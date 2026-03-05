Запрет англицизмов на вывесках с 1 марта 2026: что менять бизнесу и чем заменить (стоп-лист + безопасные слова)

С 1 марта 2026 в «публичной информации для потребителей» рискованно оставлять англоязычные надписи без русской версии. Ниже — документы, стоп-лист самых частых англицизмов (по зонам применения) и список безопасных русских формулировок, которые можно сразу брать в макеты.

С 1 марта 2026 года действует новая редакция закона о защите прав потребителя. Она направлена на защиту русского языка в публичном поле. Изменения внесены законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кого коснутся нововведения и грозят ли штрафы нарушителям.

Коротко про правило

Рисковая зона — “информация для публичного ознакомления”: вывески, указатели, таблички, витрины, стойки. Там лучше сразу писать по-русски. Иностранный язык можно использовать как дубль, но русский должен быть основным и равнозначным. Товарные знаки/фирменные наименования — отдельная история: их часто оставляют как есть, но вокруг них (подписи, пояснения, навигацию) пишут по-русски.

Документы (ссылки на Клерке)

— ФЗ от 24.06.2025 № 168-ФЗ (поправки про русский язык в публичной информации).

— ФЗ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке РФ».

— Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

— ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Важно: закон не публикует «словарь запрещённых слов». Требование про приоритет русского языка применяется к публичным надписям; поэтому ниже — практический список слов, которые чаще всего попадают в риск-зону, если их ставят на табличках/вывесках как основной текст.

Самая рискованная зона: вывески, витрины, таблички, указатели, стойки

Sale → Распродажа / Скидки

Discount → Скидка

Special offer / Offer → Акция / Спецпредложение

Shop / Store → Магазин

Market → Магазин / Торговый зал

Showroom → Выставочный зал / Демозал

Coworking → Рабочее пространство / Коворкинг

Delivery → Доставка

Pickup / Pick-up point → Самовывоз / Пункт выдачи

Open → Открыто

Closed → Закрыто

Entrance → Вход

Exit → Выход

Reception → Стойка администратора / Регистратура

Lobby → Холл

Lounge → Зона отдыха

Service → Обслуживание / Сервисный отдел

Support / Helpdesk → Поддержка / Служба поддержки

Call center → Контакт-центр

Feedback → Обратная связь

Cash → Наличные

Cashless → Безналичная оплата

Return → Возврат

Exchange → Обмен

Price / Price list → Цены (лучше так, чем “price list”)

Сайт, приложение, личный кабинет (лучше русифицировать UI-тексты)

Account → Учётная запись

Login → Вход (в личный кабинет) / Войти

Logout → Выход

Profile → Профиль

Settings → Настройки

Order → Заказ

Checkout → Оформление заказа / Оплата

Tracking → Отслеживание

Promo / Promotion → Акция / Продвижение

Promo code → Код скидки / Код акции

Bonus → Баллы / Бонусы

Cashback → Возврат части оплаты

Online → Дистанционно / Онлайн (в кириллице)

Offline → Очно / В офисе

Upgrade → Обновление / Повышение уровня

Названия продуктов/тарифов/разделов (часто пытаются оставить как бренд)

Premium / Pro / Plus — лучше в кириллице («Премиум», «Про», «Плюс») или как зарегистрированный бренд; но все пояснения, подписи, навигацию вокруг — по-русски.

Список безопасных слов и формулировок (можно сразу использовать в макетах)

Скидки, Распродажа, Акция, Спецпредложение

Магазин, Торговый зал, Выставочный зал, Рабочее пространство

Вход, Выход, Открыто, Закрыто

Доставка, Самовывоз, Пункт выдачи

Холл, Зона отдыха, Стойка администратора, Регистратура

Поддержка, Служба поддержки, Контакт-центр, Обратная связь

Цены, Прайс (лучше «цены»), Заказ, Оформление заказа, Оплата

Наличные, Безналичная оплата, Возврат, Обмен, Возврат денег

Личный кабинет, Учётная запись, Настройки, Профиль, Отслеживание

Программа лояльности, Баллы, Возврат части оплаты

Очно, В офисе, Дистанционно, Обновление

Статьи на Клерке про «запрет англицизмов» и русский язык на вывесках (с 1 марта 2026)