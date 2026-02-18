Все неналоговые платежи соберут в один реестр ОПП. 🔢«Ночной бухгалтер» № 2119

Неналоговые налоги

Все неналоговые сборы и обязательные взносы (экологический сбор, взносы за рекламу и т. д.) внесут в перечень обязательных публичных платежей (ОПП). Если платежа не будет в этом реестре, значит он незаконный.

Сколько сейчас в России действует разных неналоговых платежей? Данные разнятся: Счетная палата выявила 262 платежа, Минфин — 167, а ТПП — 80.