За больного директора тоже надо платить взносы. 😷«Ночной бухгалтер» № 2128

Сегодня в выпуске:
Больничный директора — не повод для неуплаты страховых взносов.
С 02.03.2026 надо применять новую форму заявления по ПСН.
Торговые центры просят снизить им налог на имущество.
Пониженные взносы 15% может применять не весь малый бизнес.
Ввели ГОСТ на маникюр.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Взносы за директора
Если рядовой сотрудник заболел, то ему не начисляют зарплату, и соответственно, взносы тоже не начисляют. Но с директором это не прокатит.
Даже если директор находится на больничном, за него надо платить взносы с МРОТ, предупреждает Минфин.
Обзор изменений законодательства для бухгалтеров и руководителей
В программе онлайн-конгресса от «Такском» и издания ФНС России:
Вопросы исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов.
Изменения законодательства по НДС, электронным перевозочным документам, в сфере спец. налоговых режимов.
Стратегия перехода на ЭДО для B2B.
📆 6 марта 10:00–15:00.
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid 2W5zFGVusyB
Заявление по ПСН
С 02.03.2026 вступила в силу новая форма заявления о переходе на ПСН. Это же заявление надо подавать, если изменились физические показатели и нужен пересчет патента. У ИП есть 10 дней, чтобы сообщить в налоговую об изменениях, а у ФНС — 5 дней на выдачу нового патента и пересчет.
Налог на имущество на ТЦ
Люди все чаще покупают вещи через интернет, поэтому магазины в торговых центрах закрываются. ТЦ вынуждены сдавать площади неторговому бизнесу — в сфере развлечений и т. д. По прогнозам скоро развлекательные, образовательные, спортивные и медицинские организации будут занимать до 50% площадей торговых центров.
Поэтому бизнес просит изменить систему расчета налога на имущество для ТЦ, чтобы ставка для развлекательных неторговых зон была 0,6% вместо 2%.
Пониженные взносы
С 2026 года право на пониженные взносы 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ есть только у тех, чья деятельность входит в перечень, напомнили налоговики.
В РСВ раньше пониженный тариф малого бизнеса был с кодом 20. Теперь надо указывать код 32.
Новый курс по работе на АУСН-2026: учет в 1С, маркетплейсы и споры с банками
Мы пошагово, по участкам, с разбором ситуаций, которые уже произошли в январе-феврале записали для вас курс повышения квалификации «Бухгалтер на АУСН – 2026».
Вы научитесь видеть ошибки там, где автоматика их прячет, и проходить сверки с первого раза. Разберете пошагово учет доходов и расходов на АУСН. Сможете быстро находить причины расхождений, общаться с банками и подавать возражения в ФНС.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 36 ак. часов.
Цена курса со скидкой 35%: 12 900 ₽ вместо 19 900 ₽.
ГОСТ на маникюр
С 01.04.2026 вступает в силу ГОСТ на на маникюр и педикюр. Разработаны карты типовых техпроцессов, где прописана последовательность действий, перечень применяемых препаратов, материалов, инструментов и оборудования, а также ориентировочное время процедуры.
Например, на маникюр выделяют 45 — 60 минут, а на гель-лак – до 90 минут.
ГОСТ — добровольный.
Главред рекомендует
Топ–10 ошибок, которые совершают бухгалтеры на собеседовании.
АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения — вебинар 10.03.2026, в 15:00 мск.
Новые правила предоставления рассрочки покупателям с 1 апреля 2026 года.
5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится.
Мем дня
Ваша делает маникюр не по ГОСТу редакция
Начать дискуссию