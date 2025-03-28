👀 Новый регламент для платежек по налогам, изменения по счетам-фактурам, УПД и инвентаризации с 1 апреля, новый бланк по фикс. взносам. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

⚡ Меняют правила заполнения платежки на уплаты налогов

Приказ Минфина № 107н, которым утверждены правила заполнения платежек на уплату налогов, признают утратившим силу.

❗ С 1 апреля можно применять только один формат счета-фактуры. Но есть важное исключение

ФНС напомнила о завершении переходного периода по использованию двух форматов электронных счетов-фактур.

📃 Даниил Егоров: мы не вводим обязанность только электронных счетов-фактур

Глава ФНС Даниил Егоров провел встречу с представителями бизнеса, на которой обсудили в том числе работу ведомства по упрощению налогового законодательства и планы ФНС по развитию цифровых сервисов и автоматизации налоговых процедур.

🔎 С 1 апреля начнут действовать новые правила по инвентаризации

Инвентаризацию по новому ФСБУ нужно проводить всем коммерческим организациям. Это позволит не только сдать отчетность, но и выявить нарушителей среди сотрудников.

😮 Бухгалтеры обсуждают задвоение на ЕНС налога по УСН

Будет ли штраф, если 27 марта сдать декларацию по УСН с заниженной суммой, 28 марта оплатить ее, а к 5 апреля уплатить на ЕНС всю сумму налога и сдать корректировку? Горячая дискуссия развернулась вокруг этого вопроса.

👷 Минтруд определил самых востребованных специалистов до 2029 года

Больше всего работодатели будут заинтересованы в специалистах по оказанию персональных услуг. Меньше сотрудников понадобится в торговле и госуправлении.

❌ Испорченный товар нельзя включить в расходы при УСН

На ОСНО к внереализационным расходам относятся потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других ЧС, в том числе – стоимость уничтоженных или испорченных запасов, товаров, материалов и иного имущества. На УСН такой нормы нет.

📄 Для освобождения от фиксированных взносов ИП должны заполнить заявление по новой форме

ФНС доработала форму и формат заявления об освобождении от уплаты фиксированных взносов.

💃 За регулярные 3-часовые прогулы вас не уволят

Сотрудника, который регулярно прогуливает работу, можно уволить. Но только если прогул – не менее 4 часов за раз.

🙌 Работодателям запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи

Сейчас ТК запрещает расторгать трудовой договор с единственным кормильцем многодетной семьи, если есть дети до 14 лет. Депутаты хотят увеличить этот возраст до 18 лет.