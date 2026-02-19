Директор-совместитель-ИП платит тройные страховые взносы. 👈👉👇«Ночной бухгалтер» № 2120

Взносы за директора с МРОТ

Если один человек — директор в двух фирмах, то каждая из них должна платить за него взносы с МРОТ. И даже если одна компания не работает и директор там совместитель без зарплаты, взносы все равно будут, пояснила ФНС.

А если этот человек кроме руководства компаниями занимается еще бизнесом в качестве ИП, то он платит еще фиксированные взносы ИП.

Таким образом, за одного человека будут тройные взносы — с МРОТ по двум фирмам и фиксированные за ИП.