Сократили список продуктов для НДС 10%. 🍶«Ночной бухгалтер» № 2136

НДС 10%
Обновили перечень продуктов, облагаемых НДС по ставке 10%. Оттуда убрали молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, топленые сливочно-растительные смеси, спреды, сыры с заменителем молочного жира.
Новый перечень будет применяться с 01.07.2026.
Квартира за маткапитал
Если квартира приобретена за маткапитал, в ней надо выделить доли всем детям. Какую именно долю и кому — решают родители. Этот волюнтаризм могут отменить.
Внесли законопроект, по которому доли всех детей в квартире, приобретенной с использованием средств маткапитала, должны быть равными. Нельзя будет одному ребенку отписать больше, а другому меньше.
Зарплатный сговор
Есть подозрение, что работодатели договорились не переманивать друг у друга дефицитных специалистов и искусственно ограничили размер их зарплаты. В итоге вместо добросовестной конкуренции за квалифицированного специалиста происходит искусственное сдерживание роста зарплат и снижение трудовой мобильности граждан.
Дума просит ФАС разобраться в этом вопросе.
СМС
Более 20% россиян поменяли тариф для мобильника. Если раньше популярностью пользовались тарифы с интернетом и звонками, то теперь в пакет включают смс-сообщения.
Это связано с проблемами обмена сообщениями через популярные мессенджеры. Из этой ситуации еще выходят так:
28% – скачали новые мессенджеры;
19% – стали чаще звонить;
14% – перешли к общению через соцсети (ВК и т.д.);
12% – стали меньше общаться через интернет.
Повышение цен
Доля тех, кто испытывает тревогу, думая о своих финансах, выросла с 60% (в декабре) до 66% (в феврале).
Люди боятся роста цен, экономического кризиса и спада производства. Исследование показало, что на фоне экономических проблем 42% россиян замечают у себя симптомы депрессии, 27% — неуправляемую тревогу.
Ваша пока еще не в депрессии, но обеспокоена соотношением своих доходов и расходов, редакция
