С 1 октября 2026 — ДОПП вместо уведомления о ввозе. 📺«Ночной бухгалтер» № 2256

ДОПП

С 1 октября 2026 года при ввозе в РФ из ЕАЭС прослеживаемых товаров в рамках СПОТ регистрационный номер партии товара будет присваиваться на основании ДОПП. Подавать уведомления о ввозе не потребуется.

Налоговая присвоит РНПТ не позднее следующего календарного дня со дня получения ДОПП и сообщит его импортеру по ТКС.

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