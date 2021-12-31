Как бухгалтер Берта Сергеевна с директором об электронной подписи спорила или Бесплатно, не значит даром

Вы уже получили новую электронную в подпись в ФНС? Бухгалтеру Берте Сергеевне пришлось включить самурайский дзен, чтобы выдержать метания директора по этому поводу. Сегодня Берта расскажет, почему бесплатная подпись не совсем бесплатная и где ее можно получить, кроме налоговой.

Утро добрым не бывает. А понедельник вообще день суровый, еще и число такое — 13 декабря. Короче говоря, я не удивилась, когда шеф попросил зайти к нему с самого утра. Правда я считала, что разговор пойдет про новогодний корпоратив (который то отменялся, то «точно будет»), но ошиблась.

— Берта, я хотел с тобой обсудить электронные подписи.

Неожиданно.

— Конечно, а что вы узнать хотели?

— Мне тут подсказали, что все подписи с 1 января того, сгорят, а получать надо срочно новые, причем в налоговой по предварительной записи.

— И кто говорит?

— Сергей (друг директора и по совместительству предприниматель со стажем, которому он доверяет, только вот советы его, мягко говоря, не всегда соответствуют реальной жизни).

— Сергей не прав. Срочно ничего получать не надо и сгорать ничего не будет. У нас подписи получены через БухСофт, он работает с УЦ Калуга Астрал, который прошел аккредитацию по новым правилам. Их подписи, выданные после аккредитации, будут действовать до конца срока действия сертификата, полученные до — до конца 2021 года. Сейчас как раз готовлю перевыпуск подписи и продление БухСофт пораньше — до 2023 года они нам вопрос с подписью закроют.

— Вот ничего не понял сейчас. Но смотри — ФНС бесплатно подписи дает. А еще Сергей говорит, что у них есть какой-то портал, что ли, для сдачи отчетности через их сайт и тоже бесплатно. Можем никому ничего не платить, ну экономия же.

«Люблю» я таких советчиков. Слышат звон и начинают всем вокруг рассказывать, как надо делать.

?Если вы любители соцсетей, то знаете сколько разных коучей развелось. Для бизнеса тоже, и по бухгалтерии. Вот Сергей частенько что-нибудь увидит эдакое и панику наводит, а мне шефа успокаивать.

— А Сергей не забыл сказать, что подпись ФНС запишет на ваш токен, который тоже купить надо, они, кстати, сейчас прилично подорожали. А что касается отчетов через налоговый сайт, то там нельзя сдать НДС, это во-первых. Во-вторых, формировать отчетность все равно надо в какой-то программе.

А у меня в БухСофте не только вся бухгалтерия, там и кадры еще. Я уже не говорю о том, что нам эксперты поддержку постоянную оказывают и методическую, и консультационную. Вспомните, куда мы наши вопросы про сложные ситуации с увольнением задавали? А сколько бы такая консультацию стоила у юриста, к которому вы раньше обращались?

— Ты, Берта, опять куда-то не туда думаешь. В январе нам твою программу продлять, опять деньги платить. Ну, окей, возьмем тариф попроще, будем НДС через БухСофт скидывать, а остальное через ФНС.

— Ага, вот сэкономим, так сэкономим! А то, что вся бухгалтерия в онлайне, вы не обратили внимание? Сами вот из дома вечером заходите, счета выписываете, когда клиенты просят срочно. Девочки из кадров почему до ночи в офисе не сидят? Потому что иногда дома за чашкой чая спокойно расчеты проверяют и, кстати, сверхурочные у вас не просят. Алина, которая начальник розницы, в отпуске инвентаризацию проверяла аж с берега моря. Потому что вы тогда проверку магазина затеяли.

— Ладно, ладно, я понял, я — тиран.

Ну вот, задела самолюбие.

— Да я не про то. С онлайн-бухгалтерией можно гибче к работе подходить, не засиживаться допоздна, на удаленку уйти спокойно, в декрете подработать, сохраняя пособие и оставаясь дома с ребенком. Вы вот не только счета выписываете — дебиторку смотрите, реестры распечатываете по продажам, остатки на складе проверяете. Хоть сидя в офисе, хоть в пробке на МКАДе. Вот я вам сейчас могу показать какие отчеты мы сдавали за последнее время:

Вот сотрудников новых принимали — отправляли СЗВ-ТД, а вот СЗВ-М за ноябрь, дополняющая, потому что оказалось, вы с новым менеджером договор заключили трудовой 30 ноября, а в кадры не отдали сразу. Пришлось о нем с опозданием в ПФР сообщать.

— Хорошо, уговорила. Ну неужели БухСофт твой и правда выгоднее?

— Цифр хотите? Они у меня есть. Только недавно коллеге ссылку скидывала на новогоднюю акцию — можно подключить полный набор Бухгалтерия + Зарплата и кадры + Отчетность за 9999 за год и сюда входит электронная подпись на 15 месяцев. Ну вот подумайте — здесь all inclusive, как в отелях — все нужные сервисы, ничего лишнего. От распознавания первички до интеграции с онлайн-кассами. Ну и экспертная поддержка конечно.

— Тебе, Берта, пора, наверное, в коммерческие директора переходит из бухгалтерии, хорошо убеждать получается! Ссылку Серёге перешлю, пусть уже перестанет фигней страдать. В БухСофт, кстати, ЭДО есть?

— Есть, мы и сейчас с большинством поставщиков электронно обмениваемся документами. Клиенты тоже подтягиваются.

— Отлично. Остался еще вопрос — может все-таки получим бесплатную подпись, а? Ну пригодится.

— В принципе можно, если вам так хочется. Но для получения надо: Купить токен, и не какой-нибудь, а определенного вида, к нему сертификат стоит приложить, его в ФНС спросить могут. Обычная флэшка не подойдет ( это я увидела, что он задумчиво на нее смотрит ); Записаться в налоговую и лично туда приехать...

— Стоп! Зачем лично, мы же всегда подписи продляли удаленно?

— А в ФНС лично придется прийти — с токеном, заявлением, номером ИНН (или взять с собой само свидетельство о его присвоении), паспортом и СНИЛС.

— И СНИЛС... Я пожалуй пас. Ладно, с подписями тогда тема закрыта. Теперь про корпоратив.

О, нет!

Полчаса спустя я наконец вышла из кабинета. Корпоративу быть (наверное), мне поручили поздравление коллектива, как самой коммуникабельной. Я буду кем-то вроде Снегурочки — буду сопровождать ведущего и отмечать достижения коллег. А еще у нас в этом году решили устроить обмен подарками в стиле тайного Деда Мороза. Подключаются все по желанию, но мне уже весь телефон оборвали — всем интересно. все хотят попробовать.

А вот как бы поддержку БухСофт поздравить? Хочется сказать спасибо за поддержку в этом году, для меня еще и переходном, со сменой работы, новыми обязанностями, кучей изменений.

Ой, а вы как собираетесь на работе Новый Год отмечать? У вас будут тайные Деды Морозы?

Сериал про бухгалтера Берту Сергеевну: