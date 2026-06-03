Утренний бухгалтер № 6139. Самозанятым могут продлить режим до 2035 года и увеличить годовой лимит

Разборы законов

— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за май 2026 года

Подготовили для вас обзор разъяснений мая 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

— Как регламентировать нормы поведения сотрудников на работе

Разбираем, как работодателю урегулировать в компании вопросы делового этикета и корпоративной культуры по законодательным нормам.

— Когда нужно сокращать рабочий день и для кого это правило не действует. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях нужно сокращать рабочий день и когда это правило не работает.

— Может ли работодатель обязать сотрудников приходить раньше, а уходить позже

Работодатель издал приказ: всем сотрудникам приходить на работу на 10 минут раньше и уходить на 10 минут позже. Законно ли это?

— Переплатили штраф не зная о льготе: деньги можно вернуть

Нарушитель получил штраф и немедленно его заплатил. Причем, не зная о льготе «за скорость», заплатил 100%. Это значит, разница пропала? Ранее позиция чиновников была однозначна — да. Но недавно ситуация изменилась.