Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП общ моб
🔴 Бесплатный вебинар → Налоговые послабления весны 2026: что нужно сделать бухгалтеру сейчас
Обзоры для бухгалтера

График работы на июнь, компенсация отпуска, заполнение ТТН, возврат обеспечительных платежей и наследование бизнеса: дайджест лучших материалов «Клерка» за 1 июня № 8

Подборка полезных материалов и обсуждений от пользователей из раздела «Лучшее» за 1 июня 2026 года.

График работы на июнь, семейный налоговый кешбэк и защита от «бесполезных» сотрудников: лучшие статьи Трибуны

  • В июне россиян ждут три выходных на День России — с 12 по 14 июня. Производственный календарь на месяц: 21 рабочий день, 167 часов при пятидневке. Предпраздничный четверг 11 июня — сокращенный.

  • С 1 июня 2026 года запускается семейная налоговая выплата — своего рода кешбэк 7% от НДФЛ для родителей двух и более детей при доходе ниже 1,5 прожиточных минимумов. Бухгалтеры корректируют персональные данные и выдают справки, решение о праве принимает СФР.

  • С 2027 года пенсии проиндексируют дважды: 1 февраля по фактической инфляции и 1 апреля по возможностям бюджета. Судебная практика требует от СФР применять актуальные коэффициенты.

  • Как уволить «бесполезного» сотрудника, который формально не нарушает? Четыре документа для защиты бизнеса — KPI в должностной инструкции, критерии качества в локальных актах, фиксация задач и сроков. Без этого суд встанет на сторону работника.

  • Импортеры просят заменить обеспечительный платеж по СПОТ на банковские гарантии. Система подтверждения ожидания товара заработала 1 июня для поставок из ЕАЭС: QR-код за 2 дня до границы, пока без платежа.

  • Кому досрочно перечислят пенсию в июне: те, чья дата выплаты выпадает на выходные 12–14 июня. Досрочное перечисление автоматическое — заявления не нужны. С 1 июня прибавка для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в мае.

Компенсация отпуска, АУСН для кофейных аппаратов и заполнение ТТН: лучшие темы на forumklerk.ru

СПОТ для перевозчиков, возврат обеспечительных платежей и наследование бизнеса: лучшие темы на club.klerk.ru

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка