За больного директора тоже надо платить взносы. 😷«Ночной бухгалтер» № 2128

Если директору не начисляют зарплату, потому что он на больничном, то его зарплата для целей уплаты взносов принимается равной МРОТ.

Сегодня в выпуске:

  • Больничный директора — не повод для неуплаты страховых взносов.

  • С 02.03.2026 надо применять новую форму заявления по ПСН.

  • Торговые центры просят снизить им налог на имущество.

  • Пониженные взносы 15% может применять не весь малый бизнес.

  • Ввели ГОСТ на маникюр.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Взносы за директора

Если рядовой сотрудник заболел, то ему не начисляют зарплату, и соответственно, взносы тоже не начисляют. Но с директором это не прокатит.

Даже если директор находится на больничном, за него надо платить взносы с МРОТ, предупреждает Минфин.

Заявление по ПСН

С 02.03.2026 вступила в силу новая форма заявления о переходе на ПСН. Это же заявление надо подавать, если изменились физические показатели и нужен пересчет патента. У ИП есть 10 дней, чтобы сообщить в налоговую об изменениях, а у ФНС — 5 дней на выдачу нового патента и пересчет.

Налог на имущество на ТЦ

Люди все чаще покупают вещи через интернет, поэтому магазины в торговых центрах закрываются. ТЦ вынуждены сдавать площади неторговому бизнесу — в сфере развлечений и т. д. По прогнозам скоро развлекательные, образовательные, спортивные и медицинские организации будут занимать до 50% площадей торговых центров.

Поэтому бизнес просит изменить систему расчета налога на имущество для ТЦ, чтобы ставка для развлекательных неторговых зон была 0,6% вместо 2%.

Пониженные взносы

С 2026 года право на пониженные взносы 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ есть только у тех, чья деятельность входит в перечень, напомнили налоговики.

В РСВ раньше пониженный тариф малого бизнеса был с кодом 20. Теперь надо указывать код 32.

ГОСТ на маникюр

С 01.04.2026 вступает в силу ГОСТ на на маникюр и педикюр. Разработаны карты типовых техпроцессов, где прописана последовательность действий, перечень применяемых препаратов, материалов, инструментов и оборудования, а также ориентировочное время процедуры.

Например, на маникюр выделяют 45 — 60 минут, а на гель-лак – до 90 минут.

ГОСТ — добровольный.

