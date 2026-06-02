График работы на июнь, компенсация отпуска, заполнение ТТН, возврат обеспечительных платежей и наследование бизнеса: дайджест лучших материалов «Клерка» за 1 июня № 8

График работы на июнь, семейный налоговый кешбэк и защита от «бесполезных» сотрудников: лучшие статьи Трибуны
В июне россиян ждут три выходных на День России — с 12 по 14 июня. Производственный календарь на месяц: 21 рабочий день, 167 часов при пятидневке. Предпраздничный четверг 11 июня — сокращенный.
С 1 июня 2026 года запускается семейная налоговая выплата — своего рода кешбэк 7% от НДФЛ для родителей двух и более детей при доходе ниже 1,5 прожиточных минимумов. Бухгалтеры корректируют персональные данные и выдают справки, решение о праве принимает СФР.
С 2027 года пенсии проиндексируют дважды: 1 февраля по фактической инфляции и 1 апреля по возможностям бюджета. Судебная практика требует от СФР применять актуальные коэффициенты.
Как уволить «бесполезного» сотрудника, который формально не нарушает? Четыре документа для защиты бизнеса — KPI в должностной инструкции, критерии качества в локальных актах, фиксация задач и сроков. Без этого суд встанет на сторону работника.
Импортеры просят заменить обеспечительный платеж по СПОТ на банковские гарантии. Система подтверждения ожидания товара заработала 1 июня для поставок из ЕАЭС: QR-код за 2 дня до границы, пока без платежа.
Кому досрочно перечислят пенсию в июне: те, чья дата выплаты выпадает на выходные 12–14 июня. Досрочное перечисление автоматическое — заявления не нужны. С 1 июня прибавка для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в мае.
Компенсация отпуска, АУСН для кофейных аппаратов и заполнение ТТН: лучшие темы на forumklerk.ru
На форуме обсуждают, как считать компенсацию отпуска при 10 месяцах 26 днях: округлять до 11 месяцев (28 дней) или считать по 2,33 (25,63 дня)? 1С ЗУП дает свой ответ.
Коллеги разбирают АУСН для розничной торговли с кофейным аппаратом: можно ли общепит в том же помещении, как разделить помещение, нужна ли отдельная касса.
Вопрос дня: как заполнить ТТН, если груз получает не субподрядчик, а его контрагент? Кого указать грузополучателем и в разделе «Заказчик-плательщик»?
Сложный кейс: продажа ОС двум физлицам в долевую собственность без оплаты. Право перешло в апреле, денег нет, акт не подписан — как оформить в 1С, когда поступят средства?
СПОТ для перевозчиков, возврат обеспечительных платежей и наследование бизнеса: лучшие темы на club.klerk.ru
В Клубе уточняют: с 1 июня по 30 июня освобождение от обеспечительного платежа СПОТ для Армении, Казахстана и Киргизии, для Беларуси — до 1 ноября. Пока только QR-коды, платежи с июля.
Коллега уплатила обеспечительный платеж в пятницу за поставку 1 июня, а в субботу вышло постановление об отмене. Как вернуть деньги со спецкода КБК на ЕНС?
Юридический казус: кому платить по договору купли-продажи бизнеса после смерти продавца? Покупатель должен выплачивать ежемесячно, но продавец умер — кто наследует право на платежи?
В Клубе разбирают, как ИП на УСН считать фиксированные взносы при декретнице, которая не уволилась — работники есть, значит, взносы 50% от оборота.
Почему налоговая списала авансовые платежи УСН плюс пени, хотя в декларации строка 110 указана к уменьшению? Разбор ситуации с вычетом страховых взносов.
Практический совет по открытию ООО без обособок: если место деятельности совпадает с юрадресом, отчетность проще без филиалов.
