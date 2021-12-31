Как бухгалтер Берта Сергеевна с директором об электронной подписи спорила или Бесплатно, не значит даром

Вы уже получили новую электронную в подпись в ФНС? Бухгалтеру Берте Сергеевне пришлось включить самурайский дзен, чтобы выдержать метания директора по этому поводу. Сегодня Берта расскажет, почему бесплатная подпись не совсем бесплатная и где ее можно получить, кроме налоговой.
Утро добрым не бывает. А понедельник вообще день суровый, еще и число такое — 13 декабря. Короче говоря, я не удивилась, когда шеф попросил зайти к нему с самого утра. Правда я считала, что разговор пойдет про новогодний корпоратив (который то отменялся, то «точно будет»), но ошиблась.
— Берта, я хотел с тобой обсудить электронные подписи.
Неожиданно.
— Конечно, а что вы узнать хотели?
— Мне тут подсказали, что все подписи с 1 января того, сгорят, а получать надо срочно новые, причем в налоговой по предварительной записи.
— И кто говорит?
— Сергей (друг директора и по совместительству предприниматель со стажем, которому он доверяет, только вот советы его, мягко говоря, не всегда соответствуют реальной жизни).
— Сергей не прав. Срочно ничего получать не надо и сгорать ничего не будет. У нас подписи получены через БухСофт, он работает с УЦ Калуга Астрал, который прошел аккредитацию по новым правилам. Их подписи, выданные после аккредитации, будут действовать до конца срока действия сертификата, полученные до — до конца 2021 года. Сейчас как раз готовлю перевыпуск подписи и продление БухСофт пораньше — до 2023 года они нам вопрос с подписью закроют.
— Вот ничего не понял сейчас. Но смотри — ФНС бесплатно подписи дает. А еще Сергей говорит, что у них есть какой-то портал, что ли, для сдачи отчетности через их сайт и тоже бесплатно. Можем никому ничего не платить, ну экономия же.
?Если вы любители соцсетей, то знаете сколько разных коучей развелось. Для бизнеса тоже, и по бухгалтерии. Вот Сергей частенько что-нибудь увидит эдакое и панику наводит, а мне шефа успокаивать.
— А Сергей не забыл сказать, что подпись ФНС запишет на ваш токен, который тоже купить надо, они, кстати, сейчас прилично подорожали. А что касается отчетов через налоговый сайт, то там нельзя сдать НДС, это во-первых. Во-вторых, формировать отчетность все равно надо в какой-то программе.
А у меня в БухСофте не только вся бухгалтерия, там и кадры еще. Я уже не говорю о том, что нам эксперты поддержку постоянную оказывают и методическую, и консультационную. Вспомните, куда мы наши вопросы про сложные ситуации с увольнением задавали? А сколько бы такая консультацию стоила у юриста, к которому вы раньше обращались?
— Ты, Берта, опять куда-то не туда думаешь. В январе нам твою программу продлять, опять деньги платить. Ну, окей, возьмем тариф попроще, будем НДС через БухСофт скидывать, а остальное через ФНС.
— Ага, вот сэкономим, так сэкономим! А то, что вся бухгалтерия в онлайне, вы не обратили внимание? Сами вот из дома вечером заходите, счета выписываете, когда клиенты просят срочно. Девочки из кадров почему до ночи в офисе не сидят? Потому что иногда дома за чашкой чая спокойно расчеты проверяют и, кстати, сверхурочные у вас не просят. Алина, которая начальник розницы, в отпуске инвентаризацию проверяла аж с берега моря. Потому что вы тогда проверку магазина затеяли.
— Ладно, ладно, я понял, я — тиран.
Ну вот, задела самолюбие.
— Да я не про то. С онлайн-бухгалтерией можно гибче к работе подходить, не засиживаться допоздна, на удаленку уйти спокойно, в декрете подработать, сохраняя пособие и оставаясь дома с ребенком. Вы вот не только счета выписываете — дебиторку смотрите, реестры распечатываете по продажам, остатки на складе проверяете. Хоть сидя в офисе, хоть в пробке на МКАДе. Вот я вам сейчас могу показать какие отчеты мы сдавали за последнее время:
Вот сотрудников новых принимали — отправляли СЗВ-ТД, а вот СЗВ-М за ноябрь, дополняющая, потому что оказалось, вы с новым менеджером договор заключили трудовой 30 ноября, а в кадры не отдали сразу. Пришлось о нем с опозданием в ПФР сообщать.
