Утренний бухгалтер № 6076. Новые поправки в НК-2026: Минфин хочет смягчить переход к налоговым изменениям для МСП

Изменения в НК: введут льготы по НДС, страховым взносам и выбор системы налогообложения при слете с ПСН.
С 1 марта 2026 года вывески, информационные таблички и названия жилых комплексов должны быть написаны на кириллице.
Минфин опубликовал подготовленный по итогам общественного обсуждения проект ФСБУ «Расходы».
Банки, предоставляющие банковские гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Список — в статье.
ФНС получила право взыскивать задолженности без обращения в суд.
Налоговики напомнили, как изменится порядок уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества.
Если кассиров меньше, чем касс, это указывают на неофициальную занятость.
Разборы законов
— Онбординг: зачем нужен и как провести. Мини-курс
Как ознакомить нового сотрудника с корпоративной культурой во время онбординга? Расскажем по порядку.
— Закон о защите прав потребителей-2026: что изменилось для бизнеса
Смысл поправок, вступивших в силу с 1 февраля 2026 года, — устранить перекосы в законе о защите прав потребителей, защитив бизнес от потребительского экстремизма, не ущемляя при этом честных покупателей. Итак, что конкретно меняется в связи с законом от 28.12.2025 № 500-ФЗ?
— Налоговые проверки в 2026 году: топ-5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы. Конспект вебинара с видео
Разобрали самые острые вопросы налоговых проверок, а также как обезопасить себя и свой бизнес от претензий со стороны налоговых органов.
— Какой налог платят ИП на УСН с процентов по вкладам
До 2026 года проценты по вкладам облагались налогом по УСН, с 2026 — НДФЛ.
— ИФНС запрашивает документы за пределами трех лет: можно ли проигнорировать
Существует опасное заблуждение, из-за которого налогоплательщики теряли и теряют сотни тысяч рублей в виде штрафов – налоговики не вправе требовать документы за старые периоды. Но это далеко не так.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 2 марта 2026 года
2 Яндекс создал первый в РФ протокол агентной коммерции, чтобы продавать товары через Алису и нейросети
3 72% россиян не хватает денег на первый взнос по ипотеке
4 20% россиян монетизируют свое хобби
5 Деньги на электронных кошельках собираются страховать
6 В каких регионах России минимальный и максимальный уровень безработицы
7 📦 Нормы переноски тяжестей для несовершеннолетних с 1 марта 2026 года: новый приказ
8 ФНС ответила: можно ли совмещать АУСН и внешнеэкономическую деятельность, если иначе закрытие бизнеса
9 ❗ Налоговая раскрыла, как выявляет признаки серой занятости
10 Минфин и Центробанк хотят создать «банковский фильтр» для сделок с криптовалютой
11 Как оформить вычет за обучение + пример от налоговой, как выгоднее
12 Задержка выплаты – не всегда повод приостановить работу
13 Рекламу микрозаймов планируют запретить в общественных местах и интернете
14 ❗️ Минфин предлагает смягчить переход к налоговым изменениям для МСП
15 Учитывать ли на АУСН туристический налог
16 Налоговики назвали 3 важных условия удаленного перевыпуска КЭП
17 Из-за нового бюджетного правила Центробанк сможет снизить ключевую ставку только до 13-14%
18 С 1 апреля 2026 меняется порядок ввоза товаров из ЕАЭС, а с 1 июля будет обязательный обеспечительный платеж
19 👉 С 2027 не придется отправлять уведомления по имущественным налогам организаций
20 Почему данные бизнеса на АУСН не сходятся с информацией у ФНС, эксперт разъяснит
21 ⚡️ Весенняя акция для сильных духом бухгалтеров! Дарим необычные подарки к 8 Марта
22 Налоговики могут списать деньги со счета при отрицательном сальдо ЕНС
23 Можно ли платить зарплату в разные дни, что такое дропшиппинг, считается ли отсутствие диплома поводом для увольнения: экспертные разборы за неделю
24 Минфин уточнил ФСБУ «Расходы»
25 Владельцы ПВЗ начали нанимать сотрудников через сервисы с вакансиями, а не только по рекомендации знакомых
26 😱Триллер для бизнеса: как небрежность приводит к миллионным штрафам по охране труда. Выпуск № 31 подкаста «Налоговое утро»
27 Все экспедиторы должны подключиться к платформе ГосЛог, иначе они не смогут работать
28 Товарные знаки с кириллицей впервые обогнали названия на латинице
29 В Дагестане самый большой рост поступлений по НДФЛ в 2025 году
30 Закон о локализации такси вступил в силу
31 С 1 марта 2026 действуют новые правила оформления вывесок
32 Как переносится дебиторская и кредиторская задолженность при бухучете госфинансов
АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения
Дата проведения: 3 марта, вторник
Отчетность за 2025 год. Новые требования, практика составления.
