Как подготовить график отпусков и не развязать войну: Берта Сергеевна собирает заявление у льготников

У бухгалтера Берты Сергеевны творческий кризис — надо собирать пожелания по графику отпусков и уже начинать его составлять заранее, но вот незадача — в организации есть несколько работников-льготников, тех, кто может использовать отпуск в удобное время, самостоятельно определяя дату его начала. И так уж вышло, что работает большинство из них в одном отделе. Ну, вы поняли — борьба не на жизнь, а на смерть.

Вглядываясь в чашку с остатками утреннего кофе, я решила, что день выйдет так себе. Не то, чтобы я гадалка, но вон то коричневое пятнышко сильно похоже на кулак или «фигу», а то, что рядом — на какое-то злое лицо.

Главное только ведь закончила с отчетностью (жду лавину очередных требований, как всегда после завершения очередного периода, даже записалась на очередной прямой эфир от БухСофт, узнаю, как отбиваться от налоговой), отрапортовала директору о закрытии 9 месяцев (доходы-расходы, управленка, вот это вот все). И тут на тебе, новая кадровичка, на которую я готова буквально молиться, заболела. Нет, не ковид, что-то с сердцем, положили в больницу, операция грозит. Это точно надолго.

С одной стороны, я за человека переживаю, с другой — ищут пока аутсорсера на замену, кадры снова на мне. А у нас по плану в ноябре сбор заявлений на следующий год на отпуска. Коллектив довольно большой — 54 человека, все от уборщиц до руководства, мы же расширились.

Менеджеры сейчас на ушах — готовятся к Черной пятнице, у директора — госконтракты, продление корпоративных договоров, продавцы пашут как ненормальные — годовые премии все хотят, а еще бухгалтерия (3 человека, кроме меня), там у девочек сплошные сверки сейчас, проверка первички, архивы — уже к закрытию года подготовка полным ходом, и текучка конечно никуда не делась.

И вот на фоне этого хаоса мне поручено ко всем приставать с вопросом «Когда вы хотели бы в отпуск?».

Но я села, и сначала составила список тех, кому отпуск нужно давать в удобное время, по желанию. Получилось, что таким правом обладают:

совместители — им нужно присоединять отпуск к отдыху по основной работе;

женщины перед отпуском по беременности и родам или сразу после, а также их супруги (получить отпуск можно во декрета жены);

супруги военнослужащих (одновременно с отпуском военнослужащего, это новое правило, действует с марта 2021 года);

многодетные родители (те, у кого 3 и более ребенка, тоже «новинка»).

Это те, кто нашлись у нас в коллективе, но есть и другие категории:

женщины сразу после отпуска по уходу за ребенком;

ветераны;

несовершеннолетние работники (до 18 лет);

усыновители малышей, возрастом до трех месяцев;

родитель ребенка-инвалида до 18 лет;

те, кто подвергся воздействию радиации в Чернобыле, на «Маяке» и т.п.;

почетные доноры крови;

герои труда, герои России и т.д.

Плюс, если ранее работника вызвали из очередного отпуска, то в дальнейшем остаток отпуска, который он не успел отгулять ему должны предоставить в удобное время. Правда, у нас экстренно никого на работу не выдергивали.

Итак, я решила начать именно с льготников. Больше всего их собралось в отделе рекламы и сбыта — аж 7 человек. Из них:

Татьяна, начальник отдела корпоративных продаж, многодетная мама . Сергей, дизайнер сайта, иногда сисадмин — совместитель . Олег, ответственный по коммуникациям в соцсетях — многодетный отец . Андрей и Светлана — менеджеры по продажам. У Андрея супруга в декрете как раз, а Светлана замужем за военным (он когда за ней после работы заезжает — у нас вся бухгалтерия в окна выглядывает, видный такой, статный красавец, и я грешна — каюсь). Валерия — администратор колл-центра, у нее срок беременности 3 месяца, в следующем году декрет . Виктор, менеджер по рекламе и SMM — тоже совместитель , работает удаленно.

Но прежде чем идти к ребятам, я решила обратиться в БухСофт. Я же по части кадров совсем не дока, даже не знаю — просто спросить надо или какие-то документы требовать?

Поддержка мне ответила очень быстро — да, надо собрать заявления, а еще попросить копии подтверждающих документов. У меня был вопрос с беременной сотрудницей, ведь у нее отпуска по беременности и родам еще нет, будет только в следующем году.

Эксперт рекомендовала все же взять заявление, исходя из ориентировочной даты начала (или конца) отпуска. В следующем году сотрудница сможет перенести отпуск уже по факту. Хотя формально — до того как будет больничный по беременности и родам, у нее нет права на выбор.

Кстати, до конца 2021 года БухСофт проводит трансляции с экспертами по волнующим бухгалтеров темам. Эксперты отвечают на вопросы онлайн. Я вот перед нерабочими днями успела посмотреть срочный выпуск про нерабочую неделю. Согласна со спикером — «покой нам только снится». Задать вопрос эксперту

В общем, вооруженная новыми знаниями, я отправилась в отдел.

Быстрее всего определились Виктор и Олег. У рекламщика уже известен график отпусков на основном месте трудоустройства, а у Олега супруга идет в отпуск в июне, так что он выбрал тот же месяц, вторую половину. Другую часть отпуска оба собрались догуливать в августе.

Дизайнер Сергей обещал сообщить даты, когда у него в организации определятся с графиком. Должны до 10 декабря. Долго конечно, но подождем.

