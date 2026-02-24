✅ СФР невыгодно индексирует пенсии, тройное обложение взносами законно, в Москве налоговики взялись за «неработающих»: топ-10 новостей на «Клерке» (16-22.02.2026)
👴 Как реально СФР индексирует пенсии работающим пенсионерам: примеры расчетов. Выпуск № 29 подкаста «Налоговое утро»
Как облагают налогом доходы от сдачи жилья в аренду: инструкция от ФНС
Для вычета НДФЛ по долгосрочным сбережениям возраст больше не имеет значения
🔣 Как индексируют пенсию работающим пенсионерам: печальный пример для 2026 года
Россияне готовы перейти на четырехдневку при сохранении зарплаты, а отдыхать в понедельник
📚 Какие документы по охране труда должны быть в организации с численностью до 50 сотрудников
😱 ФНС допустила одновременное тройное обложение взносами – по основной работе, как ИП и как директора-учредителя
Как видно, нашу аудиторию интересуют вопросы индексации пенсий, налоги при сдаче жилья, производственный календарь, обязательные документы по охране труда, уплата страховых взносов по разным основаниям.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию