Как подготовить график отпусков и не развязать войну: Берта Сергеевна собирает заявление у льготников

У бухгалтера Берты Сергеевны творческий кризис — надо собирать пожелания по графику отпусков и уже начинать его составлять заранее, но вот незадача — в организации есть несколько работников-льготников, тех, кто может использовать отпуск в удобное время, самостоятельно определяя дату его начала. И так уж вышло, что работает большинство из них в одном отделе. Ну, вы поняли — борьба не на жизнь, а на смерть.
Вглядываясь в чашку с остатками утреннего кофе, я решила, что день выйдет так себе. Не то, чтобы я гадалка, но вон то коричневое пятнышко сильно похоже на кулак или «фигу», а то, что рядом — на какое-то злое лицо.
Главное только ведь закончила с отчетностью (жду лавину очередных требований, как всегда после завершения очередного периода, даже записалась на очередной прямой эфир от БухСофт, узнаю, как отбиваться от налоговой), отрапортовала директору о закрытии 9 месяцев (доходы-расходы, управленка, вот это вот все). И тут на тебе, новая кадровичка, на которую я готова буквально молиться, заболела. Нет, не ковид, что-то с сердцем, положили в больницу, операция грозит. Это точно надолго.
С одной стороны, я за человека переживаю, с другой — ищут пока аутсорсера на замену, кадры снова на мне. А у нас по плану в ноябре сбор заявлений на следующий год на отпуска. Коллектив довольно большой — 54 человека, все от уборщиц до руководства, мы же расширились.
Менеджеры сейчас на ушах — готовятся к Черной пятнице, у директора — госконтракты, продление корпоративных договоров, продавцы пашут как ненормальные — годовые премии все хотят, а еще бухгалтерия (3 человека, кроме меня), там у девочек сплошные сверки сейчас, проверка первички, архивы — уже к закрытию года подготовка полным ходом, и текучка конечно никуда не делась.
И вот на фоне этого хаоса мне поручено ко всем приставать с вопросом «Когда вы хотели бы в отпуск?».
Но я села, и сначала составила список тех, кому отпуск нужно давать в удобное время, по желанию. Получилось, что таким правом обладают:
- совместители — им нужно присоединять отпуск к отдыху по основной работе;
- женщины перед отпуском по беременности и родам или сразу после, а также их супруги (получить отпуск можно во декрета жены);
- супруги военнослужащих (одновременно с отпуском военнослужащего, это новое правило, действует с марта 2021 года);
- многодетные родители (те, у кого 3 и более ребенка, тоже «новинка»).
Это те, кто нашлись у нас в коллективе, но есть и другие категории:
- женщины сразу после отпуска по уходу за ребенком;
- ветераны;
- несовершеннолетние работники (до 18 лет);
- усыновители малышей, возрастом до трех месяцев;
- родитель ребенка-инвалида до 18 лет;
- те, кто подвергся воздействию радиации в Чернобыле, на «Маяке» и т.п.;
- почетные доноры крови;
- герои труда, герои России и т.д.
Плюс, если ранее работника вызвали из очередного отпуска, то в дальнейшем остаток отпуска, который он не успел отгулять ему должны предоставить в удобное время. Правда, у нас экстренно никого на работу не выдергивали.
Итак, я решила начать именно с льготников. Больше всего их собралось в отделе рекламы и сбыта — аж 7 человек. Из них:
- Татьяна, начальник отдела корпоративных продаж, многодетная мама.
- Сергей, дизайнер сайта, иногда сисадмин — совместитель.
- Олег, ответственный по коммуникациям в соцсетях — многодетный отец.
- Андрей и Светлана — менеджеры по продажам. У Андрея супруга в декрете как раз, а Светлана замужем за военным (он когда за ней после работы заезжает — у нас вся бухгалтерия в окна выглядывает, видный такой, статный красавец, и я грешна — каюсь).
- Валерия — администратор колл-центра, у нее срок беременности 3 месяца, в следующем году декрет.
- Виктор, менеджер по рекламе и SMM — тоже совместитель, работает удаленно.
Но прежде чем идти к ребятам, я решила обратиться в БухСофт. Я же по части кадров совсем не дока, даже не знаю — просто спросить надо или какие-то документы требовать?
Поддержка мне ответила очень быстро — да, надо собрать заявления, а еще попросить копии подтверждающих документов. У меня был вопрос с беременной сотрудницей, ведь у нее отпуска по беременности и родам еще нет, будет только в следующем году.
Эксперт рекомендовала все же взять заявление, исходя из ориентировочной даты начала (или конца) отпуска. В следующем году сотрудница сможет перенести отпуск уже по факту. Хотя формально — до того как будет больничный по беременности и родам, у нее нет права на выбор.
Кстати, до конца 2021 года БухСофт проводит трансляции с экспертами по волнующим бухгалтеров темам. Эксперты отвечают на вопросы онлайн. Я вот перед нерабочими днями успела посмотреть срочный выпуск про нерабочую неделю. Согласна со спикером — «покой нам только снится».
В общем, вооруженная новыми знаниями, я отправилась в отдел.
Быстрее всего определились Виктор и Олег. У рекламщика уже известен график отпусков на основном месте трудоустройства, а у Олега супруга идет в отпуск в июне, так что он выбрал тот же месяц, вторую половину. Другую часть отпуска оба собрались догуливать в августе.
Дизайнер Сергей обещал сообщить даты, когда у него в организации определятся с графиком. Должны до 10 декабря. Долго конечно, но подождем.
