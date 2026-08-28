6‑НДФЛ: будет новый формат расчета и порядок заполнения. «Ночной бухгалтер» № 2251

Сегодня в выпуске:
ФНС обновит порядок заполнения и формат 6‑НДФЛ.
С 1 сентября — изменения в порядке сдачи ЕФС-1.
Система ЭТрН нужна не всегда.
Ключевая ставка останется высокой.
Депутаты снова обсуждают материнскую зарплату.
Главред рекомендует.
Мем дня.
6-НДФЛ
ФНС подготовила проект приказа по обновлению порядка заполнения и формата представления расчета 6‑НДФЛ с 2027 года.
Проект нужен, чтобы привести документы в соответствие с изменениями, которые были ранее внесены законом от 28.11.2025 № 425‑ФЗ.
В частности, налоговая скорректирует приложение № 2 — порядок заполнения формы 6‑НДФЛ, и приложение № 3 — формат представления расчета в электронной форме.
Формировать 6-НДФЛ научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь вести учет начислений в 1С:ЗУП, оформлять пособия и премии, составлять отчетность и работать с персданными. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Цена со скидкой 70%: 9 559 ₽ вместо 31 700 ₽. Записаться.
ЕФС-1 по ГПХ с 1 сентября
С 1 сентября 2026 года страхователи будут сообщать СФР, есть ли в договоре ГПХ с физлицом условие об уплате взносов на травматизм.
Саму форму ЕФС-1 менять не будут. Сведения страхователи будут вносить в подраздел 1.1.
Срок подачи — не позднее следующего рабочего дня после заключения или прекращения договора. Новых кодов не будет. Бизнес будет указывать действующие коды:
ДГПХ и ДАВТ — если обязанности платить взносы на травматизм нет;
ДГПХФЛНС и ДАВТФЛНС — если она предусмотрена.
Когда ЭТрН не нужна
Иногда компании развозят заказы самостоятельно – не каждый день, разово.
В такой ситуации — когда заказ привезли сами, а в отгрузочных документах доставка не выделена отдельной строкой — связываться с системой ЭТрН не нужно.
Ключевой момент — не то, как часто компания доставляет, а то, есть ли в сделке отдельный договор перевозки, поясняет эксперт.
Ключевая ставка
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что при благоприятных условиях ключевая ставка Банка России может опуститься до 13% годовых к концу 2026 года.
Прежний прогноз: снижение ставки до 10% — не сбудется.
На текущий момент ключевая ставка составляет 14% годовых.
Материнская зарплата
ЛДПР предлагает платить зарплату многодетным матерям.
Мера поддержки позволит женщинам, которые оставили работу ради ухода за детьми в возрасте от двух до семи лет, «чувствовать себя в безопасности».
«Воспитание детей — огромный ежедневный труд, и государство должно признавать его не только словами» — считают представители партии.
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Мем дня
Ваша ест окрошку и на квасе, и на кефире редакция
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