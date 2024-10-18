👓 Повышение МРОТ, подорожание 1С, новые КБК и РСВ, методичка ФНС по НДС для УСН, проект об оплате больничных самозанятым и др. Топ новостей за неделю

😲 Продукты от компании 1С подорожают на 10-18%. Комментарий представителя 1С
С 1 апреля 2025 вырастут цены на лицензии ПРОФ, а с 1 июля — на КОРП. Большинство программ подорожает на 14%, но некоторые позиции прибавят в цене 18%.
❗ С 2026 года самозанятым официально разрешат отчислять взносы, чтобы больничный оплачивался
Минтруд подготовил к внесению в Правительство РФ законопроект, который предлагает введение для самозанятых добровольных социальных страховых взносов в СФР, чтобы получать больничные пособия по болезни.
👍 После 01.01.2025 на УСН можно выбивать чеки ККТ без НДС, если обновление ПО кассы не готово
ФНС понимает, что разработчики ККТ к 01.01.2025 могут не предоставить обновленную прошивку онлайн-кассы, поддерживающую указание в чеке специальных ставок НДС.
💳 В 2025 году МРОТ вырастет почти на 17%
Депутаты в первом чтении приняли законопроект, по которому МРОТ с 1 января 2025 года будет составлять 22 440 рублей.
💥 Окончательно утверждена новая форма РСВ с 2025 года
Минюст зарегистрировал приказ ФНС от 13.09.2024 № ЕД-7-11/739@, который с учетом изменений в НК в рамках налоговой реформы-2025 и вообще в законодательстве внес изменения в форму расчета по страховым взносам.
💡 Официально вышли Методические рекомендации ФНС по НДС для плательщиков УСН
ФНС в связи с налоговой реформой-2025 в Методических рекомендациях для бизнеса на УСН подготовила ответы на вопросы про НДС при УСН с 2025 года. Также рассмотрены жизненные ситуации налогоплательщиков и алгоритм их действий в том или ином случае, приведены примеры расчетов.
🔢 Минфин решил скорректировать состав КБК по налогам с 2025 года
Коды КБК на 2025 год уже утверждены, но потребовалось их скорректировать в связи с многочисленными изменениями в НК в рамках налоговой реформы-2025, а также утверждением Минфином Основных направлений налоговой политики на 2025 год и плановый период 2026-2027.
📌 Какие отчеты сдавать бухгалтеру за III квартал 2024: список для ООО и ИП на ОСНО и УСН
25 октября – крайний срок сдачи отчетов за сентябрь и третий квартал (9 месяцев) 2024.
✅ Сканирование покупателями QR-кодов на кассе магазина может уйти в прошлое
Центробанк планирует создать персональные QR-коды для покупателей, которые заменят сканирование кодов на кассе магазина.
👷 С 2025 года в ТК вернут нормы о заемном труде
Компании смогут отправлять сотрудников на работу к другому работодателю. Информация о платформенной занятости будет отражена на портале «Работа России».
💰 Минфин хочет резко расширить ответственность бизнеса, получающего госсубсидии
Если компании и ИП получают средства из бюджета, но допускают ошибки в отчетности или неправильно заполняют документы, их будут привлекать к административной ответственности.
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