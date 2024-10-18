👓 Повышение МРОТ, подорожание 1С, новые КБК и РСВ, методичка ФНС по НДС для УСН, проект об оплате больничных самозанятым и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

😲 Продукты от компании 1С подорожают на 10-18%. Комментарий представителя 1С

С 1 апреля 2025 вырастут цены на лицензии ПРОФ, а с 1 июля — на КОРП. Большинство программ подорожает на 14%, но некоторые позиции прибавят в цене 18%.

❗ С 2026 года самозанятым официально разрешат отчислять взносы, чтобы больничный оплачивался

Минтруд подготовил к внесению в Правительство РФ законопроект, который предлагает введение для самозанятых добровольных социальных страховых взносов в СФР, чтобы получать больничные пособия по болезни.

👍 После 01.01.2025 на УСН можно выбивать чеки ККТ без НДС, если обновление ПО кассы не готово

ФНС понимает, что разработчики ККТ к 01.01.2025 могут не предоставить обновленную прошивку онлайн-кассы, поддерживающую указание в чеке специальных ставок НДС.

💳 В 2025 году МРОТ вырастет почти на 17%

Депутаты в первом чтении приняли законопроект, по которому МРОТ с 1 января 2025 года будет составлять 22 440 рублей.

💥 Окончательно утверждена новая форма РСВ с 2025 года

Минюст зарегистрировал приказ ФНС от 13.09.2024 № ЕД-7-11/739@, который с учетом изменений в НК в рамках налоговой реформы-2025 и вообще в законодательстве внес изменения в форму расчета по страховым взносам.

💡 Официально вышли Методические рекомендации ФНС по НДС для плательщиков УСН

ФНС в связи с налоговой реформой-2025 в Методических рекомендациях для бизнеса на УСН подготовила ответы на вопросы про НДС при УСН с 2025 года. Также рассмотрены жизненные ситуации налогоплательщиков и алгоритм их действий в том или ином случае, приведены примеры расчетов.

🔢 Минфин решил скорректировать состав КБК по налогам с 2025 года

Коды КБК на 2025 год уже утверждены, но потребовалось их скорректировать в связи с многочисленными изменениями в НК в рамках налоговой реформы-2025, а также утверждением Минфином Основных направлений налоговой политики на 2025 год и плановый период 2026-2027.

📌 Какие отчеты сдавать бухгалтеру за III квартал 2024: список для ООО и ИП на ОСНО и УСН

25 октября – крайний срок сдачи отчетов за сентябрь и третий квартал (9 месяцев) 2024.

✅ Сканирование покупателями QR-кодов на кассе магазина может уйти в прошлое

Центробанк планирует создать персональные QR-коды для покупателей, которые заменят сканирование кодов на кассе магазина.

👷 С 2025 года в ТК вернут нормы о заемном труде

Компании смогут отправлять сотрудников на работу к другому работодателю. Информация о платформенной занятости будет отражена на портале «Работа России».

💰 Минфин хочет резко расширить ответственность бизнеса, получающего госсубсидии

Если компании и ИП получают средства из бюджета, но допускают ошибки в отчетности или неправильно заполняют документы, их будут привлекать к административной ответственности.