Андрей гордо сообщил, что ему нужно «посовещаться» и ушел говорить по телефону с супругой. Судя по разговору — ему с женой в декрете отдыхать не улыбается, а вот она как раз не против.
Остались три девицы — начальница Таня, беременная Валерия и Света — жена офицера.
Леру как-то сразу «пропустили вперёд», кто ж с беременной спорить будет. Она попросила пока поставить ей отпуск в марте, предварительно. Хочет взять все дни перед декретом. Думаю, проблем не будет.
И их осталось двое... Предчувствуя недоброе, я спросила можем ли зайти к Тане в кабинет, мол чайку попьем, график обсудим. Между этими двумя вечно что-то закипало. Подозреваю, что Света метила на Танино место, она и начала разговор.
— Тань, ну ты сама понимаешь, Паше озвучили уже отпуск в июле, я с ним на весь месяц пойду. Берта Сергеевна, я сейчас напишу с 4 по 31 число, как раз 28 дней.
— Света, не гони. Ты вчера еще говорила, что июль — предварительно, график может поменяться еще десять раз. А у меня дети, их надо будет в июне с началом каникул отвезти к маме на дачу, а в июле забрать. Пока она от них с ума не сошла. Если все сложится, то и на юг съездим...
— Ага! То есть как бы дети — это причина, да?
— Конечно, что тебя удивляет. Я ведь по закону прошу.
— Так и я по закону!
Атмосфера заискрила.
— Ты — начальник, у тебя и так возможность есть просить отпуск в любое время — не откажут. А мне — да, я же просто «манагер»!
— Не передергивай, меня тоже, когда хочу, не отпустят. Вот Берта подтвердит, она вообще главбух, а в отпуск идет только в подходящее время, когда ни отчётов, ни авралов.
— Ой, девчонки, не втягивайте меня, и не спорьте. Никаких преимуществ ни у одной из вас нет. Может по старинке — спички там вытянем, бумажки из шляпки?
Но меня уже кажется никто не слушал. Света встала из-за стола, и демонстративно оставив дверь открытой, ушла в сторону склада.
Мужчины, явно прислушивающиеся к тому, что происходит, усиленно делали занятой вид, Валерия мне подмигнула.
Прикрыв дверь, я выразительно посмотрела на Татьяну. Мы с ней быстро сдружились, когда я начала тут работать.
Я знала, что у нее сын-школьник часто болеет и на море она хотела поехать, чтобы поправить ему иммунитет. Старшая дочь училась в 9 классе и в этом году учеба превратилась в сущую пытку. Девочка стрессовала из-за дистанционки, волновалась из-за экзаменов. Младшему было всего 4 года, он еще в садик ходил. Тоже часто болел, сидеть с ним оставались то Танина мама, то муж.
— Берта, я на нее не обижаюсь, ну, правда. Но вот скажи, может у меня все же есть какое-то преимущество, а? Ну неудобно мне в другое время в отпуск, а Светка вредничает, сама знает, что изменится все еще ни один раз. Ты к нам в этом году пришла, а она тут 2 года уже. Мозг всем выносит. Психует, что повышение не дают.
— Давай у экспертов спросим, сама знаешь, что я в кадрах не алё)))
Позвонили в БухСофт, я описала ситуацию. Первый вопрос от консультанта — «А сколько лет самому младшему ребенку?». Оказалось, что отпуск положен не просто многодетным с 3 и более детьми до 18 лет. А тем, у кого младшему ребенку не исполнилось 14-ти. Таня под эти параметры точно подходила. У нее младшему только четыре года. Спасибо статья 262.2 Трудового кодекса.
Эксперт отметила, что каких либо преимуществ друг над другом разные категории работников, имеющих право на выбор времени отпуска, не имеют. Поэтому тут придется решать работодателю — если в отделе обязательно должно оставаться не менее 2 менеджеров (в нашем случае 2 менеджера или менеджер начальник), то работодатель может принять во внимание производственную необходимость, а также учесть время подачи заявлений — кто принес первый, тот и имеет преимущество. Хотя конечно такую позицию работник может оспорить.
Для нас стало открытием, что есть еще статья 263 ТК, она говорит, что работнику, у которого есть 2 и более детей до 14 лет может быть предоставлен дополнительный отпуск (без оплаты), но только если это установлено коллективным договором.
— Ага!, — воскликнула Таня, — Идем в бухгалтерию, там у вас есть копия договора, ее иногда запрашивают.
И, точно! Уж не знаю кому сказать спасибо — предшествующему кадровику или нашему шефу, но такой пункт и правда нашелся.
В итоге Таня написала заявление на отпуск в июле (ох и разозлится Света) . Остальные заявления и пожелания я тоже собрала. Кто-то еще должен был донести документы подтверждающие. Но в целом, все ок.
После обеда в кабинет ко мне робко постучали. Заглянула Света. Отчего то пунцовая.
Сказала: «Паша звонил, ему перенесли отпуск, сказали возможно будут учения, отдыхаем в апреле» и положила на стол заявление.
О, сказала я, надо Тане сообщить, что июль свободен (ну да, я дипломат). И после ухода Светы быстро набрала Таню по телефону — предупредить.
Теперь нужно занести данные в БухСофт Онлайн, и буду дальше формировать график. Хорошо, что кадры и бухгалтерия в одном сервисе. Не надо разбираться в чужой непонятной программе, когда специалист отсутствует. Признаюсь — пару раз просила подключиться эксперта по удаленке, помочь с внесением данных. Но это не считается, да?
А как у вас с графиком — составляете? Льготники есть (а если найду)? Делитесь в комментариях.