Можно ли на АУСН снимать наличные и выдавать займы учредителю

Какие нюансы о наличных на АУСН нужно знать

Cнятие наличных с расчетного счета возможно по чеку с соблюдением требований Положения Банка России от 24.11.2022 № 809‑П. Цель расходования средств — на нужды компании. Снятие для личных целей запрещено.

Покупка товаров за наличные разрешена только при условии документального подтверждения расходов. Выдача средств под отчет не запрещена, но безопаснее использовать безналичные переводы.

После снятия наличных необходимо предоставить в бухгалтерию авансовый отчет с документами, которые подтверждают целевое использование средств — чеки, квитанции, билеты. Если средства не потратили на нужды компании, их необходимо вернуть в кассу.