— Хорошо, уговорила. Ну неужели БухСофт твой и правда выгоднее?
— Цифр хотите? Они у меня есть. Только недавно коллеге ссылку скидывала на новогоднюю акцию — можно подключить полный набор Бухгалтерия + Зарплата и кадры + Отчетность за 9999 за год и сюда входит электронная подпись на 15 месяцев. Ну вот подумайте — здесь all inclusive, как в отелях — все нужные сервисы, ничего лишнего. От распознавания первички до интеграции с онлайн-кассами. Ну и экспертная поддержка конечно.
— Тебе, Берта, пора, наверное, в коммерческие директора переходит из бухгалтерии, хорошо убеждать получается! Ссылку Серёге перешлю, пусть уже перестанет фигней страдать. В БухСофт, кстати, ЭДО есть?
— Есть, мы и сейчас с большинством поставщиков электронно обмениваемся документами. Клиенты тоже подтягиваются.
— Отлично. Остался еще вопрос — может все-таки получим бесплатную подпись, а? Ну пригодится.
— В принципе можно, если вам так хочется. Но для получения надо:
- Купить токен, и не какой-нибудь, а определенного вида, к нему сертификат стоит приложить, его в ФНС спросить могут. Обычная флэшка не подойдет (это я увидела, что он задумчиво на нее смотрит);
- Записаться в налоговую и лично туда приехать...
— Стоп! Зачем лично, мы же всегда подписи продляли удаленно?
— А в ФНС лично придется прийти — с токеном, заявлением, номером ИНН (или взять с собой само свидетельство о его присвоении), паспортом и СНИЛС.
— И СНИЛС... Я пожалуй пас. Ладно, с подписями тогда тема закрыта. Теперь про корпоратив.
О, нет!
Полчаса спустя я наконец вышла из кабинета. Корпоративу быть (наверное), мне поручили поздравление коллектива, как самой коммуникабельной. Я буду кем-то вроде Снегурочки — буду сопровождать ведущего и отмечать достижения коллег. А еще у нас в этом году решили устроить обмен подарками в стиле тайного Деда Мороза. Подключаются все по желанию, но мне уже весь телефон оборвали — всем интересно. все хотят попробовать.
А вот как бы поддержку БухСофт поздравить? Хочется сказать спасибо за поддержку в этом году, для меня еще и переходном, со сменой работы, новыми обязанностями, кучей изменений.
Ой, а вы как собираетесь на работе Новый Год отмечать? У вас будут тайные Деды Морозы?
Сериал про бухгалтера Берту Сергеевну:
- Серия первая «Как довести главбуха до ручки: Берта Сергеевна пишет заявление на увольнение».
- Серия вторая «Сериал про бухгалтера Берту Сергеевну. Берта уходит в отрыв. Любовный!».
- Серия третья «Берта Сергеевна-3, или Как бухгалтеру выжить, когда все уходят в отпуск».
- Серия четвертая «Имеет ли вообще главбух право на отпуск. История о том, как главбух Берта Сергеевна пыталась отдохнуть в Турции».
- Серия пятая «Как сдавать 6-НДФЛ и РСВ за обособленное подразделение: Берта Сергеевна знает, а вы? Бухгалтерский сериал, который вы ждете».
- Серия шестая «Дневник Берты Сергеевны или Жизнь бухгалтера на удаленке».
- Серия седьмая «Бухгалтер и искусственный интеллект — это не как обезьяна и граната. Это огонь, и Берта Сергеевна докажет».
- Серия восьмая «Берта Сергеевна и Новый Год: праздник закончился, а бухгалтеру еще подарки в учете оформлять».
- Серия девятая «Хитрые расходы на УСН: уменьшаем облагаемую базу вместе с Бертой Сергеевной».
- Серия десятая «Квест московского бухгалтера: как Берта Сергеевна отчет по вакцинации сдавала».
- Серия одиннадцатая «История бухгалтера Берты: кадровик поневоле или Как не сойти с ума, пока ищут HR».
- Серия двенадцатая «История про бухгалтера Берту. Как перевести коды ошибок в отчетах с налогового языка на бухгалтерский».
- Серия тринадцатая «Как подготовить график отпусков и не развязать войну: Берта Сергеевна собирает заявления у льготников».