Директор-совместитель-ИП платит тройные страховые взносы. 👈👉👇«Ночной бухгалтер» № 2120

За одного человека могут быть двойные или тройные взносы.
Инициатива: детские больничные будут продлевать отпуск.
Все пропущенные с 2016 по 2024 год индексации работающие пенсионеры получат только после увольнения.
Сотрудники не должны бесплатно делать дополнительную работу.
Усталость – не причина для понижения в должности.
Взносы за директора с МРОТ
Если один человек — директор в двух фирмах, то каждая из них должна платить за него взносы с МРОТ. И даже если одна компания не работает и директор там совместитель без зарплаты, взносы все равно будут, пояснила ФНС.
А если этот человек кроме руководства компаниями занимается еще бизнесом в качестве ИП, то он платит еще фиксированные взносы ИП.
Таким образом, за одного человека будут тройные взносы — с МРОТ по двум фирмам и фиксированные за ИП.
Больничный по уходу
Если сотрудник заболел в отпуске, его отпуск продлевается на количество дней больничного. Но если заболел ребенок, продления нет.
Депутаты предложили исправить эту ситуацию. Подготовили законопроект, по которому у родителей появится возможность продлить или перенести отпуск, если заболел ребенок до 15 лет.
Пенсии работающих
С 2025 года возобновилась индексация пенсий работающих пенсионеров. Им теперь платят прибавку за 2025 и 2026 годы. Но все равно их пенсия сейчас — не та, которую получают неработающие.
СФР индексирует ту пенсию, которая положена неработаюшему, а прибавку суммирует с той пенсией, которую получает работающий. Пример расчета — здесь.
Чтобы получать полную пенсию по стоимость балла за 2026 год, пенсионеру надо уволиться. Потом можно вновь устроиться на работу, увеличенный размер пенсии сохранится.
Доплата за доптруд
Если начальник заставил вас подметать улицу или чистить снег, за эту дополнительную работу должны заплатить. Вахтера принуждали к такому труду, но не оплачивали его. Сотрудник подал в суд и выиграл.
Даже если изначально не было уговора, что за уборку будет доплата, она должна быть.
Усталые сотрудники
Сотрудница сказала своему руководству, что устала. И теперь беспокоится, не понизят ли ее с должности по этой причине.
Роструд успокаивает: для перевода на другую должность нужно письменное заявление и соглашение сторон трудового договора.
То есть принудительного перевода на другую должность по причине усталости сотрудника (которую он обозначил устно) быть не должно.
