цена курса со скидкой 67%: 4 900 вместо 14 990 рублей. Срок акции ограничен.

Кино и НДС

Сейчас кинопроизводство освобождено от НДС, но эта льгота действует для организаций. Между тем этим бизнесом занимаются в том числе ИП. Для них льготы по НДС нет. Это хотят исправить.

Предложили внести поправки в закон, чтобы у ИП-кинематографистов тоже была льгота по НДС.

СМЗ и аренда

Сейчас самозанятые могут сдавать в аренду только жилье. Чтобы сдавать нежилую недвижимость, нужно быть ИП или платить 13% НДФЛ. То есть даже гараж или кладовку сдать в аренду в рамках НПД сейчас нельзя.

Депутат предложил дать возможность самозанятым платить НПД по аренде нежилой недвижимости.

Сверхурочка

Более 50% россиян работают сверхурочной. Из них 86% делают это добровольно, остальных заставляют работодатели. В коммерции сверхурочка распространена больше, чем в бюджете.

Кстати, норму сверхурочной работы 120 часов в год хотят увеличить до 240 часов. Опрос показывает, что 31% россиян поддерживают эту инициативу, 41% — против.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша считает, что частная сверхурочка не должна быть нормой редакция

