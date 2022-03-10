«Ночной бухгалтер». Платить картами становится все сложнее. Новые коды платежек для бухгалтеров

Коротко об итогах дня: цифровых ограничений все больше, как и вопросов по оплате картами. Вводят много налоговых льгот. А у бухгалтеров появятся новые коды платежек.

Цифровизация, которая пошла не туда

Парад «уйди с российского рынка или будешь изгоем» продолжается. На этот раз об ограничениях в работе для российских пользователей сообщили в Google Play: теперь там можно скачать только бесплатные приложения.

Госуслуги разослали на почты россиян вот такое письмо:

Проблемы с доступом ко многим сайтам действительно имеется, причем с разных браузеров. Редакция «Клерка» проверила на себе.

Кто на новенького

Кодов платежных поручений скоро станет больше: готовы поправки в правила денежных переводов от Центробанка.

Сейчас таких кодов три, а будет пять. Заработают они с 1 мая 2022.

И тебе льготы дадут, и мне льготы дадут

Целый список «плюшек» по налогам посыпался на бизнес и физлиц только за сегодня. Вот, например:

Меры пока точечные, но власти разрабатывают еще, чтобы если не поднять бизнес с колен, то хотя бы удержать его на плаву.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Принцип всем известный, а потому не теряйте времени и скорее запасайтесь полезными инструкциями. Например, о том, как сейчас правильно проверять контрагента.

«Клерк» готов быть рядом 24/7: мы разработали антикризисный план, чтобы у вас под рукой всегда был помощник. Усилили пул поддержки профконсультантов в подписке «Клерк.Премиум», пишем в разы больше закрытого контента для подписчиков, где разбираемся что делать в нынешних реалиях.

Так что там с карточками?

С сегодняшнего дня Visa и Mastercard за границей — официально всё. Правда, в некоторых странах отключать их начали еще раньше.

Что делать россиянам, которые уже за границей, мы написали тут. Кстати, посмотрите еще список стран, где принимают МИР.

А для тех, кто за рубеж только собирается или просто хочет перестраховаться — интересное мнение про UnionPay, почитайте.

Бухгалтеры держатся

... вообще-то говоря, из последних сил держатся, потому что уже начали обсуждать слухи о дефолте.

Некоторые все же рискуют и собираются менять работу в это сумасшедшее время. Впрочем, это может быть вполне удачным шагом: собрали вам в помощь классные бухгалтерские вакансии.

Ваша слегка на автомате редакция