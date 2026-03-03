Утренний бухгалтер № 6076. Новые поправки в НК-2026: Минфин хочет смягчить переход к налоговым изменениям для МСП

Статьи

— 2 марта — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

2 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 2 марта.

— Утренний бухгалтер № 6075. Выплаты по уходу за ребенком могут продлить до достижения трех лет

Президент РФ поручил кабмину рассмотреть возможность продления периода декретных выплат.

— Больничный по уходу за ребенком в 2026 году: лимиты по дням и суммам

Если у сотрудника заболел ребенок, он может оформить больничный по уходу за ним. По оплате детских больничных есть ряд нюансов.

— Лизинг для ИП: что это такое, зачем нужен, плюсы и минусы

Лизинг нередко называют альтернативой кредиту для индивидуальных предпринимателей. Но так ли это на самом деле? Рассказываем, что такое лизинг, зачем он нужен и какие преимущества и недостатки у него есть.

— Как заполнить авансовый отчет в 2026 году: образец заполнения, сроки

За выданные под отчет денежные средства на хозяйственные расходы, на командировочные расходы и т. д. сотрудник организации должен отчитаться. Для этого составляют авансовый отчет, к которому прикладывают подтверждающие документы.

— Какие есть льготы у работодателя, который трудоустраивает родственников участника СВО

Работодатель трудоустраивает родственников участника СВО. С каких выплат он может не удерживать НДФЛ и не начислять страховые взносы?

— Районный коэффициент с отпускных и больничных в 2026 году: как выделять для НДФЛ

В 2025 году сначала надо было выделать РК из выплат по-среднему, потом не надо. Теперь опять надо.

— Какие медицинские услуги освобождаются от НДС

Компания помимо медицинских услуг оказывает еще и косметологические. Какие из услуг освобождаются от НДС и нужно ли вести раздельный учет?

— Всегда ли нужно отрабатывать две недели перед увольнением

По ТК необходимо уведомить работодателя об увольнении не позднее двух недель до предполагаемой даты ухода. Однако иногда этот срок может быть другим.

— Как работают паевые инвестиционные фонды и как выбрать подходящий

Паевые инвестиционные фонды — это инструмент коллективного инвестирования, где средства пайщиков объединяются в один пул и управляются профессионалами. Какие фонды бывают и как выбрать подходящий.

— Рост в турбулентности: как коммуникации становятся конкурентным преимуществом

Несмотря на сокращение привычных каналов и инструментов коммуникации — мессенджеров, социальных сетей и доступности интернета из-за блокировок — бизнесу жизненно необходимо в сложных условиях быть максимально близко к клиентам. Чтобы сохранить и увеличить доходы, важно держать руку на пульсе их проблем, ожиданий и потребностей.

— Как улучшат налоговые условия для малого бизнеса в 2026 году: новые поправки в НК от Минфина

ИП, которые слетели с ПСН на ОСНО, смогут задним числом перейти на УСН. Общепиту убрали условие о зарплате для НДС-льготы. Обрабатывающему бизнесу убрали условие о прошлогодних доходах для пониженных взносов.