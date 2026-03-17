Сократили список продуктов для НДС 10%. 🍶«Ночной бухгалтер» № 2136

Из перечня продуктов для льготной ставки НДС 10% убрали спред и другие молокосодержащие продукты с ЗМЖ.

Сегодня в выпуске:

  • Внесли поправки в перечень продуктов для НДС 10%.

  • Доли в квартире, купленной за маткапитал, предложили делить поровну.

  • Работодателей подозревают в зарплатном сговоре.

  • Из-за проблем с мессенджерами растет популярность СМС.

  • Люди впадают в депрессию из-за повышения цен.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

НДС 10%

Обновили перечень продуктов, облагаемых НДС по ставке 10%. Оттуда убрали молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, топленые сливочно-растительные смеси, спреды, сыры с заменителем молочного жира.

Новый перечень будет применяться с 01.07.2026.

Квартира за маткапитал

Если квартира приобретена за маткапитал, в ней надо выделить доли всем детям. Какую именно долю и кому — решают родители. Этот волюнтаризм могут отменить.

Внесли законопроект, по которому доли всех детей в квартире, приобретенной с использованием средств маткапитала, должны быть равными. Нельзя будет одному ребенку отписать больше, а другому меньше.

Зарплатный сговор

Есть подозрение, что работодатели договорились не переманивать друг у друга дефицитных специалистов и искусственно ограничили размер их зарплаты. В итоге вместо добросовестной конкуренции за квалифицированного специалиста происходит искусственное сдерживание роста зарплат и снижение трудовой мобильности граждан.

Дума просит ФАС разобраться в этом вопросе.

СМС

Более 20% россиян поменяли тариф для мобильника. Если раньше популярностью пользовались тарифы с интернетом и звонками, то теперь в пакет включают смс-сообщения.

Это связано с проблемами обмена сообщениями через популярные мессенджеры. Из этой ситуации еще выходят так:

  • 28% – скачали новые мессенджеры;

  • 19% – стали чаще звонить;

  • 14% – перешли к общению через соцсети (ВК и т.д.);

  • 12% – стали меньше общаться через интернет.

Повышение цен

Доля тех, кто испытывает тревогу, думая о своих финансах, выросла с 60% (в декабре) до 66% (в феврале).

Люди боятся роста цен, экономического кризиса и спада производства. Исследование показало, что на фоне экономических проблем 42% россиян замечают у себя симптомы депрессии, 27% — неуправляемую тревогу.

Ваша пока еще не в депрессии, но обеспокоена соотношением своих доходов и расходов, редакция

