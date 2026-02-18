Все неналоговые платежи соберут в один реестр ОПП. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2119

Сегодня в выпуске:
Чтобы систематизировать неналоговые платежи, внедрят в законодательство институт «обязательных публичных платежей».
Предложили увеличить пособие по уходу за ребенком и платить его до 3 лет.
Чтобы уплаченные имущественные налоги бизнеса списали с ЕНС в бюджет, надо сдать уведомление.
Декларацию по УСН за 2025 год можно сдать как по новой, так и по старой форме.
Предложили ввести налог на роскошь — за дорогие авто и яхты.
Неналоговые налоги
Все неналоговые сборы и обязательные взносы (экологический сбор, взносы за рекламу и т. д.) внесут в перечень обязательных публичных платежей (ОПП). Если платежа не будет в этом реестре, значит он незаконный.
Сколько сейчас в России действует разных неналоговых платежей? Данные разнятся: Счетная палата выявила 262 платежа, Минфин — 167, а ТПП — 80.
Пособие по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком хотят установить на уровне прожиточного минимума в регионе. И платить пособие не до 1,5 лет, как сейчас, а до 3 лет.
Такой законопроект внесли в Госдуму.
Имущественные налоги
Хотя налоговики и сами считают налоги на транспорт, землю и имущество, их начисление проводят по ЕНП-уведомлению. Поэтому если бизнес уплатил эти налоги, но не сдал уведомление, в бюджет они не попадут.
ФНС напоминает, что до 25 февраля надо сдать уведомление на эти налоги.
По налогу на имущество уведомление сдают только в части кадастрового налога, так как налог по среднегодовой стоимости начислят по декларации.
Декларация по УСН
Приказ ФНС с новой формой декларации по УСН еще не вступил в силу, но налоговики рекомендуют сдавать именно эту форму декларации.
Впрочем, если сдать по старой форме, ее тоже примут.
Налог на роскошь
Чтобы поставить на учет яхту, вертолет или дорогое авто, придется предварительно уплатить налог до 4% от стоимости этого имущества.
Такой законопроект хотят внести в Думу. Объекты налогообложения — авто дороже 20 млн руб. и яхты и вертолеты/самолеты дороже 50 млн руб. Ставка налога на роскошь — от 1% до 4%.