Дата проведения: 4 марта, среда
Электронные перевозочные документы в 2026 году
Дата проведения: 4 марта, среда
Переход на КЭДО с помощью сервиса 1С:Кабинет сотрудника
Дата проведения: 5 марта, четверг
Бухгалтерская отчетность за 2025 год: составляем по новым правилам
Дата проведения: 5 марта, четверг
Статьи
— 2 марта — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
2 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 2 марта.
— Утренний бухгалтер № 6075. Выплаты по уходу за ребенком могут продлить до достижения трех лет
Президент РФ поручил кабмину рассмотреть возможность продления периода декретных выплат.
— Больничный по уходу за ребенком в 2026 году: лимиты по дням и суммам
Если у сотрудника заболел ребенок, он может оформить больничный по уходу за ним. По оплате детских больничных есть ряд нюансов.
— Лизинг для ИП: что это такое, зачем нужен, плюсы и минусы
Лизинг нередко называют альтернативой кредиту для индивидуальных предпринимателей. Но так ли это на самом деле? Рассказываем, что такое лизинг, зачем он нужен и какие преимущества и недостатки у него есть.
— Как заполнить авансовый отчет в 2026 году: образец заполнения, сроки
За выданные под отчет денежные средства на хозяйственные расходы, на командировочные расходы и т. д. сотрудник организации должен отчитаться. Для этого составляют авансовый отчет, к которому прикладывают подтверждающие документы.
— Какие есть льготы у работодателя, который трудоустраивает родственников участника СВО
Работодатель трудоустраивает родственников участника СВО. С каких выплат он может не удерживать НДФЛ и не начислять страховые взносы?
— Районный коэффициент с отпускных и больничных в 2026 году: как выделять для НДФЛ
В 2025 году сначала надо было выделать РК из выплат по-среднему, потом не надо. Теперь опять надо.
— Какие медицинские услуги освобождаются от НДС
Компания помимо медицинских услуг оказывает еще и косметологические. Какие из услуг освобождаются от НДС и нужно ли вести раздельный учет?
— Всегда ли нужно отрабатывать две недели перед увольнением
По ТК необходимо уведомить работодателя об увольнении не позднее двух недель до предполагаемой даты ухода. Однако иногда этот срок может быть другим.
— Как работают паевые инвестиционные фонды и как выбрать подходящий
Паевые инвестиционные фонды — это инструмент коллективного инвестирования, где средства пайщиков объединяются в один пул и управляются профессионалами. Какие фонды бывают и как выбрать подходящий.
— Рост в турбулентности: как коммуникации становятся конкурентным преимуществом
Несмотря на сокращение привычных каналов и инструментов коммуникации — мессенджеров, социальных сетей и доступности интернета из-за блокировок — бизнесу жизненно необходимо в сложных условиях быть максимально близко к клиентам. Чтобы сохранить и увеличить доходы, важно держать руку на пульсе их проблем, ожиданий и потребностей.
— Как улучшат налоговые условия для малого бизнеса в 2026 году: новые поправки в НК от Минфина
ИП, которые слетели с ПСН на ОСНО, смогут задним числом перейти на УСН. Общепиту убрали условие о зарплате для НДС-льготы. Обрабатывающему бизнесу убрали условие о прошлогодних доходах для пониженных взносов.
Трибуна
Как вступить в наследство в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях?
💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за февраль 2026 года
Тяжелая артиллерия в деле: Ozon вступает в наш бой с налоговой за баллы!
🗓️Календарь инвестора на неделю
💥Обзор новостей: конфликт Ирана и США парализовал транзит через ОАЭ и Катар, в ОАЭ могут находиться около 50 тысяч российских туристов
Маркировка спецодежды и БАДов: что изменится в учете с 1 марта 2026
Что сейчас с рынком и чего ждать дальше? Мои мысли и стратегия на март
Получили ключи от квартиры в новостройке: что дальше?
Военные очень хотят автономных роботов-убийц, а также паника по поводу массовых ИИ-увольнений
О применении требований Закона о ПОД/ФТ организациями, осуществляющими посредническую деятельность в сфере торговли недвижимостью
Чек-лист для бизнеса: аудит в личном кабинете «Честный знак»
✅ Поручения Путина по налогам, бухгалтеры недовольны АУСН, изменения с марта 2026, НДФЛ могут повысить, новый налог: топ-10 новостей на «Клерке» (23.02-01.03.2026)
Топ-5 отчетов для проверки НДФЛ в 1С
Как правильно оформить обращение в техподдержку ЕБП при неполной загрузке РСКП в БГУ
Как оптимизировать штат сотрудников
ККТ как стратегическое решение: выбирать нужно не «на сегодня», а на вырост
Новое в уголовном, февраль 2026
Правительство расширило маркировку мясной продукции и продлило эксперимент по медизделиям
