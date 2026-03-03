Акция Женская сила моб
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6076. Новые поправки в НК-2026: Минфин хочет смягчить переход к налоговым изменениям для МСП

Разработаны поправки в НК для плавной адаптации МСП к налоговым изменениям 2026 года.

Изменения в НК: введут льготы по НДС, страховым взносам и выбор системы налогообложения при слете с ПСН.

С 1 марта 2026 года вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть написаны на кириллице.

Минфин опубликовал подготовленный по итогам общественного обсуждения проект ФСБУ «Расходы».

Банки, предоставляющие банковские гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Список — в статье.

ФНС получила право взыскивать задолженности без обращения в суд.

Налоговики напомнили, как изменится порядок уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества.

Если кассиров меньше, чем касс, это указывают на неофициальную занятость.

Разборы законов

Онбординг: зачем нужен и как провести. Мини-курс

Как ознакомить нового сотрудника с корпоративной культурой во время онбординга? Расскажем по порядку.

Закон о защите прав потребителей-2026: что изменилось для бизнеса

Смысл поправок, вступивших в силу с 1 февраля 2026 года, — устранить перекосы в законе о защите прав потребителей, защитив бизнес от потребительского экстремизма, не ущемляя при этом честных покупателей. Итак, что конкретно меняется в связи с законом от 28.12.2025 № 500-ФЗ?

Налоговые проверки в 2026 году: топ-5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы. Конспект вебинара с видео

Разобрали самые острые вопросы налоговых проверок, а также как обезопасить себя и свой бизнес от претензий со стороны налоговых органов.

Какой налог платят ИП на УСН с процентов по вкладам

До 2026 года проценты по вкладам облагались налогом по УСН, с 2026 — НДФЛ.

ИФНС запрашивает документы за пределами трех лет: можно ли проигнорировать

Существует опасное заблуждение, из-за которого налогоплательщики теряли и теряют сотни тысяч рублей в виде штрафов – налоговики не вправе требовать документы за старые периоды. Но это далеко не так.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 2 марта 2026 года

2 Яндекс создал первый в РФ протокол агентной коммерции, чтобы продавать товары через Алису и нейросети

3 72% россиян не хватает денег на первый взнос по ипотеке

4 20% россиян монетизируют свое хобби

5 Деньги на электронных кошельках собираются страховать

6 В каких регионах России минимальный и максимальный уровень безработицы

7 📦 Нормы переноски тяжестей для несовершеннолетних с 1 марта 2026 года: новый приказ

8 ФНС ответила: можно ли совмещать АУСН и внешнеэкономическую деятельность, если иначе закрытие бизнеса

9 ❗ Налоговая раскрыла, как выявляет признаки серой занятости

10 Минфин и Центробанк хотят создать «банковский фильтр» для сделок с криптовалютой

11 Как оформить вычет за обучение + пример от налоговой, как выгоднее

12 Задержка выплаты – не всегда повод приостановить работу

13 Рекламу микрозаймов планируют запретить в общественных местах и интернете

14 ❗️ Минфин предлагает смягчить переход к налоговым изменениям для МСП

15 Учитывать ли на АУСН туристический налог

16 Налоговики назвали 3 важных условия удаленного перевыпуска КЭП

17 Из-за нового бюджетного правила Центробанк сможет снизить ключевую ставку только до 13-14%

18 С 1 апреля 2026 меняется порядок ввоза товаров из ЕАЭС, а с 1 июля будет обязательный обеспечительный платеж

19 👉 С 2027 не придется отправлять уведомления по имущественным налогам организаций

20 Почему данные бизнеса на АУСН не сходятся с информацией у ФНС, эксперт разъяснит

21 ⚡️ Весенняя акция для сильных духом бухгалтеров! Дарим необычные подарки к 8 Марта

22 Налоговики могут списать деньги со счета при отрицательном сальдо ЕНС

23 Можно ли платить зарплату в разные дни, что такое дропшиппинг, считается ли отсутствие диплома поводом для увольнения: экспертные разборы за неделю

24 Минфин уточнил ФСБУ «Расходы»

25 Владельцы ПВЗ начали нанимать сотрудников через сервисы с вакансиями, а не только по рекомендации знакомых

26 😱Триллер для бизнеса: как небрежность приводит к миллионным штрафам по охране труда. Выпуск № 31 подкаста «Налоговое утро»

27 Все экспедиторы должны подключиться к платформе ГосЛог, иначе они не смогут работать

28 Товарные знаки с кириллицей впервые обогнали названия на латинице

29 В Дагестане самый большой рост поступлений по НДФЛ в 2025 году

30 Закон о локализации такси вступил в силу

31 С 1 марта 2026 действуют новые правила оформления вывесок

32 Как переносится дебиторская и кредиторская задолженность при бухучете госфинансов

33 Депутат рассказала, как россияне отдыхают на 8 Марта

Статьи

2 марта — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

2 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 2 марта.

