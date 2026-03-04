За больного директора тоже надо платить взносы. 😷«Ночной бухгалтер» № 2128

Взносы за директора

Если рядовой сотрудник заболел, то ему не начисляют зарплату, и соответственно, взносы тоже не начисляют. Но с директором это не прокатит.

Даже если директор находится на больничном, за него надо платить взносы с МРОТ, предупреждает Минфин.