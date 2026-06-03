Утренний бухгалтер № 6139. Самозанятым могут продлить режим до 2035 года и увеличить годовой лимит

Власти хотят расширить параметры спецрежима НПД для поддержки легальной занятости.
Бизнес хотят освободить от штрафов за просроченную отчетность при полной оплате налогов.
Налоговая служба ответила, как быть, если в квартире без разрешения владельцев зарегистрирована чужая фирма.
ФНС: если в уставе не предусмотрено иное – решение единственного участника заверяют нотариально.
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Законопроект: депутаты предложили давать налоговый вычет на детские сады и продленку с 2027 года.
ФНС поменяла формат электронной грузовой накладной для авиаперевозок.
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Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за май 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений мая 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как регламентировать нормы поведения сотрудников на работе
Разбираем, как работодателю урегулировать в компании вопросы делового этикета и корпоративной культуры по законодательным нормам.
— Когда нужно сокращать рабочий день и для кого это правило не действует. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях нужно сокращать рабочий день и когда это правило не работает.
— Может ли работодатель обязать сотрудников приходить раньше, а уходить позже
Работодатель издал приказ: всем сотрудникам приходить на работу на 10 минут раньше и уходить на 10 минут позже. Законно ли это?
— Переплатили штраф не зная о льготе: деньги можно вернуть
Нарушитель получил штраф и немедленно его заплатил. Причем, не зная о льготе «за скорость», заплатил 100%. Это значит, разница пропала? Ранее позиция чиновников была однозначна — да. Но недавно ситуация изменилась.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/13873 от 04.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/13907 от 04.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/13995 от 04.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-03/13965 от 04.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/13897 от 04.03.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/1903@ от 05.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/14313 от 05.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/14369 от 05.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/14367 от 05.03.2019
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