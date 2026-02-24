ОК ОБЩ Акция 3500 моб
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

✅ СФР невыгодно индексирует пенсии, тройное обложение взносами законно, в Москве налоговики взялись за «неработающих»: топ-10 новостей на «Клерке» (16-22.02.2026)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 16 по 22 февраля 2026 года.

  1. 👴 Как реально СФР индексирует пенсии работающим пенсионерам: примеры расчетов. Выпуск № 29 подкаста «Налоговое утро»

  2. Как облагают налогом доходы от сдачи жилья в аренду: инструкция от ФНС

  3. Для вычета НДФЛ по долгосрочным сбережениям возраст больше не имеет значения

  4. 🔣 Как индексируют пенсию работающим пенсионерам: печальный пример для 2026 года

  5. 📅 20 февраля 2026: сокращенный рабочий день или нет?

  6. ⚡ В Удмуртии снизили ставки по УСН до 1% и 5%

  7. 👥 «Неработающим» москвичам доначислили налоги

  8. Россияне готовы перейти на четырехдневку при сохранении зарплаты, а отдыхать в понедельник

  9. 📚 Какие документы по охране труда должны быть в организации с численностью до 50 сотрудников

  10. 😱 ФНС допустила одновременное тройное обложение взносами – по основной работе, как ИП и как директора-учредителя

Как видно, нашу аудиторию интересуют вопросы индексации пенсий, налоги при сдаче жилья, производственный календарь, обязательные документы по охране труда, уплата страховых взносов по разным основаниям.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