Утренний бухгалтер № 6075. Выплаты по уходу за ребенком могут продлить до достижения трех лет

Президент РФ поручил кабмину рассмотреть возможность продления периода декретных выплат.

Больничный по уходу за ребенком в 2026 году: лимиты по дням и суммам

Если у сотрудника заболел ребенок, он может оформить больничный по уходу за ним. По оплате детских больничных есть ряд нюансов.

Лизинг для ИП: что это такое, зачем нужен, плюсы и минусы

Лизинг нередко называют альтернативой кредиту для индивидуальных предпринимателей. Но так ли это на самом деле? Рассказываем, что такое лизинг, зачем он нужен и какие преимущества и недостатки у него есть.

Как заполнить авансовый отчет в 2026 году: образец заполнения, сроки

За выданные под отчет денежные средства на хозяйственные расходы, на командировочные расходы и т. д. сотрудник организации должен отчитаться. Для этого составляют авансовый отчет, к которому прикладывают подтверждающие документы.

Какие есть льготы у работодателя, который трудоустраивает родственников участника СВО

Работодатель трудоустраивает родственников участника СВО. С каких выплат он может не удерживать НДФЛ и не начислять страховые взносы?

Районный коэффициент с отпускных и больничных в 2026 году: как выделять для НДФЛ

В 2025 году сначала надо было выделать РК из выплат по-среднему, потом не надо. Теперь опять надо.

Какие медицинские услуги освобождаются от НДС

Компания помимо медицинских услуг оказывает еще и косметологические. Какие из услуг освобождаются от НДС и нужно ли вести раздельный учет?

Всегда ли нужно отрабатывать две недели перед увольнением

По ТК необходимо уведомить работодателя об увольнении не позднее двух недель до предполагаемой даты ухода. Однако иногда этот срок может быть другим.

Как работают паевые инвестиционные фонды и как выбрать подходящий

Паевые инвестиционные фонды — это инструмент коллективного инвестирования, где средства пайщиков объединяются в один пул и управляются профессионалами. Какие фонды бывают и как выбрать подходящий.

Рост в турбулентности: как коммуникации становятся конкурентным преимуществом

Несмотря на сокращение привычных каналов и инструментов коммуникации — мессенджеров, социальных сетей и доступности интернета из-за блокировок — бизнесу жизненно необходимо в сложных условиях быть максимально близко к клиентам. Чтобы сохранить и увеличить доходы, важно держать руку на пульсе их проблем, ожиданий и потребностей.

Как улучшат налоговые условия для малого бизнеса в 2026 году: новые поправки в НК от Минфина

ИП, которые слетели с ПСН на ОСНО, смогут задним числом перейти на УСН. Общепиту убрали условие о зарплате для НДС-льготы. Обрабатывающему бизнесу убрали условие о прошлогодних доходах для пониженных взносов.

Как вступить в наследство в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях?

💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за февраль 2026 года

Тяжелая артиллерия в деле: Ozon вступает в наш бой с налоговой за баллы!

🗓️Календарь инвестора на неделю

💥Обзор новостей: конфликт Ирана и США парализовал транзит через ОАЭ и Катар, в ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов

Маркировка спецодежды и БАДов: что изменится в учете с 1 марта 2026

Что сейчас с рынком и чего ждать дальше? Мои мысли и стратегия на март

Получили ключи от квартиры в новостройке: что дальше?

Военные очень хотят автономных роботов-убийц, а также паника по поводу массовых ИИ-увольнений

О применении требований Закона о ПОД/ФТ организациями, осуществляющими посредническую деятельность в сфере торговли недвижимостью

Чек-лист для бизнеса: аудит в личном кабинете «Честный знак»

✅ Поручения Путина по налогам, бухгалтеры недовольны АУСН, изменения с марта 2026, НДФЛ могут повысить, новый налог: топ-10 новостей на «Клерке» (23.02-01.03.2026)

❗️ Падение МСП сделают мягче

Топ-5 отчетов для проверки НДФЛ в 1С

Как правильно оформить обращение в техподдержку ЕБП при неполной загрузке РСКП в БГУ

Как оптимизировать штат сотрудников

ККТ как стратегическое решение: выбирать нужно не «на сегодня», а на вырост

Новое в уголовном, февраль 2026

Правительство расширило маркировку мясной продукции и продлило эксперимент по медизделиям

Основные признаки дробления бизнеса глазами ФНС

