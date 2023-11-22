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Самозанятые

Как бухгалтеру правильно заполнить платёжку на выплату самозанятому

Чтобы не возникло проблем с контролирующими органами, оплату самозанятому нужно проводить с учётом определённых правил. Разберём, как юрлицо может расплатиться с самозанятым и как правильно оформить платёжку.
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Как бухгалтеру правильно заполнить платёжку на выплату самозанятому
Иллюстрация: QIWI Business

Как юрлицо может рассчитаться с самозанятым

Самозанятый может получить оплату от своих заказчиков любым удобным для него способом:

  • наличными;

  • на банковскую карту;

  • на расчётный счёт;

  • на карту третьего лица;

  • на электронный кошелёк.

Но не все способы расчёта доступны для юридических лиц. Так, организация может оплатить услуги самозанятого только одним из двух способов:

  1. Наличными.

  2. В безналичной форме (на реквизиты расчётного или текущего счёта, по СБП).

Обратите внимание, что нельзя оплачивать услуги самозанятого в натуральной форме. Такая оплата — это бартер, то есть плательщик НПД оказывает заказчику услугу в обмен на другую услугу, вещи, товар, имущественные права и т.п.

Например, самозанятый оказал заказчику консультационные услуги по настройке программного обеспечения. Заказчик в ответ предоставил ему бесплатный доступ к курсам повышения квалификации. 

Если заказчик расплатился с самозанятым в натуральной форме, он обязан перечислить в бюджет с этого дохода НДФЛ и страховые взносы. Доход в натуральной форме не подпадает под НПД и облагается налогом на доходы физических лиц.

Если организация выплачивает самозанятому физлицу вознаграждение, которое не подпадает под этот режим налогообложения, она автоматически становится его налоговым агентом. А это обязывает её оплатить налоги за такого исполнителя и сдать отчётность (письмо Минфина от 06.10.2022 № 03-04-06/96694).

Оплата наличными: что нужно учесть

При оплате наличными самозанятому, который имеет статус ИП, организация должна соблюдать определённые лимиты. А именно, сумма выплат по такому договору не должна превышать в общей сложности 100 000 руб. (п. 4 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У). 

Если заказчик проигнорирует это требование, ему грозит штраф по статье 15.1 КоАП:

  • для ИП — от 4 000 до 5 000 руб.

  • для организаций — от 40 000 до 50 000 руб.

Для расчётов с исполнителями-физлицами также лучше придерживаться указанного ограничения. Дело в том, что напрямую закон не регламентирует предельную сумму расчётов наличными по договору с самозанятым-физлицом. Но плательщики НПД тоже относятся к субъектам предпринимательства, которые ведут предпринимательскую деятельность. И неважно, что для ведения этой деятельности они могут не регистрировать ИП.

Чтобы избежать возможных претензий со стороны контролирующих органов в будущем, рекомендуем не превышать указанный лимит и, по возможности, проводить расчёты с такими исполнителями в безналичной форме.

Безналичная оплата: что нужно учесть

При безналичной оплате лимит выплат по одному договору не ограничен. Но необходимо соблюдать общее ограничение по доходу для самозанятого — не более 2,4 млн руб. в год

Получить информацию о том, сколько самозанятый заработал на дату очередной выплаты, можно из справки о доходах. Но предоставлять её исполнитель не обязан. Поэтому у заказчика всегда есть риск, что на момент выплаты исполнитель утратил право применять НПД, так как превысил лимит по доходам. 

При сотрудничестве через электронные площадки такие, как QIWI Bussiness, система уведомит заказчика о том, что исполнитель утратил статус плательщика НПД и перечислить ему вознаграждение невозможно.

Перевести оплату самозанятому заказчику может:

  • На текущий счёт физлица — если исполнитель не имеет статуса ИП.

  • На расчётный счёт — если самозанятый имеет статус ИП.

  • На карту третьего лица — если такое условие есть в договоре.

Перед тем как провести оплату, нужно получить от самозанятого счёт. Исполнитель может сформировать этот документ в приложении «Мой налог». Счёт на оплату содержит основные банковские реквизиты расчётного счёта, на который нужно перечислить деньги. Счёт упрощает работу бухгалтера заказчика и служит одним из доказательств, что между сторонами именно гражданско-правовые, а не трудовые отношения.

