💥 Новые: ЕФС-1, регламент расчета среднего заработка, документы для выплаты больничных и детских пособий, 1С повышает цены. Топ новостей за неделю
❗ Будет новая форма ЕФС-1 и ее больше не придется сдавать на декретниц
Действующий в 2025 году приказ СФР от 17.11.2023 № 2281 об утверждении формы ЕФС-1 и ее электронного формата отменят.
🔢 Правила определения среднего заработка поменяются через 2,5 месяца
С 1 сентября 2025 года рассчитывать выходные пособия и компенсации за отпуск нужно будет по новым правилам.
📄 С 15 июня 2025 начали действовать новые формы документов для выплаты больничных и детских пособий
Социальный фонд утвердил новые формы документов, приказ был официально опубликован 4 июня 2025 года.
👉 ФНС меняет порядок постановки на налоговый учет и снятия с него: проект-2025 приказа
После регистрации и снятия с учета налоговики будут направлять выписку из ЕГРЮЛ.
👀 При выборе исполнителем самозанятого тоже нужно проявлять должную осмотрительность: список, что у него запросить
Если планируете начать сотрудничать с определенным самозанятым, желательно запросить у него в письменном виде ряд сведений о себе.
💳 Мелкие переводы на карту могут заблокировать без объяснений
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции на срок до 10 дней, если заподозрит легализацию денег.
💢 Какие сведения можно отправить через ЛК для ведения воинского учета: таблица и сроки
Отчетность отправляют в сроки, предусмотренные законом. Отправку списка военнообязанных сотрудников нужно согласовывать с военкоматом.
👤 Силуанов: после изменений-2025 в налоговой системе бизнес не ушел в тень
Министр финансов оценил результаты введения налоговых изменений.
❗ При расчете выходного пособия с сентября 2025 года СДЗ надо умножать на 20,58
С 1 сентября 2025 года применяется новый порядок расчета среднего заработка.
🚿 Крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесли на 15-е число, привязав к зарплатному дню
17 июня 2025 года Госдума приняла правительственный закон о новых сроках оплаты услуг ЖКХ. Переносить их будет нельзя.
❗ С 1 июля 2025 компания «1С» снова повысит расценки на свои продукты
Как было заявлено компанией ранее, в 2025 году 1С планирует поэтапное повышение цен на ряд программных продуктов «1С:Предприятие 8».
💻 Компенсации за использование работниками личного имущества налоговая может переквалифицировать в зарплату: судебное решение
Налоговый орган доначислил НДФЛ, начислил пени и штраф, сделав вывод о занижении налоговой базы путем невключения в нее выплаченных компенсаций за использование личного имущества работников.
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