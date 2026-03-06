Организация решила провести инвентаризацию. Сколько человек должно быть в инвентаризационной комиссии?

В ФСБУ 28/2023 нет требований к числу членов инвентаризационной комиссии. В п. 22 стандарта указано, что при наличии одного работника (руководителя) или двух сотрудников — руководителя и главбуха, можно ее не создавать.

В остальных случаях организация создает инвентаризационную комиссию организация, а количество членов определяет по объемам инвентаризации и с учетом ее сложности. Состав комиссии утверждают приказом.

Если приказом установлена комиссия из двух человек, то при отсутствии одного из них результаты инвентаризации будут недействительны.

