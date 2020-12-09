Суммы выплат, непринятые к зачету ФСС. Позиции судов в части обложения их взносами

Минфин буквально три года назад в письме от 01.09.2017 № 03-15-07/56382 разъяснял, что суммы начисленных сотруднику выплат, которые не относятся к выплатам по страховому обеспечению по обязательному социальному страхованию вследствие непринятия к зачёту органом ФСС, подлежат обложению страховыми взносами в обычном порядке. Точно такого же мнения придерживается ФНС, обосновав его в письме от 05.03.2018 № ГД-4-11/4193@.

В судебной практике часто встречается абсолютно другой подход. В первую очередь хочу сказать, что есть позиция Верховного Суда РФ, которая является полной противоположностью мнений финансового и налогового ведомств (постановление от 4 августа 2017 г. № 308-КГ17-680). В нём установлено, что в действующем законодательстве нет регламентированных норм, которые обязывают включить в базу для начисления страховых взносов суммы выплат сотрудникам страхового обеспечения, которые не были приняты к зачёту фондом ФСС.

Этим летом было несколько судебных разбирательств, где рассматривались ситуации с суммами выплат, непринятыми к зачёту фондом. В ряде дел окружные суды вынесли решения в пользу организаций-страхователей, в основном опираясь на указанную выше позицию Верховного Суда. Но не во всех случаях это было так. Рассмотрим несколько судебных споров и решений по ним.

Вот первая ситуация, рассмотренная в Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 8 июня 2020 г. № Ф02-1837/20. Суд принял решение в пользу организации.

Организация не учла в базе для начисления страховых взносов следующие суммы выплат сотрудникам:

денежное вознаграждение к 8 марта и ко Дню защитника Отечества;

компенсацию расходов на найм жилья сотрудникам, приглашённым на работу из другого региона;

расходы по оплате этого жилья иногородним сотрудникам;

ежемесячную доплату сотруднику, который находится в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 и 3-х лет;

сумму оплаты дополнительного отпуска по случаю рождения ребёнка.

Суд признал данные выплаты социальными и заявил, что они не подлежат обложению страховыми взносами. А вы как думаете, надо ли облагать такие выплаты взносами в общем порядке?

Рассмотрим, почему же суд принял такое решение. Данные выплаты предусмотрены коллективным договором, на них не начисляется районный коэффициент, процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и другие виды доплат и надбавок, принятых на предприятии и относящихся к системе оплаты труда. В тоже время судьи обратили внимание на то, что эти выплаты не являются вознаграждениями в рамках трудовых отношений, не связаны с выполнением сотрудниками трудовых обязанностей, не относятся к компенсирующим, стимулирующим или поощрительным и не носят систематического характера. Основанием для выплаты этих сумм являлись праздничные события, найм жилья и уход за ребёнком, и не предусматривалось выполнение сотрудниками взамен никаких трудовых функций.

Рассмотрим ещё одно судебное разбирательство: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11 августа 2020 г. № Ф04-2824/20. И в этом случае судебное решение в пользу организации, а не ведомства. Интересно, как суд обосновал свою позицию.

Довольно часто встречающаяся ситуация, когда ФСС не принимает к зачёту пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством из-за ошибок, которые допущены при их расчёте.

Судьи обосновали своё решение рядом причин. Одна из них заключается в том, что суммы выплат пособий никак не могут быть признаны выплатами в пользу работников в рамках выполнения трудовых обязанностей, с которых исчисляются страховые взносы в полном объёме. Также суд обозначил, что выявленные фондом ошибки в расчёте никак не могут являться безусловной причиной, чтобы признать наступившую нетрудоспособность не страховым случаем.

Выходит, что отказ фонда в принятии к зачёту расходов спорной суммы выплаты пособий не меняет сам статус выплаченных средств, как обусловленных наступлением страхового случая. Ведь указанные суммы всё также остаются социальными и не являются вознаграждением за выполнение сотрудником трудовых обязанностей. Опираясь на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 мая 2013 г. № 17744/12, в котором рассмотрена ситуация, где факт наличия трудовых отношений между работодателем и его сотрудниками не приравнивает все выплаты, которые начисляются работникам, к оплате их труда, судьи пришли к выводу, что рассматриваемые выплаты не относятся к объекту обложения страховыми взносами. А значит они не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов.

Ещё одно судебное разбирательство, рассмотренное в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 8 июля 2020 г. № Ф04-417/20. Здесь суд встал на сторону фонда, и вот почему.

Тут рассматривается ситуация, когда сотрудник, находящийся в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет вышел на работу на неполный рабочий день с сохранением пособия. Работнику был сокращён рабочий день всего на 15 минут. ФСС считает, что такое сокращение рабочего дня не может расцениваться как мера, объективно необходимая для осуществления ухода за ребёнком и повлекшая утрату заработка. Ведь пособие по уходу за ребёнком является своего рода компенсацией утраченного заработка, а в этой ситуации оно приобретает характер дополнительного материального обеспечения сотрудника. А вы согласны с фондом?

Суд принял решение, что нет оснований рассматривать выплаченные средства как суммы страхового обеспечения, назначенные в результате наступления страхового случая, и отсутствии возможности осуществления ухода за ребёнком. Выходит, что произведённые выплаты не могут являться выплатами по страховому обеспечению и приравниваются к выплатам в рамках трудовых отношений. Поэтому фонд имел все основания для вынесения требования о начисления страховых взносов с этих выплат, а также назначении штрафа и пени на суммы, выплаченные сотруднику в качестве ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.

Страхователь не оставлял попыток склонить суд в свою сторону. Его попытку в защиту своих прав сослаться на упомянутое ранее постановление Верховного Суда РФ от 4 августа 2017 г. № 308-КГ17-680, суд признал необоснованной, так как в отличие от рассмотренного тогда дела, в этой ситуации ФСС доказал отсутствие страхового случая.

И вот ещё одна довольно интересная ситуация, рассмотренная в Постановлении АС Московского округа от 17 июня 2020 г. № Ф05-4901/20. Суд принял решение в пользу организации.

Страхователь не включил в облагаемую базу суммы выплат за неиспользованную санаторно-курортную путёвку и за медицинское обслуживание государственных гражданских служащих и членов их семей.

Суд обосновал свою позицию тем, что выплаты ежегодной компенсации за медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей, а также за неиспользованную санаторно-курортную путёвку по своему характеру относятся к компенсационным и не подлежат обложению страховыми взносами, поскольку сотрудники получают денежные средства взамен предоставленных благ в натуральной форме (взамен санаторно-курортной путёвки и полиса дополнительного медицинского страхования).

Если включить эти выплаты в базу для обложений страховыми взносами, то это поставило бы в заведомо неравные условия, и было бы не справедливо по отношению к этим служащим. Ведь есть часть служащих, которым были предоставлены санаторно-курортные путёвки и возможность проходить медицинское обслуживание в специальных медицинских центрах, и часть служащих, которым взамен этого была выплачена компенсация. А такой подход прямо противоречит положениям Закона об обязательном социальном страховании.

В статье я привела несколько разных ситуаций. Они будут для вас примерами, чтобы не допускать ошибок в учёте. А если всё же вы их допустите, то можете опираться на представленные данные, если дело дойдёт до судебных разбирательств. Так как многие организации ссылаются на уже рассмотренные дела судами, чтобы склонить судей в свою сторону.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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