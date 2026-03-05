10 самозанятых, работавших ранее в одной фирме, вызовут подозрение. 👬«Ночной бухгалтер» № 2129

Сегодня в выпуске:
Появится новая причина подозревать компанию в незаконных схемах с самозанятыми.
Могут ограничить размер договорных штрафов для самозанятых.
При переходе с УСН на АУСН декларацию по УСН надо сдать в обычные сроки.
Новую декларацию по НДС надо проверять по новым контрольным соотношениям.
Люди арендуют чужих домашних животных.
Трудовые нарушения
Минтруд разработал новый перечень индикаторов риска нарушений трудового законодательства. Туда добавили новый пункт о самозанятых.
Компанию заподозрят в трудовых нарушениях, если она заключила договоры ГПХ с 10 самозанятыми на сумму 25 тыс. руб. в месяц и все эти 10 человек в прошлом квартале работали вместе в другой компании.
То есть если группа бывших коллег ушла из найма на вольные хлеба и всей бригадой дружно стала оказывать кому-то услуги, заказчика заподозрят в схематозе.
Штрафы для самозанятых
Владимир Путин поручил проанализировать высокие штрафы для самозанятых и подготовить изменения в законодательство, чтобы ограничить практику высоких штрафов.
Но речь не о штрафах по КоАП от государства, а о штрафах, которые заказчики прописывают в договорах ГПХ.
Переход с УСН на АУСН
Перейти с УСН на АУСН можно с любого месяца и в НК нет специальной нормы про сдачу декларации по УСН при таком переходе.
А значит сдавать декларацию надо в обычные сроки: организациям до 25 марта, ИП — до 25 апреля, пояснили в ФНС. В декларации надо указать обычный годовой код периода — 34.
Декларация по НДС
За 1 квартал 2026 года декларацию по НДС надо сдавать по новой форме. К этой новой форме вышли новые контрольные соотношения.
Напомним основные изменения в декларации по НДС:
в раздел 3 добавили строки для отражения НДС по ставкам 22%, 22/122 и 18,03%;
в строки разделов 8 и 9 декларации добавили реквизиты для номеров и дат отгрузочных и авансовых счетов-фактур.
Аренда котов
Владельцы котов и кошек сдают их в аренду. Эта услуга востребована для фотосессий, для новоселья. Еще коты выступают моделями для кошачьей одежды. Кто-то берет напрокат чужого котика, чтобы ребенок мог пообщаться с домашним животным.
Таким образом, домашние животные сами себе зарабатывают на корм.
