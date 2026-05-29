При утрате права на АУСН надо переделать чеки ККТ. ↩ ↪«Ночной бухгалтер» № 2187

ККТ

Если компания утратила право на АУСН и перешла на УСН с НДС, то нужно исправить все неправильные чеки ККТ. И дело не в том, что сменился режим налогообложения. Сейчас в чеках ККТ в принципе нет возможности указывать АУСН. Вместо нее указывают УСН.

Дело в том, что на АУСН нет НДС, а на УСН есть. Поэтому все чеки надо будет перебить — указать в них ставку и сумму НДС.