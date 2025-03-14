👀 Сложности сдачи 3-НДФЛ, введение контроля за расчетами самозанятых, сдача декларации, которой нет, махинации с самозапретом на кредиты. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

🙉 Пошли требования упрощенцам о несданной декларации по налогу на имущество, которую они и не должны сдавать

На УСН нет налога на имущество по среднегодовой стоимости, может быть только налог по кадастровой стоимости. Декларацию по налогу на имущество упрощенцы в принципе не должны сдавать.

🔭 Налоговая начнет пристально следить за расчетами самозанятых

В Счетной палате положительно оценивают эксперимент с самозанятыми, однако предлагают усилить контроль за расчетами, поскольку не все плательщики передают сведения о доходах.

❗ Если в ЕНП-уведомлении вы не выделяли отдельно НДФЛ с районных коэффициентов, надо сдать уточненки

С 2025 года в уведомления по ЕНП необходимо отдельно отражать НДФЛ, исчисленный с обычной зарплаты, и НДФЛ с районных коэффициентов (РК) и процентных надбавок.

😵 ФНС: 3-НДФЛ в статусе «Ожидает отправки» повторно направлять не надо. А техподдержка ЛК ответила ровно наоборот

Если вы подписали и направили декларацию 3-НДФЛ, то датой направления будет считаться именно день отправки, а не дата обновления статуса в личном кабинете налогоплательщика физического лица.

😈 Самозапрет на кредиты спровоцировал потребительский экстремизм

Клиенты банков начали злоупотреблять своими правами и подают заявки на кредиты после установки самозапрета.

👍 ТПП хочет разрешить применять АУСН компаниям с обособленными подразделениями

Если у компании есть склад, филиал или хотя бы одно рабочее место не по адресу регистрации, то это не повод лишать предпринимателей права на АУСН.

📚 Суд отменил штрафы налоговой за непредставление оборотно-сальдовых ведомостей

Требования налоговой о представлении карточек счетов и инвентаризационных документов признаны незаконными.

😜 Депутаты хотят сократить рабочую неделю до 30 часов

В КПРФ подготовили свою версию Трудового кодекса на 765 страниц. Основные изменения касаются продолжительности работы и защиты прав родителей с детьми.

📄 Как бухгалтеры ошибаются в налоговых платежках

Налоги надо перечислять в виде ЕНП на расчетный счет Казначейства. Но бухгалтеры путают КБК, ИНН получателя и его расчетный счет.

📅 ФНС разъяснила сроки получения требований после отмены квитанций о приеме

С 5 февраля 2025 года налоговые органы перестали принимать электронные квитанции о получении требований, однако операторы ЭДО продолжают ссылаться на действующий приказ. В ФНС пояснили, как считать дату получения документов.