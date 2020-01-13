Долго ждать не пришлось: неделя была короткая, но бешеный принтер уже разогрелся.

Минфин отправил ФНС письмо, в котором разъяснил суть 54.1 НК РФ. Подписал текст сам Силуанов. Всю пятницу все заинтересованные искали оригинал, к ночи он, наконец, нашелся.

Вторая новость с примерно таким же градусом накала: налоговики просят у ФСБ доступ к уликам, которые у тех есть. Если вы еще передаете компрометирующую информацию по телефону или в переписке, подробности в студию.

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