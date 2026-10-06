За электромобили придется платить транспортный налог. 🏎️«Ночной бухгалтер» № 2278

Сегодня в выпуске:
Начисление транспортного налога на электромобили – это не ошибка.
Работодатели не обязаны содержать всю семью иностранного работника.
Рулить единой электронной почтовой системой будет Почта России.
Зарплата иностранцев из стран ЕАЭС облагается НДФЛ по ставкам от 13% до 22%.
Работники мечтают о производственной гимнастике.
Главред рекомендует.
Мем дня.
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Налог на электромобили
Владельцы электромобилей стали возмущаться, что им приходят уведомления на уплату налога, хотя ставка 0%. Люди сделали вывод, что у ФНС сбой.
Но налоговики пояснили, что никакого сбоя нет. Просто льготы для электромобилей закончились. Например, в Крыму, льгота была только по 2024 год, а сейчас за 2025 год будет налог.
В некоторых регионах налог не взимают только с электромобилей определенной мощности или моделей из перечня Минпромторга, а гибриды под льготу не подпадают.
Зарплата иностранцев
По новым правилам иностранные граждане, работающие в России, должны содержать не только сами себя, но и членов своей семьи, которые находятся у них на иждивении. На каждого человека должен приходится прожиточный минимум.
Но эта норма не касается работодателей иностранцев, пояснили в Роструде.
Работодатель должен платить зарплату не ниже МРОТ.
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Почта
На базе Почты Росси создадут единую электронную почтовую систему, которую интегрируют с Госуслугами и другими информационными системами.
Почта России будет развивать сервис, обрабатывать данные и обеспечивать их защиту.
Госорганы, ЦБ и госкомпании будут направлять через эту систему официальную корреспонденцию.
Для людей почтовый ящик на Госуслугах будет бесплатный, организации будут платить абонентскую плату.
НДФЛ иностранцев
Зарплата иностранный работников-нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 30%, резидентов – по ставкам от 13% до 22%.
Но есть ряд иностранцев, для которых действуют ставки от 13% до 22%, даже если они нерезиденты, уточнили в ФНС.
Это такие иностранцы:
на патенте;
высококвалифицированные;
беженцы;
граждане стран ЕАЭС.
Производственная гимнастика
Почти половина опрошенных хотели бы, чтобы у них на работе проводили физкультминутки.
Сейчас производственная гимнастика есть только у 6% сотрудников. Но многие практикуют самостоятельные разминки на работе.
Среди тех, кто поддерживает идею производственной гимнастики больше женщин и людей с высоким доходом.
А вы на работе занимаетесь физкультурой?
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