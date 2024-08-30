🌵 НДС при УСН, повышение налога на прибыль и директор без зарплаты и отпуска. Топ новостей за неделю

🚌 При УСН тоже будут льготы по НДС
С 2025 года все упрощенцы станут плательщиками НДС. И нормы ст. 149 НК о необлагаемых операциях распространяются в том числе на плательщиков УСН. Например, льгота будет у пассажирских перевозчиков.
👜 ИП-производитель на ПСН может торговать своей продукцией оптом
ИП-производственник на ПСН может продавать свою продукцию в том числе оптом по договору поставки, а также через маркетплейсы. Это не лишит его права на ПСН.
🔄 Через суд старую переплату можно включить в сальдо ЕНС и вернуть
Переплата по налогам на 01.01.2023 со сроком давности более 3 лет не вошла в сальдо ЕНС. Но если будет решение суда, налоговики включат старую переплату в сальдо ЕНС.
💰 Зарплату можно платить в последний день месяца
Платить зарплату надо не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты устанавливается работодателем и должна быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
📈 Ставка налога на прибыль 25% будет применяться к доходам 2025 года
Новая ставка применяется к налоговой базе по налогу на прибыль, сформированной начиная с налогового периода 2025 года.
📨 Будет новый порядок для обмена электронными счетами-фактурами по ТКС
Внедряют универсальное сообщение, которое объединит в себе функции извещения о получении счета-фактуры и уведомления о его уточнении.
❌ Директор-единственный учредитель должен работать без зарплаты, отпуска и трудовой книжки
Если руководитель организации является ее единственным участником (учредителем), то с ним трудовой договор не заключается.
📄 Декларацию по УСН за 2024 год надо будет сдавать по новой форме
Внедрение новой формы связано с поправками в НК, по которым компании и ИП из новых регионов могут получить вычет на покупку ККТ. И не только.
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