ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Важные изменения с 1 сентября, ИП рискуют при переводе самим себе: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (25-31 августа 2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 25 по 31 августа 2025 года.

  1. Миронов предлагает отменить пенсионные баллы

  2. 👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор

  3. ❔ ИП получают налоговые требования о перечислении самим себе денег через зарплатный проект. Опрос

  4. Минимальная надбавка за ночные смены с 1 сентября 2025 закреплена федерально

  5. 😖 «Отчетик», «надо было вчера» и «скипнуть»: названы топ-10 фраз, которые раздражают в деловом общении

  6. 📄 С 1 сентября 2025 года МВД меняет форму уведомления о заключении трудового договора с иностранцем

  7. 🤳 С 1 сентября 2025 покупать сим-карты можно только для близких родственников. Но дать знакомому позвонить не запрещено

  8. Законопроект о ежегодной выплате к 1 сентября внесут в Госдуму

  9. 📅 28 августа 2025 – крайний день уплаты налогов

  10. На УСН доход от сдачи жилья в аренду облагается по применяемым налоговым ставкам

Как видно, нашу аудиторию интересуют вопросы будущей пенсии, множества изменений с 1 сентября 2025, переводов ИП самому себе и культуры делового общения.

