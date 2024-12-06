🎉 Клерк.Конференция, новая декларация по налогу на прибыль, рост взносов для IT-компаний, добро на «фирмы-матрешки». Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

% Компенсация процентов по ипотеке позволяет снизить налоговую нагрузку в трех направлениях

В нормах НК о налоге на прибыль, НДФЛ и страховых взносах есть положения о полном или частичном учете расходов на компенсацию работникам ипотечных процентов.

📃 ФНС обновила пять форм налоговых отчетов, РСВ и введет новую декларацию

В связи с изменениями в НК в рамках налоговой реформы-2025 приказы ФНС внесли изменения в основные формы налоговой отчетности и правила их заполнения.

😮 Власти могут снять запрет на создание фирм-«матрешек»

Поправки в ряд законов согласовали Минэкономразвития, ФНС и Минфин.

📄 Утверждена новая форма заявления на вычет по долгосрочным сбережениям

ФНС утвердила новую форму заявления для получения налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан по договорам ИИС.

💌 Можно будет высылать уволенным сотрудникам их трудовые книжки за границу

С 01.01.2025 года трудовые книжки разрешено вывозить и высылать за границу РФ.

🔎ФНС рекомендует улучшить читаемость кассовых чеков

Чеки быстро выцветают, на них зачастую нет необходимых реквизитов продавца. ФНС рекомендует изготовителям ККТ привести в соответствие программное обеспечение.

🌎 Бизнес из 50 регионов сможет применять АУСН в 2025 году

46 регионов уже присоединились к эксперименту по АУСН с 01.01.2025. Еще 4 региона планируют сделать это с 1 февраля.

🔛 ИП на УСН в течение года может перейти со ставки НДС 20% на ставку 5%

Выбрав ставки НДС 5% и 7%, уже нельзя передумать и выбрать 20%. А вот после выбора 20% передумать можно.

📜 Утвердили новую декларацию по налогу на прибыль

За 2024 год декларацию по налогу на прибыль надо будет сдать по действующей сейчас форме, а за 1 квартал 2025 – уже по новой форме.

🔔 Повысили страховые взносы для IT-компаний

С 2025 года тариф страховых взносов 7,6% для радиоэлектронных и IT-компаний будет применяться ко всей зарплате, в том числе и выше предельной базы.