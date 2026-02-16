Утренний бухгалтер № 6066. Власти хотят дать работникам с детьми право на удаленку раз в неделю

Статьи

— 13 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

13 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 13 февраля и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6065. Ускоренное возмещение НДС для компаний и ИП продлили до конца 2026 года

В 2026 году у бизнеса сохранится возможность возместить НДС в ускоренном режиме, без предоставления банковских гарантий и поручительств.

— Как закон регулирует размещение автомобильных стоянок рядом с жилыми домами

Вопрос о размещении стоянок возле многоквартирных домов вызывает много споров среди жителей. Разбираемся, что именно говорится по этому поводу в законодательстве.

— Больничный по уходу за ребенком в 2026 году: лимиты по дням и суммам

Если у сотрудника заболел ребенок, он может оформить больничный по уходу за ним. По оплате детских больничных есть ряд нюансов.

— Как изменить трудовой договор с сотрудником: пошаговая инструкция

Работодатель вправе изменить условия трудового договора в одностороннем порядке. Но это возможно не всегда. Как изменить трудовой договор с сотрудником в соответствии с ТК — рассказали в статье.

— Как определять налоговую базу по НДС при торговле на Яндекс.Маркете

При торговле на маркетплейсе продавцу нужно корректно определять дату получения дохода. Рассказываем, как это сделать в целях исчисления НДС.

— Как начислить амортизацию на НМА в виде фильма

Амортизацию начисляют на все нематериальные активы за исключением тех, у которых нельзя определить срок полезного использования. Разбираемся, как начислить ее на фильм.

— Заполнение 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ при взносах на директора из МРОТ, новые правила по счетам-фактурам с 2026 года и проверки физлиц ФНС: экспертный обзор для бухгалтера

Если у директора нет зарплаты, то с 2026 года взносы все равно нужно начислять, но на сумму МРОТ. Начисления нужно отразить в отчетных формах.

— Битва за внимание: как компании борются с цифровым шумом в коммуникации сотрудников

Цифровой шум может сильно отвлекать сотрудников компании от выполнения их основных задач. Они много раз в день проверяют электронную почту, пишут сообщения в мессенджерах и соцсетях, и этот информационный перегруз мешает им сконцентрировать внимание на основных задачах.

— Какие документы должны быть в организации по охране труда. Требования – 2026

Разбираем, кто в организации отвечает за охрану труда, как провести аудит, какие документы необходимо оформить и кого из сотрудников обучить, чтобы избежать штрафных санкций.

— Семейная ипотека на вторичное жилье-2026: новые условия, лимиты и оформление

Семьям с детьми доступна льготная ипотека под 6% годовых. Но получить ее могут не все: у госпрограммы есть требования к регионам, жилью и самим заемщикам. Кто, как и когда может получить семейную ипотеку на вторичное жилье — рассказали в статье.

— Как получить статус малоимущей семьи в 2026 году и какие меры поддержки положены

Какая семья считается малоимущей и как получить этот статус в 2026 году. Полный перечень выплат пособий малоимущим, условия получения и пошаговая инструкция по оформлению.

— Сменный график работы в 2026 году: как внедрить и составить договор

Если специфика деятельности компании требует круглосуточного присутствия сотрудников, то на помощь придет сменный режим работы. Как его правильно установить, какие нюансы следует учесть при составлении сменного графика, расскажем далее в нашей статье.

— За 80-летнего директора-пенсионера тоже надо платить взносы с МРОТ. 👴💼«Ночной бухгалтер» № 2116

Пенсия и почтенный возраст не спасут директора от страховых взносов.