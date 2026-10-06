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За электромобили придется платить транспортный налог. 🏎️«Ночной бухгалтер» № 2278

За электромобили придется платить транспортный налог. 🏎️«Ночной бухгалтер» № 2278

Не все электромобили и не везде освобождены от транспортного налога.

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Сегодня в выпуске:

  • Начисление транспортного налога на электромобили – это не ошибка.

  • Работодатели не обязаны содержать всю семью иностранного работника.

  • Рулить единой электронной почтовой системой будет Почта России.

  • Зарплата иностранцев из стран ЕАЭС облагается НДФЛ по ставкам от 13% до 22%.

  • Работники мечтают о производственной гимнастике.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

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Налог на электромобили

Владельцы электромобилей стали возмущаться, что им приходят уведомления на уплату налога, хотя ставка 0%. Люди сделали вывод, что у ФНС сбой.

Но налоговики пояснили, что никакого сбоя нет. Просто льготы для электромобилей закончились. Например, в Крыму, льгота была только по 2024 год, а сейчас за 2025 год будет налог.

В некоторых регионах налог не взимают только с электромобилей определенной мощности или моделей из перечня Минпромторга, а гибриды под льготу не подпадают.

Зарплата иностранцев

По новым правилам иностранные граждане, работающие в России, должны содержать не только сами себя, но и членов своей семьи, которые находятся у них на иждивении. На каждого человека должен приходится прожиточный минимум.

Но эта норма не касается работодателей иностранцев, пояснили в Роструде.

Работодатель должен платить зарплату не ниже МРОТ.

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Почта

На базе Почты Росси создадут единую электронную почтовую систему, которую интегрируют с Госуслугами и другими информационными системами.

Почта России будет развивать сервис, обрабатывать данные и обеспечивать их защиту.

Госорганы, ЦБ и госкомпании будут направлять через эту систему официальную корреспонденцию.

Для людей почтовый ящик на Госуслугах будет бесплатный, организации будут платить абонентскую плату.

НДФЛ иностранцев

Зарплата иностранный работников-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 30%, резидентов – по ставкам от 13% до 22%.

Но есть ряд иностранцев, для которых действуют ставки от 13% до 22%, даже если они нерезиденты, уточнили в ФНС.

Это такие иностранцы:

  • на патенте;

  • высококвалифицированные;

  • беженцы;

  • граждане стран ЕАЭС.

Производственная гимнастика

Почти половина опрошенных хотели бы, чтобы у них на работе проводили физкультминутки.

Сейчас производственная гимнастика есть только у 6% сотрудников. Но многие практикуют самостоятельные разминки на работе.

Среди тех, кто поддерживает идею производственной гимнастики больше женщин и людей с высоким доходом.

А вы на работе занимаетесь физкультурой?

Главред рекомендует

Мем дня

За электромобили придется платить транспортный налог. 🏎️«Ночной бухгалтер» № 2278

Ваша иногда устраивает себе физкультминуты редакция

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