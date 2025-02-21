🍀 Отмена 3-НДФЛ, новый расчет отпускных, турналог даже при нулевой ставке. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

👶 Выплаты работодателей на детей сотрудников освободят от НДФЛ

Лимит необлагаемой матпомощи при рождении ребенка увеличат с 50 тыс. до 1 млн рублей.

🔣 Считать среднюю зарплату надо будет по-новому

Постановление правительства от 24.12.2007 № 922 о расчете среднего заработка утрачивает силу. С 01.09.2025 будут новые правила расчета среднего заработка.

🔚 Родственникам умерших планируют возвращать их налоговые переплаты

Если человек умер, а на его ЕНС осталась переплата, то ее сможет забрать родственник.

🌴 Нулевая ставка туристического налога не освободит от его уплаты

Отелям и гостиницам все равно придется уплатить минимальную сумму налога, даже если местные власти установили ставку турналога 0%.

👼 Декретные предложили платить с первых недель беременности

Сейчас женщина уходит в отпуск по беременности и родам с 30-й недели беременности на 140 дней. Предложили этот срок сдвинуть и предоставлять отпуск по БиР со дня постановки на учет в женской консультации.

📉 ФНС сократит отчетность обособленных подразделений

К июлю 2026 года намечено изменение форм налоговых деклараций и расчетов так, чтобы включить данные по обособленным подразделениям в декларации головных компаний.

🚮 ФНС откажется от декларации по НДФЛ

Налоговики перейдут на бездекларационный механизм исчисления и уплаты НДФЛ. Это планируют сделать до конца 2025 года.

📅 Ответ на налоговое требование надо дать через 11 рабочих дней после его получения

С 5 февраля 2025 года отменили квитанции о получении документов из ИФНС по ТКС.

😬 Отмена декларации по НДФЛ может увеличить число споров с налоговой

Когда человек самостоятельно заполняет декларацию, он использует все документы для определения налоговой базы. При автоматическом заполнении в ход пойдет только то, что есть у ФНС.