Андрей гордо сообщил, что ему нужно «посовещаться» и ушел говорить по телефону с супругой. Судя по разговору — ему с женой в декрете отдыхать не улыбается, а вот она как раз не против.

Остались три девицы — начальница Таня, беременная Валерия и Света — жена офицера.

Леру как-то сразу «пропустили вперёд», кто ж с беременной спорить будет. Она попросила пока поставить ей отпуск в марте, предварительно. Хочет взять все дни перед декретом. Думаю, проблем не будет.

И их осталось двое... Предчувствуя недоброе, я спросила можем ли зайти к Тане в кабинет, мол чайку попьем, график обсудим. Между этими двумя вечно что-то закипало. Подозреваю, что Света метила на Танино место, она и начала разговор.

— Тань, ну ты сама понимаешь, Паше озвучили уже отпуск в июле, я с ним на весь месяц пойду. Берта Сергеевна, я сейчас напишу с 4 по 31 число, как раз 28 дней.

— Света, не гони. Ты вчера еще говорила, что июль — предварительно, график может поменяться еще десять раз. А у меня дети, их надо будет в июне с началом каникул отвезти к маме на дачу, а в июле забрать. Пока она от них с ума не сошла. Если все сложится, то и на юг съездим...

— Ага! То есть как бы дети — это причина, да?

— Конечно, что тебя удивляет. Я ведь по закону прошу.

— Так и я по закону!

Атмосфера заискрила.

— Ты — начальник, у тебя и так возможность есть просить отпуск в любое время — не откажут. А мне — да, я же просто «манагер»!

— Не передергивай, меня тоже, когда хочу, не отпустят. Вот Берта подтвердит, она вообще главбух, а в отпуск идет только в подходящее время, когда ни отчётов, ни авралов.

— Ой, девчонки, не втягивайте меня, и не спорьте. Никаких преимуществ ни у одной из вас нет. Может по старинке — спички там вытянем, бумажки из шляпки?

Но меня уже кажется никто не слушал. Света встала из-за стола, и демонстративно оставив дверь открытой, ушла в сторону склада.

Мужчины, явно прислушивающиеся к тому, что происходит, усиленно делали занятой вид, Валерия мне подмигнула.

Прикрыв дверь, я выразительно посмотрела на Татьяну. Мы с ней быстро сдружились, когда я начала тут работать.

Я знала, что у нее сын-школьник часто болеет и на море она хотела поехать, чтобы поправить ему иммунитет. Старшая дочь училась в 9 классе и в этом году учеба превратилась в сущую пытку. Девочка стрессовала из-за дистанционки, волновалась из-за экзаменов. Младшему было всего 4 года, он еще в садик ходил. Тоже часто болел, сидеть с ним оставались то Танина мама, то муж.

— Берта, я на нее не обижаюсь, ну, правда. Но вот скажи, может у меня все же есть какое-то преимущество, а? Ну неудобно мне в другое время в отпуск, а Светка вредничает, сама знает, что изменится все еще ни один раз. Ты к нам в этом году пришла, а она тут 2 года уже. Мозг всем выносит. Психует, что повышение не дают.

— Давай у экспертов спросим, сама знаешь, что я в кадрах не алё)))

Позвонили в БухСофт, я описала ситуацию. Первый вопрос от консультанта — «А сколько лет самому младшему ребенку?». Оказалось, что отпуск положен не просто многодетным с 3 и более детьми до 18 лет. А тем, у кого младшему ребенку не исполнилось 14-ти. Таня под эти параметры точно подходила. У нее младшему только четыре года. Спасибо статья 262.2 Трудового кодекса. Задать вопрос в поддержку БухСофт

Эксперт отметила, что каких либо преимуществ друг над другом разные категории работников, имеющих право на выбор времени отпуска, не имеют. Поэтому тут придется решать работодателю — если в отделе обязательно должно оставаться не менее 2 менеджеров (в нашем случае 2 менеджера или менеджер начальник), то работодатель может принять во внимание производственную необходимость, а также учесть время подачи заявлений — кто принес первый, тот и имеет преимущество. Хотя конечно такую позицию работник может оспорить.

Для нас стало открытием, что есть еще статья 263 ТК, она говорит, что работнику, у которого есть 2 и более детей до 14 лет может быть предоставлен дополнительный отпуск (без оплаты), но только если это установлено коллективным договором.

— Ага!, — воскликнула Таня, — Идем в бухгалтерию, там у вас есть копия договора, ее иногда запрашивают.

И, точно! Уж не знаю кому сказать спасибо — предшествующему кадровику или нашему шефу, но такой пункт и правда нашелся.

В итоге Таня написала заявление на отпуск в июле (ох и разозлится Света) . Остальные заявления и пожелания я тоже собрала. Кто-то еще должен был донести документы подтверждающие. Но в целом, все ок.

После обеда в кабинет ко мне робко постучали. Заглянула Света. Отчего то пунцовая.

Сказала: «Паша звонил, ему перенесли отпуск, сказали возможно будут учения, отдыхаем в апреле» и положила на стол заявление.

О, сказала я, надо Тане сообщить, что июль свободен (ну да, я дипломат). И после ухода Светы быстро набрала Таню по телефону — предупредить.

Теперь нужно занести данные в БухСофт Онлайн, и буду дальше формировать график. Хорошо, что кадры и бухгалтерия в одном сервисе. Не надо разбираться в чужой непонятной программе, когда специалист отсутствует. Признаюсь — пару раз просила подключиться эксперта по удаленке, помочь с внесением данных. Но это не считается, да?