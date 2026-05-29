При утрате права на АУСН надо переделать чеки ККТ. ↩ ↪«Ночной бухгалтер» № 2187

При переходе с АУСН на УСН с НДС надо формировать чеки коррекции.

Сегодня в выпуске:

  • При вынужденном переходе с АУСН на УСН надо сделать чеки коррекции.

  • В трех случаях транспортные документы можно будет оформлять на бумаге.

  • Блокировать счета по спискам Росфинмониторинга будут быстрее.

  • Работодатель не имеет права отстранять бухгалтера от работы.

  • Люди хотят получать зарплату каждую неделю или каждый день.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

ККТ

Если компания утратила право на АУСН и перешла на УСН с НДС, то нужно исправить все неправильные чеки ККТ. И дело не в том, что сменился режим налогообложения. Сейчас в чеках ККТ в принципе нет возможности указывать АУСН. Вместо нее указывают УСН.

Дело в том, что на АУСН нет НДС, а на УСН есть. Поэтому все чеки надо будет перебить — указать в них ставку и сумму НДС.

Блокировка счетов

С 14 июня 2026 года банки перейдут на ускоренный порядок блокировки счетов клиентов, включенных в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Блокировать будут в течение суток, даже в выходные дни.

Транспортные документы

С 1 сентября перевозочные документы будут только в электронном виде.

Но есть и исключения. Можно оформлять бумажные документы в таких ситуациях:

  • при оказании услуг физлицам для личных нужд;

  • при работе с иностранными контрагентами;

  • при возникновении технических сбоев.

Бухгалтер

Есть ряд причин, по которым сотрудника можно отстранить от работы (нет медосмотра, проверки знаний ОТ и т.д.).

Но нельзя отстранить бухгалтера от работы на время проведения аудиторской проверки. Об этом предупреждает Роструд. Оформить простой в таком случае тоже нельзя.

Зарплата

Большинство россиян получают зарплату два раза в месяц. Но около трети опрошенных хотели бы получать ее раз в неделю. Еще 10% россиян желают получать заработанные деньги ежедневно, так как расходы идут ежедневно.

Более частая получка поможет избежать кассовых разрывов, отмечают участники опроса.

