График работы на июнь, компенсация отпуска, заполнение ТТН, возврат обеспечительных платежей и наследование бизнеса: дайджест лучших материалов «Клерка» за 1 июня № 8

В июне россиян ждут три выходных на День России — с 12 по 14 июня. Производственный календарь на месяц: 21 рабочий день, 167 часов при пятидневке. Предпраздничный четверг 11 июня — сокращенный.

С 1 июня 2026 года запускается семейная налоговая выплата — своего рода кешбэк 7% от НДФЛ для родителей двух и более детей при доходе ниже 1,5 прожиточных минимумов. Бухгалтеры корректируют персональные данные и выдают справки, решение о праве принимает СФР.

С 2027 года пенсии проиндексируют дважды: 1 февраля по фактической инфляции и 1 апреля по возможностям бюджета. Судебная практика требует от СФР применять актуальные коэффициенты.

Как уволить «бесполезного» сотрудника, который формально не нарушает? Четыре документа для защиты бизнеса — KPI в должностной инструкции, критерии качества в локальных актах, фиксация задач и сроков. Без этого суд встанет на сторону работника.

Импортеры просят заменить обеспечительный платеж по СПОТ на банковские гарантии. Система подтверждения ожидания товара заработала 1 июня для поставок из ЕАЭС: QR-код за 2 дня до границы, пока без платежа.