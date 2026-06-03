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🔴 Бесплатный вебинар → Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6139. Самозанятым могут продлить режим до 2035 года и увеличить годовой лимит

В Госдуме задумались о продлении действия налога на профессиональный доход.

Власти хотят расширить параметры спецрежима НПД для поддержки легальной занятости.

Бизнес хотят освободить от штрафов за просроченную отчетность при полной оплате налогов.

Налоговая служба ответила, как быть, если в квартире без разрешения владельцев зарегистрирована чужая фирма.

ФНС: если в уставе не предусмотрено иное – решение единственного участника заверяют нотариально.

Готовы ли вы к налоговым изменениям 2026 года? Проверьте за 2 минуты, где могут быть риски для учета, налогов и бизнеса — и заберите подарки от партнеров.

Законопроект: депутаты предложили давать налоговый вычет на детские сады и продленку с 2027 года.

ФНС поменяла формат электронной грузовой накладной для авиаперевозок.

🕧От 20 минут ручной проверки — к 2 минутам с ИИ

В Альфа-Лизинге бухгалтер загружает сканы «первички» в чат, а остальное делает нейросеть. Она оцифровывает документ, находит нужные для проверки данные в «1С» и CRM, получает свежие реквизиты контрагентов, все сверяет и показывает отчет. Раньше на документ тратили 20 минут, теперь — 2. Разбираем кейс.

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Разборы законов

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за май 2026 года

Подготовили для вас обзор разъяснений мая 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Как регламентировать нормы поведения сотрудников на работе

Разбираем, как работодателю урегулировать в компании вопросы делового этикета и корпоративной культуры по законодательным нормам.

Когда нужно сокращать рабочий день и для кого это правило не действует. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях нужно сокращать рабочий день и когда это правило не работает.

Может ли работодатель обязать сотрудников приходить раньше, а уходить позже

Работодатель издал приказ: всем сотрудникам приходить на работу на 10 минут раньше и уходить на 10 минут позже. Законно ли это?

Переплатили штраф не зная о льготе: деньги можно вернуть

Нарушитель получил штраф и немедленно его заплатил. Причем, не зная о льготе «за скорость», заплатил 100%. Это значит, разница пропала? Ранее позиция чиновников была однозначна — да. Но недавно ситуация изменилась.

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Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 2 июня 2026 года

2 ИТ-специалисты получили почти 92 тысячи сертификатов на Госуслугах: как это поможет устроиться на работу

3 Налоговики провели уроки налоговой грамотности в 5,5 тыс. российских школ

4 ВТБ запустит онлайн банк для детей от 6 до 14 лет осенью 2026 года

5 Банки накопили запас капитала, а россияне стали реже брать кредиты: обзор ЦБ за 2026 год

6 Новую декларацию по водному налогу нужно применять с 6 июля 2026 года

7 1 сентября могут официально сделать полноценным праздничным днем

8 В 2027 году будет одна шестидневная рабочая неделя – проект Минтруда

9 Эксперт рассказала, кто в июне 2026 получит две пенсии

10 Налоговый кешбэк для семей с двумя детьми не помешает получить вычеты

11 ФНС объяснила, как отчитаться по зарубежным счетам, если нет документов от банка

12 Как оформить исправления и перерасчеты в 1С:ЗУП покажет эксперт на вебинаре

13 Роструд ответил, можно ли назначить начальником специалиста по охране труда с опытом менее 3 лет

14 Как перенести отпуск в связи с больничным – разъяснение Роструда

15 Роструд: будет ли премия при увольнении – зависит от времени издания приказа

16 Силовики накрыли площадку с «бумажным» НДС — ущерб составил больше 1 млрд рублей

17 ФНС предупреждает: передача транспорта другому лицу без регистрации не освобождает от налога

18 В «Честном знаке» нужно маркировать кофе и цикорий с 1 июня 2026 года

19 ФНС утвердила формат электронной грузовой накладной для авиаперевозок

20 Совфед ужесточил контроль за золотом и легализовал частные сделки с инвестиционными монетами

21 СФР уточнил, когда подавать заявление на единое пособие, чтобы выплаты не прервались + пример

22 Мордовские ИП на УСН могут два года не платить налоги: УФНС напомнило условия для ставки 0%

23 Эксперт: если у директора три места работы – страховые взносы должны быть не меньше МРОТ по каждому

24 Татьяна Ким: спор банков с маркетплейсами не окончен, вопрос остается открытым

25 На АУСН в одной операции содержится сумма налоговой и не налоговой базы: налоговая объяснила, что делать

26 Эксперт: как покупать валюту – зависит от целей инвестора и готовности к активным операциям

27 Депутаты предложили давать налоговый вычет на детские сады и продленку с 2027 года

