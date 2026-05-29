При утрате права на АУСН надо переделать чеки ККТ. ↩ ↪«Ночной бухгалтер» № 2187

Сегодня в выпуске:
При вынужденном переходе с АУСН на УСН надо сделать чеки коррекции.
В трех случаях транспортные документы можно будет оформлять на бумаге.
Блокировать счета по спискам Росфинмониторинга будут быстрее.
Работодатель не имеет права отстранять бухгалтера от работы.
Люди хотят получать зарплату каждую неделю или каждый день.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ККТ
Если компания утратила право на АУСН и перешла на УСН с НДС, то нужно исправить все неправильные чеки ККТ. И дело не в том, что сменился режим налогообложения. Сейчас в чеках ККТ в принципе нет возможности указывать АУСН. Вместо нее указывают УСН.
Дело в том, что на АУСН нет НДС, а на УСН есть. Поэтому все чеки надо будет перебить — указать в них ставку и сумму НДС.
Подробнее о том, как без ошибок вести учет на УСН в 2026 году, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь рассчитывать налоги, работать с НДС на УСН и заполнять декларацию, узнаете, как уменьшить налог на взносы и законно снизить налоговую нагрузку.
Блокировка счетов
С 14 июня 2026 года банки перейдут на ускоренный порядок блокировки счетов клиентов, включенных в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.
Блокировать будут в течение суток, даже в выходные дни.
Транспортные документы
С 1 сентября перевозочные документы будут только в электронном виде.
Но есть и исключения. Можно оформлять бумажные документы в таких ситуациях:
при оказании услуг физлицам для личных нужд;
при работе с иностранными контрагентами;
при возникновении технических сбоев.
Бухгалтер
Есть ряд причин, по которым сотрудника можно отстранить от работы (нет медосмотра, проверки знаний ОТ и т.д.).
Но нельзя отстранить бухгалтера от работы на время проведения аудиторской проверки. Об этом предупреждает Роструд. Оформить простой в таком случае тоже нельзя.
Зарплата
Большинство россиян получают зарплату два раза в месяц. Но около трети опрошенных хотели бы получать ее раз в неделю. Еще 10% россиян желают получать заработанные деньги ежедневно, так как расходы идут ежедневно.
Более частая получка поможет избежать кассовых разрывов, отмечают участники опроса.
