10 самозанятых, работавших ранее в одной фирме, вызовут подозрение. 👬«Ночной бухгалтер» № 2129

Минтруд обновит критерии рисков трудовых нарушений.

Сегодня в выпуске:

  • Появится новая причина подозревать компанию в незаконных схемах с самозанятыми.

  • Могут ограничить размер договорных штрафов для самозанятых.

  • При переходе с УСН на АУСН декларацию по УСН надо сдать в обычные сроки.

  • Новую декларацию по НДС надо проверять по новым контрольным соотношениям.

  • Люди арендуют чужих домашних животных.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Трудовые нарушения

Минтруд разработал новый перечень индикаторов риска нарушений трудового законодательства. Туда добавили новый пункт о самозанятых.

Компанию заподозрят в трудовых нарушениях, если она заключила договоры ГПХ с 10 самозанятыми на сумму 25 тыс. руб. в месяц и все эти 10 человек в прошлом квартале работали вместе в другой компании.

То есть если группа бывших коллег ушла из найма на вольные хлеба и всей бригадой дружно стала оказывать кому-то услуги, заказчика заподозрят в схематозе.

Штрафы для самозанятых

Владимир Путин поручил проанализировать высокие штрафы для самозанятых и подготовить изменения в законодательство, чтобы ограничить практику высоких штрафов.

Но речь не о штрафах по КоАП от государства, а о штрафах, которые заказчики прописывают в договорах ГПХ.

Переход с УСН на АУСН

Перейти с УСН на АУСН можно с любого месяца и в НК нет специальной нормы про сдачу декларации по УСН при таком переходе.

А значит сдавать декларацию надо в обычные сроки: организациям до 25 марта, ИП — до 25 апреля, пояснили в ФНС. В декларации надо указать обычный годовой код периода — 34.

Декларация по НДС

За 1 квартал 2026 года декларацию по НДС надо сдавать по новой форме. К этой новой форме вышли новые контрольные соотношения.

Напомним основные изменения в декларации по НДС:

  • в раздел 3 добавили строки для отражения НДС по ставкам 22%, 22/122 и 18,03%;

  • в строки разделов 8 и 9 декларации добавили реквизиты для номеров и дат отгрузочных и авансовых счетов-фактур.

Аренда котов

Владельцы котов и кошек сдают их в аренду. Эта услуга востребована для фотосессий, для новоселья. Еще коты выступают моделями для кошачьей одежды. Кто-то берет напрокат чужого котика, чтобы ребенок мог пообщаться с домашним животным.

Таким образом, домашние животные сами себе зарабатывают на корм.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша кормит своих котиков и не сдает их в аренду редакция

