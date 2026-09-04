С 1 октября 2026 — ДОПП вместо уведомления о ввозе. 📺«Ночной бухгалтер» № 2256

Сегодня в выпуске:
ДОПП заменит уведомления о ввозе прослеживаемых товаров из ЕАЭС.
Налоговые уведомления физлицам придут на Госуслуги без предварительного согласия.
Сенатор назвала размер МРОТ на 2027 год.
Лимит страхования вкладов вырастет до 2 млн рублей.
Цифровой рубль стал идеальной приманкой для мошенников.
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Мем дня.
ДОПП
С 1 октября 2026 года при ввозе в РФ из ЕАЭС прослеживаемых товаров в рамках СПОТ регистрационный номер партии товара будет присваиваться на основании ДОПП. Подавать уведомления о ввозе не потребуется.
Налоговая присвоит РНПТ не позднее следующего календарного дня со дня получения ДОПП и сообщит его импортеру по ТКС.
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Налоговые уведомления
Уведомления о налогах через Госуслуги физлицам разошлют по новым правилам.
Раньше для получения уведомлений в электронной форме нужно было подать предварительное согласие. Теперь документы направляются автоматически всем пользователям, зарегистрированным в ЕСИА.
Исключение: люди, которые ранее направили уведомление об отказе от получения документов через ЕПГУ и не отозвали его. Они получат документ по почте или через ЛК физлица на сайте налоговой.
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда в 2027 году может составить 31 тыс. рублей.
Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева. По словам сенатора, размер индексации социальных выплат в 2027 году будет зависеть от сбалансированности бюджета.
Страхование вкладов
4 сентября 2026 года зампред Совфеда сообщил об увеличении лимита страхования вкладов до 2 млн рублей.
Новые нормы вступят в силу с 2027 года. Они коснутся сбережений со сроком размещения более 3 лет, а также безотзывных сберегательных сертификатов сроком от 1 до 3 лет.
Лимит в 2 млн рублей будет действовать для каждого банка отдельно.
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Мошенники атакуют
С 1 сентября 2026 года началось массовое внедрение цифрового рубля — и мошенники ждали этой даты не меньше банков.
Под прицелом не пенсионеры, а экономически активные люди 25–64 лет, которые каждый день пользуются банковскими приложениями. Инструкцию от эксперта: как распознать мошенника — читайте в новости.
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