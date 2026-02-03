Изменили форму заявления для ПСН. 📝«Ночной бухгалтер» № 2108

Озон и баллы

ФНС включила в доход селлера бонусные баллы от Озона, которые в виде денег не выплачиваются. Эти баллы влияют на цену услуг маркетплейса.

Но по мнению ФНС, виртуальные бонусы – это реальный доход, с которого надо платить налог. Кроме того, для упрощенцев этот виртуальный доход суммируется с реальным и может привести к превышению НДС-лимита.

На досудебной стадии отбиться от претензий ФНС у компании не получилось. Скоро будет суд.