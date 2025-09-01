👓 Важные изменения с 1 сентября, ИП рискуют при переводе самим себе: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (25-31 августа 2025)
👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор
❔ ИП получают налоговые требования о перечислении самим себе денег через зарплатный проект. Опрос
Минимальная надбавка за ночные смены с 1 сентября 2025 закреплена федерально
😖 «Отчетик», «надо было вчера» и «скипнуть»: названы топ-10 фраз, которые раздражают в деловом общении
📄 С 1 сентября 2025 года МВД меняет форму уведомления о заключении трудового договора с иностранцем
🤳 С 1 сентября 2025 покупать сим-карты можно только для близких родственников. Но дать знакомому позвонить не запрещено
Законопроект о ежегодной выплате к 1 сентября внесут в Госдуму
На УСН доход от сдачи жилья в аренду облагается по применяемым налоговым ставкам
Как видно, нашу аудиторию интересуют вопросы будущей пенсии, множества изменений с 1 сентября 2025, переводов ИП самому себе и культуры делового общения.