28 Штрафы за несдачу отчета о движении средств по иностранным счетам могут получить даже те, кто не живет в России

29 Как бухгалтеру освоить отчеты 1С и находить ошибки до закрытия периода: инструкция от эксперта

30 Аудитор: сервис Wildberries «Баланс» показывает сальдо, а не доступные к выводу деньги

31 Налоговики рассказали, в каких случаях выгодно выбрать ПСН

32 Компаний-участников льготной IT-ипотеки стало на 30% больше в 2026 году

33 Режим самозанятости могут продлить до 2035 года и увеличить лимит годового дохода

34 Эксперт разобрал ключевые комментарии Минфина и ФНС по налогам за май 2026 года

35 За наставничество предлагается давать дополнительный отпуск и знаки отличия

36 Налоговые агенты обязаны подать уведомления по НДФЛ до 3 июня и перечислить платежи до 5 июня 2026

37 Минфин и ЦБ предложили урезать траты на оборону из-за дефицита бюджета почти в 6 трлн рублей в 2026 году

38 Таможня запускает горячие линии по вопросам СПОТ: куда звонить импортерам и перевозчикам

39 ВТБ запустил сервис досрочного получения зарплаты с комиссией 399 рублей

40 Разъяснение ФНС: заверять ли нотариально решение единственного участника о ликвидации ООО

41 ЦРПТ начнет автоматически проверять карточки товаров на маркетплейсах в июне 2026 года

42 Купили квартиру с чужой фирмой: ФНС объяснила, что делать

43 На Клерке появился новый бесплатный курс по бухгалтерскому учету на ОСНО

44 ЦБ смягчил правила по приобретению доли в имуществе нерезидентов с 1 июля 2026

45 Эксперт: если работник пострадал от третьих лиц – нужно расследовать несчастный случай

46 Ничего не должны государству: налогоплательщиков хотят освободить от штрафов за просроченную отчетность при полной оплате налогов

47 Эксперт: бухгалтер может экономить до 5 часов в день и не ошибаться

48 «Курс добра» собрал 806 млн рублей за год и расширил социальные проекты

49 Подростки массово скупают ценные бумаги и хотят приобрети недвижимость

Совет от редакции: Претензии ФНС при работе с маркетплейсом: дробление бизнеса и т.д. — 05.06.2026, в 17:00 мск. Записаться.

Мероприятия

Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

Дата проведения: 3 июня, среда

Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе

Дата проведения: 4 июня, четверг

Работа бухгалтера с маркетплейсом в 2026 году

Дата проведения: 5 июня, пятница

Общепит без НДС с 1 апреля 2026: как вернуть налог и переделать документы задним числом

Дата проведения: 5 июня, пятница

Изменения в расчете страховых взносов в 2026 году

Дата проведения: 5 июня, пятница

Кадровый, воинский учет и персональные данные: изменения 2026

Дата проведения: 5 июня, пятница

Претензии ФНС при работе с маркетплейсом: дробление бизнеса и т.д

Дата проведения: 5 июня, пятница

Статьи

2 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 2 июня отмечают День спутникового мониторинга и навигации и День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Разберем, какие еще праздники связаны с этой датой, какие народные приметы существуют и кто из известных людей родился 2 июня.

На сколько повысят пенсии в 2027 году и как пройдет индексация

В 2027 году по планам – двойная индексация страховых пенсий.

Какой НДФЛ будет при продаже недвижимости физлицом, ИП, бывшим ИП: правила 2026 года

При продаже квартиры, дома или нежилой недвижимости действует прогрессивная шкала НДФЛ. Либо 13% и 15%, либо от 13% до 22%. Рассказываем, как определить ставку НДФЛ.

Утренний бухгалтер № 6138. Президент поручил властям обеспечить бесперебойную работу интернета

1 июня 2026 года Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать работу критически важных цифровых систем для населения.

График работы на июнь, компенсация отпуска, заполнение ТТН, возврат обеспечительных платежей и наследование бизнеса: дайджест лучших материалов «Клерка» за 1 июня № 8

Подборка полезных материалов и обсуждений от пользователей из раздела «Лучшее» за 1 июня 2026 года.

Включать ли в декларацию по НДС отрицательное вознаграждение маркетплейса

Организация продает товары на Wildberries. Вознаграждение оказалось отрицательным. Нужно ли включать в декларацию по НДС эту сумму?

Что такое оффер при приеме на работу и как на него ответить

Оффер — это письмо работодателя с приглашением на вакантную должность. Его направляют лучшему кандидату по итогам собеседования — в бумажной или электронной форме. Расскажем, есть ли у оффера юридическая сила и почему это полезный инструмент для работодателя и кандидата.

