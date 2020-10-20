«Ночной бухгалтер». Директорам еще опаснее считать счет компании лично своим. Замаячила четырехдневная неделя

Подотчетные деньги признали доходом физлица и доначислили 5,1 млн НДФЛ.

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Ссылочка, которую вы отправите своему директору: опасные подотчетные. Главбух и гендир брали миллионы из кассы, вроде как на зарплату людям и хознужды. Но что-то пошло не так. И теперь огромные доначисления НДФЛ.

Расскажите также, что банки постепенно отменяют комиссии за вывод средств со счета, заблокированного по 115-ФЗ. Просто они нашли другой способ, чтобы не проигрывать вам суды.

Колючий ноябрь

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции начнется через 2-3 недели. Пока же власти следят за удаленными. И не без казусов. Карантин и нерабочие дни вводить не будут. Но перечень «пострадавших ОКВЭД» дополнили. И стали вновь говорить про четырехдневную рабочую неделю.

С ЭДО не соскучишься Сеть магазинов «Снежная Королева» ускорила внутренние бизнес-процессы и перешла на ЭДО с поставщиками, внедрила маркировку и пережила удалёнку. На вебинаре 28 октября представители компании и сервиса Synerdocs расскажут, как: избавились от бумажной рутины при взаимодействии с 2000+ контрагентами;

организовали процесс маркировки без лишнего стресса;

выстроили обмен электронными ТОРГ-13, не прибегая к магии;

выдержали испытание дистанционной работой. Не упустите шанс, регистрируйтесь . Встретимся в онлайне.

Что-то новенькое

Будет вычет за занятия спортом – это у нас в проекте (но с большими перспективами). А это уже точно: пилотный проект ФСС продлят еще на один год. И внедрят по всей стране.

В Госдуму все ещё вносятся проекты по продлению ЕНВД, но, честно сказать, надежд на его продление все меньше. А значит, пора уже выбрать, как жить дальше. Об этом бесплатный вебинар 3 ноября.

Вечные темы

Мы и сами рады прекратить, но обнуление и удаление из обзоров уже не выкинешь.

За первую сегодня отвечала бухгалтерияАда: Обнуление НДС в моде в этом сезоне. А что мы знаем про это?

За вторую – Ак Барс банк: бесплатная бухгалтерия, онлайн-юрист, конструктор документов и другие полезные сервисы на удаленке.

Есть еще интересный материал. «В 2021 году фиксированные взносы не изменятся, а предельная база увеличится. Как это повлияет на пенсию ИП». Он, как вы подозреваете, вписывается в историю про дураков и дороги.

Ваша придорожная редакция