6‑НДФЛ: будет новый формат расчета и порядок заполнения. «Ночной бухгалтер» № 2251

6-НДФЛ

ФНС подготовила проект приказа по обновлению порядка заполнения и формата представления расчета 6‑НДФЛ с 2027 года.

Проект нужен, чтобы привести документы в соответствие с изменениями, которые были ранее внесены законом от 28.11.2025 № 425‑ФЗ.

В частности, налоговая скорректирует приложение № 2 — порядок заполнения формы 6‑НДФЛ, и приложение № 3 — формат представления расчета в электронной форме.

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