Какие документы оформить для оплаты медицинской помощи работнику

Работодатель хочет оплатить операцию сотруднику. Рассказываем, какие документы для этого нужно составить.

Как физическому лицу легально сдавать нежилое помещение в аренду

Если физическое лицо сдает помещение, то оно получает доход, который облагается НДФЛ.

Как самозанятым обеспечить себе старость и какую пенсию они могут получить

Самозанятость привлекательна для многих людей невысокими налогами и отсутствием обязательных взносов. Однако за это приходится платить и «урезанными» социальными гарантиями. В частности, ограничениями в вопросе будущей пенсии.

Полный разбор увольнения инвалидов по инициативе работодателя: статьи ТК и нюансы для разных категорий

Уволить инвалида и не нарушить ТК не так уж и просто, как может показаться. Рассказываем, как учесть все нюансы и не получить штраф.

Какого числа День социального работника в 2026 году и кого поздравляют в этот день

День социального работника — профессиональный праздник специалистов, которые помогают людям в сложных жизненных ситуациях. Какого числа его отмечают в 2026 году, как появился праздник и кого принято поздравлять в этот день.

В Альфа-Лизинге искусственный интеллект проверяет «первичку» за бухгалтеров. За 2 минуты делает то, на что человек тратит 20

Бухгалтер загружает скан документа в чат с нейросетью, пишет, например, «Обработай УПД» — и получает отчет, который можно тут же загрузить в «1С». В деталях разбираем, как новые технологии упрощают жизнь бухгалтерам Альфа-Лизинга.

За опоздание со сдачей деклараций не будут штрафовать. ❗«Ночной бухгалтер» № 2189

Если налог уплачен, но декларация сдана позже срока, то штрафа не будет.

Блоги компаний

Бухучёт лицензий на ПО: как отразить покупку неисключительных прав на примере лицензий КриптоАРМ

Упрощенная ликвидация 2026: подробный порядок

Аренда при банкротстве: можно ли сохранить деньги на съём жилья и как это сделать?

Исправления и перерасчеты. Как правильно оформить в 1С:ЗУП ред. 3.1 — практический вебинар

Топ изменений для бухгалтеров и кадровиков с 1 июня 2026 года

НДФЛ с дивидендов в 2026 году: ставка налога, порядок расчета и отражение в отчетности

Может ли адвокат открыть самозанятость в 2026 году: ограничения и риски

Росприроднадзор переходит на отечественное программное обеспечение: опыт внедрения Р7 офис и РЕД ОС

Гарантийные обязательства по 44-ФЗ: обеспечение, размер и порядок исполнения

Платформа ОФД удостоена премии «ИИ-Олимп»

⚡️ Разобраться в особенностях работы на ОСНО поможет новый бесплатный курс

Льготы МСП, вводимые задним числом с апреля 2026 года: как внести поправки в учет и документы

Консультации

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Главный бухгалтер/ Бухгалтер

Специалист по ВЭД и Логистике

Трибуна

Можно ли списать кредит на отпуск по 127-ФЗ: что ждет заемщиков с просрочками в 2026 году

СФР предупредил о массовом исключении стажа, приобретенного в период СССР

💥Обзор новостей: президента попросили не снижать порог доходов для плательщиков НДС, СПОТ заработал без уплаты обеспечительного платежа, МРОТ — 60 тыс. рублей

Мифы о СНИЛС: правда о том, почему договора страхования с государством не существует

Реестр передачи помещений при банкротстве: инструкция для дольщиков и кредиторов

Какие документы нужно запросить у контрагента

Ветеранам труда и пенсионерам обязаны произвести доплату за все годы

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ветеранам: порядок оформления

Привет, я Татьяна Кускова — методолог Клерк.Школы. И да, я тоже бухгалтер 😊

Ошибка в платежке теперь может стоить до 100 тысяч рублей

Освобождение от ответственности за неподачу «нулевых» деклараций

Потерял работу, а долги остались: пошаговый алгоритм списания по ФЗ-127

Заключение мирового соглашения с налоговой. Когда это выгодно, а когда лучше даже не рассматривать?

💰Реферальная программа «Клерк»: позовите друзей учиться. Вы получите бонусы, а друзья — скидку

Разбираемся с налоговыми мемами: где правда, а где налоговая фантастика

Доля вышедшего участника ООО: распределить, продать или погасить? Считаем налоги — и удивляемся

Зарплата «в конверте»: почему экономия на налогах разоряет бизнес и грозит уголовным сроком

Налоговые льготы для детей и богослужебные квартиры в обзоре

Налоговая реформа — 2026: выживут сильнейшие. Но как выжить бухгалтеру?

ИП, поручители, должники: с 01.06.2026 суд извещает через "Госуслуги". "Я не получал" больше не работает

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