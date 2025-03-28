👀 Новый регламент для платежек по налогам, изменения по счетам-фактурам, УПД и инвентаризации с 1 апреля, новый бланк по фикс. взносам. Топ новостей за неделю

⚡ Меняют правила заполнения платежки на уплаты налогов
Приказ Минфина № 107н, которым утверждены правила заполнения платежек на уплату налогов, признают утратившим силу.
❗ С 1 апреля можно применять только один формат счета-фактуры. Но есть важное исключение
ФНС напомнила о завершении переходного периода по использованию двух форматов электронных счетов-фактур.
📃 Даниил Егоров: мы не вводим обязанность только электронных счетов-фактур
Глава ФНС Даниил Егоров провел встречу с представителями бизнеса, на которой обсудили в том числе работу ведомства по упрощению налогового законодательства и планы ФНС по развитию цифровых сервисов и автоматизации налоговых процедур.
🔎 С 1 апреля начнут действовать новые правила по инвентаризации
Инвентаризацию по новому ФСБУ нужно проводить всем коммерческим организациям. Это позволит не только сдать отчетность, но и выявить нарушителей среди сотрудников.
😮 Бухгалтеры обсуждают задвоение на ЕНС налога по УСН
Будет ли штраф, если 27 марта сдать декларацию по УСН с заниженной суммой, 28 марта оплатить ее, а к 5 апреля уплатить на ЕНС всю сумму налога и сдать корректировку? Горячая дискуссия развернулась вокруг этого вопроса.
👷 Минтруд определил самых востребованных специалистов до 2029 года
Больше всего работодатели будут заинтересованы в специалистах по оказанию персональных услуг. Меньше сотрудников понадобится в торговле и госуправлении.
❌ Испорченный товар нельзя включить в расходы при УСН
На ОСНО к внереализационным расходам относятся потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других ЧС, в том числе – стоимость уничтоженных или испорченных запасов, товаров, материалов и иного имущества. На УСН такой нормы нет.
📄 Для освобождения от фиксированных взносов ИП должны заполнить заявление по новой форме
ФНС доработала форму и формат заявления об освобождении от уплаты фиксированных взносов.
💃 За регулярные 3-часовые прогулы вас не уволят
Сотрудника, который регулярно прогуливает работу, можно уволить. Но только если прогул – не менее 4 часов за раз.
🙌 Работодателям запретят увольнять единственного кормильца многодетной семьи
Сейчас ТК запрещает расторгать трудовой договор с единственным кормильцем многодетной семьи, если есть дети до 14 лет. Депутаты хотят увеличить этот возраст до 18 лет.
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