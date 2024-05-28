📢 На ЕФС-1 будет больше времени, повысят налоги на роскошь, амнистию по дроблению ждем в 2025 году, малый бизнес сделают средним. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

👏 Ставку налога для самозанятых сохранят

Глава Минфина Силуанов заверил, что налоговые льготы и преференции для самозанятых сохранят на 10 лет, как и было заявлено.

❗ На сдачу ЕФС-1 по договорам ГПХ хотят дать больше времени

Сейчас бухгалтеры сдают подраздел 1.1 формы ЕФС-1 на договорников на следующий день после заключения или прекращения договора ГПХ. Этот срок хотят увеличить, чтобы было меньше штрафов за опоздание.

👑 Госдума хочет повысить налоги на роскошь

Регионам планируют дать право участвовать в определении налоговой ставки на дорогостоящую недвижимость и люксовые автомобили.

👫👫👫 Глава Минфина: изменения в НДФЛ не должны затрагивать подавляющее большинство россиян

Антон Силуанов определил, каким образом изменения в налоговой системе будут соответствовать принципам справедливости.

⏰ Амнистию по дроблению бизнеса могут провести в течение 2025 года

Налоговую амнистию получат не все компании и ИП. От наказания не уйдут те, кто намеренно применял искусственное дробление с целью уклонения от уплаты налогов.

👔 Минфин донастроит специальные налоговые режимы для малого бизнеса

Чтобы компании перестали прибегать к дроблению бизнеса, власти создадут малым предприятиям специальные условия — им будет выгодно переходить в категорию средних.

🙅 Введут право на самозапрет сделок с недвижимостью

Для защиты владельцев жилья от мошенников на портале Госуслуг появится возможность установить самозапрет на сделки с недвижимостью.

↗ Размер долга для банкротства повысили почти в 7 раз

Новый закон увеличивает размер долга, необходимый для инициирования банкротства организаций — теперь это не 300 000, а 2 млн рублей.

🔥 Работодатели будут компенсировать при увольнении и неиспользованные отгулы

При увольнении сотрудников работодатели будут обязаны оплачивать им неиспользованные отгулы за труд в выходные или праздничные дни.

👜 Инофирмы и ИП из ЕАЭС будут платить НДС при онлайн-продаже товаров российским физлицам

При продаже товаров физлицам через электронные площадки продавцами из стран ЕАЭС местом реализации будет считаться Россия, поэтому такая онлайн-торговля будет облагаться НДС в России.

🔩 ВС РФ дополнит УК статьей за мошенничество в налоговой сфере

Незаконный возврат налога войдет в отдельный состав преступления. Уголовку можно получить при сумме ущерба не меньше 25 000 рублей.