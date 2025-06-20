💥 Новые: ЕФС-1, регламент расчета среднего заработка, документы для выплаты больничных и детских пособий, 1С повышает цены. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

❗ Будет новая форма ЕФС-1 и ее больше не придется сдавать на декретниц

Действующий в 2025 году приказ СФР от 17.11.2023 № 2281 об утверждении формы ЕФС-1 и ее электронного формата отменят.

🔢 Правила определения среднего заработка поменяются через 2,5 месяца

С 1 сентября 2025 года рассчитывать выходные пособия и компенсации за отпуск нужно будет по новым правилам.

📄 С 15 июня 2025 начали действовать новые формы документов для выплаты больничных и детских пособий

Социальный фонд утвердил новые формы документов, приказ был официально опубликован 4 июня 2025 года.

👉 ФНС меняет порядок постановки на налоговый учет и снятия с него: проект-2025 приказа

После регистрации и снятия с учета налоговики будут направлять выписку из ЕГРЮЛ.

👀 При выборе исполнителем самозанятого тоже нужно проявлять должную осмотрительность: список, что у него запросить

Если планируете начать сотрудничать с определенным самозанятым, желательно запросить у него в письменном виде ряд сведений о себе.

💳 Мелкие переводы на карту могут заблокировать без объяснений

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции на срок до 10 дней, если заподозрит легализацию денег.

💢 Какие сведения можно отправить через ЛК для ведения воинского учета: таблица и сроки

Отчетность отправляют в сроки, предусмотренные законом. Отправку списка военнообязанных сотрудников нужно согласовывать с военкоматом.

👤 Силуанов: после изменений-2025 в налоговой системе бизнес не ушел в тень

Министр финансов оценил результаты введения налоговых изменений.

❗ При расчете выходного пособия с сентября 2025 года СДЗ надо умножать на 20,58

С 1 сентября 2025 года применяется новый порядок расчета среднего заработка.

🚿 Крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесли на 15-е число, привязав к зарплатному дню

17 июня 2025 года Госдума приняла правительственный закон о новых сроках оплаты услуг ЖКХ. Переносить их будет нельзя.

❗ С 1 июля 2025 компания «1С» снова повысит расценки на свои продукты

Как было заявлено компанией ранее, в 2025 году 1С планирует поэтапное повышение цен на ряд программных продуктов «1С:Предприятие 8».

💻 Компенсации за использование работниками личного имущества налоговая может переквалифицировать в зарплату: судебное решение

Налоговый орган доначислил НДФЛ, начислил пени и штраф, сделав вывод о занижении налоговой базы путем невключения в нее выплаченных компенсаций за использование личного имущества работников.