«Ночной бухгалтер». Налоговикам можно запретить принимать у вас декларацию по НДС, если она подписана по доверенности

Даешь бой липовым уточненкам, решили в ФНС и разрешили организациям самим обезопасить себя от приема налоговиками таких уточненок.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Не хотите, чтобы за вас сдали какую-нибудь фальшивую нулевку? Появилась возможность отправить в ФНС уведомление о запрете приема декларации по НДС, если она подписана доверенными лицами, а не самим налогоплательщиком.

Рекомендованную форму такого уведомления можно найти в новом письме налоговиков. Там же есть и форма для отмены запрета.

То есть вероятность того, что за вас сдадут поддельную уточненку, с таким разрешением для инспекторов должна стать меньше (это, конечно, пока в теории).

А вот на практике некоторое беспокойство вызывает тот факт, что ответственность за проблему подобным разрешением как бы сваливают на сами организации. Мол, вы не воспользовались новым инструментом для собственной безопасности — пеняйте на себя, получается? А сами налоговики, похоже, просто умывают руки.

Между тем, проблема липовых уточненок существует давно и периодически набирает обороты до крупных скандалов. Вроде этих:

А расплачивается за все, конечно, бизнес.

О том, почему НДС — такой «проблемный» налог и на какие сложности с ним можно попасть — новый авторский онлайн-курс на «Клерке». Кирилл Соппа рассказывает про методы оптимизации НДС, про то, как с ними борется АСК-НДС-2 и про то, зачем честным налогоплательщикам вообще про это нужно знать. Спойлер: как минимум, чтобы не страдать от выкрутасов своих же контрагентов.

Коронное (извините, коронавирусное, конечно)

Пандемия продолжается, а значит, и тенденция «в любой непонятной ситуации все сваливай на ковид» — тоже. Убытки от вируса за 2020 год составили больше триллиона рублей, посчитали в Роспотребнадзоре.

Бороться с ковидом пытаются с помощью отчасти принудительной вакцинации (актуальный список регионов, где ее ввели, можно посмотреть тут). А в Москве на этой волне вообще аттракцион невиданной щедрости: Собянин собрался вернуть 100% НДФЛ первой сотне компаний и ИП, которые выполнят требования по прививкам. Мы разобрались, почему это очень странная идея.

Опять про налоговиков и автоматизацию (и здесь они): из-за слияния баз разных людей в ФНС, которое длится уже несколько лет, сотрудник внезапно оказался в коронавирусной самоизоляции.

Про НДФЛ

Проводить камеральные проверки 3-НДФЛ с 15 июля будут в «бездекларационном» порядке: рассказываем подробнее, почему.

Разъяснения от Минфина: если сотрудника восстановили судебным решением, ему нужно выплатить средний заработок за время вынужденного прогула, а с выплаты уплатить НДФЛ.

Почитать на вечер

Из того, что взять на заметку: мы распутались в клубке вопросов по новому порядку получения ЭЦП и предлагаем вам изучить статью на эту тему.

Про нашумевшее «дело Мэри» кричали уже из каждого утюга, но повторение уроков из судебной практики никогда не бывает лишним.

Поучительная история про суровую челябинскую пенсионерку: вот как надо с мошенниками поступать!

8 июля 2021 состоится вебинар «Реконструкция налоговых обязательств по строительным работам». Денис Савин, адвокат, советник налоговой практики BGP Litigation расскажет: 1) О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации" и предлагаемые в нём способы реконструкции. 2) Обсудим проблему реконструкции строительных, ремонтных и прочих видов работ (расходов), по которым отсутствует возможность предоставления налоговой информации о фактическом исполнителе ввиду объективных причин. 3) Рассмотрим судебную практику по указанным видам работ и обсудим стратегию и перспективу реконструкции по таким работам. Зарегистрироваться

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