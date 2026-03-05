10 самозанятых, работавших ранее в одной фирме, вызовут подозрение. 👬«Ночной бухгалтер» № 2129

Трудовые нарушения

Минтруд разработал новый перечень индикаторов риска нарушений трудового законодательства. Туда добавили новый пункт о самозанятых.

Компанию заподозрят в трудовых нарушениях, если она заключила договоры ГПХ с 10 самозанятыми на сумму 25 тыс. руб. в месяц и все эти 10 человек в прошлом квартале работали вместе в другой компании.

То есть если группа бывших коллег ушла из найма на вольные хлеба и всей бригадой дружно стала оказывать кому-то услуги, заказчика заподозрят в схематозе.