🗓️ ЖКХ подорожает, а водительские права появятся в MAX: главное за неделю

Новые правила для маркетплейсов, рост тарифов ЖКХ, 5G на iPhone и шестидневная рабочая неделя — главное, о чем стало известно на этой неделе.

Маркетплейсы обяжут раскрывать принципы работы алгоритмов

С 1 октября 2026 года маркетплейсы должны будут раскрывать продавцам основные принципы работы алгоритмов. Новые требования затронут механизмы поиска, ранжирования и продвижения товаров.

Плата за коммунальные услуги вырастет в среднем на 9,9% с 1 октября

Тарифы на коммунальные услуги с 1 октября проиндексируют в среднем на 9,9%. Конкретный размер повышения будет зависеть от региона.

ЦБ расширит использование СБП для трансграничных переводов

Банк России планирует расширить использование Системы быстрых платежей для расчетов с другими странами. СБП должна стать одним из инструментов развития трансграничных переводов.

Т2 ведет переговоры с Apple о запуске 5G на iPhone в России

Apple пока не авторизовала российские сети 5G для своих смартфонов. Т2 находится в контакте с компанией и пытается добиться активации технологии для пользователей в России.

Водительские права можно будет предъявлять через MAX уже осенью 2026 года

Электронную версию водительского удостоверения планируют добавить в MAX уже осенью 2026 года. Водители смогут предъявлять документ через приложение.

В 2027 году в России запланировали одну шестидневную рабочую неделю

Работать шесть дней подряд придется с 15 по 20 февраля 2027 года. Рабочий день с 22 февраля хотят перенести на субботу, чтобы сделать выходные перед Днем защитника Отечества длиннее.

Минздрав планирует изменить порядок диспансеризации с марта 2027 года

Минздрав предложил расширить перечень исследований при профилактических медосмотрах и диспансеризации. В частности, хотят добавить определение уровня липопротеида (а), изменить периодичность оценки липидного профиля и уточнить условия обследования легких.

ЦБ предложил усилить защиту держателей облигаций

Банк России предложил повысить минимальный капитал представителей владельцев облигаций с 10 тыс. до 10 млн рублей. Регулятор также хочет расширить случаи их обязательного участия и изменить механизм защиты инвесторов.

Правительство разработает меры защиты прав российских авторов за рубежом

Правительство подготовит механизмы защиты российских авторов от незаконного использования их произведений за границей. Предложения должны затронуть защиту авторских и смежных прав.