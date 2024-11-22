🌞 ФНС проверит декабрьские премии и досрочно ждет ЕНП-уведомления на декабрьские налоги. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

⏰ ФНС советует досрочно сдавать ЕНП-уведомления на взносы декабря с кодом периода 34/03

В случае уплаты взносов за декабрь в декабре надо в уведомлении, представляемом в декабре 2024 года, указать в отношении этих взносов код отчетного периода 34/03.

❎ Из КоАП уберут штрафы за непредставление налоговой декларации

Небольшие штрафы не сдерживают нарушителей, поэтому предлагают отказаться от административной ответственности за непредставление сведений для налогового контроля.

📈 Утвердили коэффициенты-дефляторы по НДФЛ и ПСН на 2025 год

Регионы смогут увеличить потенциальный доход по ПСН в 1,144 раза.

🙋 Минфин и ФНС обдумают целесообразность введения добровольного НДС с вычетами на УСН

Дать бизнесу на УСН с доходами менее 60 млн рублей возможность платить НДС 20% с правом на вычеты – теоретически такое было бы возможно, сказал Даниил Егоров.

📆 Скоро начнутся налоговые проверки выплаты бонусов в декабре за 2024 год

Даниил Егоров заявил, что ФНС в курсе ситуации относительно переноса выплат бонусов с января на декабрь для экономии на налогах. И готовится проводить проверки.

🏠 Минимальный срок владения имуществом для НДФЛ могут снизить до одного года

Если собственник получил жилье по наследству, он сможет его продать без налога через год. А общий минимальный срок владения недвижимостью хотят снизить с 5 до 3 лет.

👊 ФНС «неагрессивно» доначислит налоги, если обнаружит признаки теневой занятости

Налоговики хотят получить доступ к переводам физических лиц, чтобы эффективнее искать серые зарплаты.

😨 ФНС перестала возвращать «сомнительные» переплаты на ЕНС

Если суд решит, что положительное сальдо не относится к излишне уплаченному налогу, то компания не сможет вернуть деньги с ЕНС.

📕 ФНС объяснила, как в книге доходов по УСН отражать фиксированные взносы

С 2025 года при УСН «доходы минус расходы» фиксированные взносы ИП можно будет включать в расходы, даже если они не уплачены. В книге доходов и расходов они будут по-прежнему отражаться в разделе 1.

🔁 Даже если переход на ПСН был в середине года, для лимита учитывают доходы по УСН с начала года

Для ПСН-лимита доход по УСН считают с начала года, даже если в то время ПСН и в помине не было.

👉 ФНС назвала преимущества пониженной ставки НДС 5%

Конечная стоимость предлагаемых товаров с учетом НДС 5% будет ниже, что позволит повысить конкурентоспособность налогоплательщика на рынке, считает ФНС.