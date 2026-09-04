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Обзоры для бухгалтера
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С 1 октября 2026 — ДОПП вместо уведомления о ввозе. 📺«Ночной бухгалтер» № 2256

С 1 октября 2026 — ДОПП вместо уведомления о ввозе. 📺«Ночной бухгалтер» № 2256

ФНС подготовила рекомендуемые форматы документов для СПОТ при ввозе прослеживаемых товаров из стран ЕАЭС.

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Сегодня в выпуске:

  • ДОПП заменит уведомления о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС.

  • Налоговые уведомления физлицам придут на Госуслуги без предварительного согласия.

  • Сенатор назвала размер МРОТ на 2027 год.

  • Лимит страхования вкладов вырастет до 2 млн рублей.

  • Цифровой рубль стал идеальной приманкой для мошенников.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

ДОПП

С 1 октября 2026 года при ввозе в РФ из ЕАЭС прослеживаемых товаров в рамках СПОТ регистрационный номер партии товара будет присваиваться на основании ДОПП. Подавать уведомления о ввозе не потребуется.

Налоговая присвоит РНПТ не позднее следующего календарного дня со дня получения ДОПП и сообщит его импортеру по ТКС.

На курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научитесь вести учет компании целиком: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчетность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС. 

Практические задачи можно отрабатывать в симуляторе 1С, а отдельный модуль посвящен применению искусственного интеллекта в работе бухгалтера. После обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО. Цена со скидкой 13%: 65 000 ₽ вместо 75 000 ₽. Записаться.

Налоговые уведомления

Уведомления о налогах через Госуслуги физлицам разошлют по новым правилам.

Раньше для получения уведомлений в электронной форме нужно было подать предварительное согласие. Теперь документы направляются автоматически всем пользователям, зарегистрированным в ЕСИА.

Исключение: люди, которые ранее направили уведомление об отказе от получения документов через ЕПГУ и не отозвали его. Они получат документ по почте или через ЛК физлица на сайте налоговой.

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в 2027 году может составить 31 тыс. рублей.

Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева. По словам сенатора, размер индексации социальных выплат в 2027 году будет зависеть от сбалансированности бюджета.

Страхование вкладов

4 сентября 2026 года зампред Совфеда сообщил об увеличении лимита страхования вкладов до 2 млн рублей.

Новые нормы вступят в силу с 2027 года. Они коснутся сбережений со сроком размещения более 3 лет, а также безотзывных сберегательных сертификатов сроком от 1 до 3 лет.

Лимит в 2 млн рублей будет действовать для каждого банка отдельно.

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Мошенники атакуют

С 1 сентября 2026 года началось массовое внедрение цифрового рубля — и мошенники ждали этой даты не меньше банков.

Под прицелом не пенсионеры, а экономически активные люди 25–64 лет, которые каждый день пользуются банковскими приложениями. Инструкцию от эксперта: как распознать мошенника — читайте в новости.

Главред рекомендует

Пятничный «Клерк»:

Мем дня

С 1 октября 2026 — ДОПП вместо уведомления о ввозе. 📺«Ночной бухгалтер» № 2256

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