На основании счёта нужно составить платёжное поручение.

Как бухгалтеру правильно заполнить платёжку на самозанятого

Бухгалтер может подготовить платёжное поручение на выплату самозанятому в личном кабинете банка или с помощью учётной программы.

В платёжном поручении нужно указать:

  • В шапке документа — номер и дату платёжного поручения (поля 4 и 5).

  • В основном поле — сумму платежа, данные получателя, отправителя и назначение платежа. 

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Как заполнить основное поле платёжного поручения

  • Сумма платежа (поля 6 и 7).

В поле 6 укажите сумму вознаграждения прописью, в следующем формате:

Например, «Тридцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек».

В поле 7 укажите сумму цифрами, отделите копейки прочерком. 

Например: «35 250-00». 

  • Данные плательщика (поля 60, 102 и 8).

В полях 60 и 102 укажите ИНН и КПП юридического лица, которое производит выплату самозанятому. 

В поле «8» внесите название организации — полностью или сокращённо. 

  • Банковские реквизиты плательщика (поля 9, 10, 11, 12, 13).

Впишите реквизиты банковского счёта заказчика: название банка, БИК банка, номер счёта.

В поле 12 нужно указать номер коррсчёта банка плательщика.

  • Данные получателя (поля 16, 63).

В поле 16 нужно указать ФИО самозанятого, а в поле 63 его ИНН.

  • Банковские реквизиты самозанятого (поля 13, 14, 15, 17).

В этих полях нужно указать данные банковского счёта получателя. Им не обязательно должен быть самозанятый, вознаграждение по соглашению сторон можно перевести на счёт третьего лица.

  • Вид операции (поле 18)

Укажите значение «01».

  • Назначение платежа (поле 20).

Если перечисляете деньги самозанятому-физлицу, укажите в этом поле значение «1». Если самозанятому–ИП — ничего не указывайте.

  • Очерёдность платежа (поле 21).

Укажите код «5».

  • Назначение платежа (поле 24).

В этом поле нужно подробно прописать, за что самозанятый получает деньги. Лучше сделать ссылку на договор. 

Например, «Оплата по договору возмездного оказания услуг № 5 от 01.01.2023». 

В этом поле не нужно указывать термины из трудового законодательства такие, как «аванс», «зарплата», «выплата за первую часть месяца» и тому подобное.

Если заказчик сотрудничает с самозанятыми через платформу QIWI Bussiness, ему не нужно тратить время на подготовку платёжных поручений. Выплата вознаграждения исполнителям производится автоматически, нет рисков неправильно заполнить документы. 

Как провести оплату самозанятому: порядок действий

  • Получите от самозанятого реквизиты, на которые нужно перечислить ему вознаграждение.

К ним относится номер счёта, БИК и название банка. Если в договоре указано, что можно перечислить деньги на карту третьего лица, то нужно взять у самозанятого эти реквизиты.

  • Перед выплатой проверьте статус самозанятого.

Для этого можно запросить у самозанятого справку о постановке на учёт или проверить его статус на сайте ФНС — в специальном сервисе.

Если сотрудничаете с исполнителями через специальные платформы, например, QIWI Bussiness, статус самозанятого проверяется автоматически.

  • Получите от самозанятого счёт на оплату.

Самозанятый может сформировать счёт в приложении «Мой налог».

  • Заполните платёжное поручение на выплату вознаграждения.

Платёжное поручение можно заполнить в личном кабинете банка, с помощью бухгалтерской программы или вручную — на специальном бланке.

  • Направьте платёжное поручение в банк для исполнения

После получения платёжного поручения банк перечислит деньги самозанятому по указанным реквизитам.

  • Получите от самозанятого чек.

На полученную оплату самозанятый обязательно должен предоставить чек. При безналичных формах оплаты сформировать чек нужно до 9 числа следующего месяца.

Минимизируйте риски сотрудничества самозанятыми с помощью платформы QIWI Bussiness. Здесь все процессы автоматизированы: от проверки статуса исполнителя перед выплатой ему дохода — до формирования закрывающих документов.

Какие документы оформить бухгалтеру, чтобы легально сотрудничать с самозанятыми?

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