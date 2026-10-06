За электромобили придется платить транспортный налог. 🏎️«Ночной бухгалтер» № 2278

Налог на электромобили

Владельцы электромобилей стали возмущаться, что им приходят уведомления на уплату налога, хотя ставка 0%. Люди сделали вывод, что у ФНС сбой.

Но налоговики пояснили, что никакого сбоя нет. Просто льготы для электромобилей закончились. Например, в Крыму, льгота была только по 2024 год, а сейчас за 2025 год будет налог.

В некоторых регионах налог не взимают только с электромобилей определенной мощности или моделей из перечня Минпромторга, а гибриды под льготу не подпадают.