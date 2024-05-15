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Обзоры для бухгалтера

Беременная сотрудница может отказаться от работы и продолжить получать зарплату. 🤰«Ночной бухгалтер» № 1673

Для работодателя беременные сотрудницы представляют довольно проблемную часть персонала. Их почти невозможно уволить и нужно все время балансировать на грани соблюдения интересов сотрудницы и своих собственных. Это удается не всегда.
Беременная сотрудница может отказаться от работы и продолжить получать зарплату. 🤰«Ночной бухгалтер» № 1673
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Что делать, если беременная не может работать, но и не увольняется?

  • Скоро будет известно, как будет работать налоговая амнистия при дроблении.

  • ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне.

  • Что делать, если госинспекция труда прислала предупреждение? 

  • Как главбуху не попасть под субсидиарку.

  • Пятничное — головоломка, вкусный борщ и на десерт интервью с издателем «Клерка».

  • Полезное для бухгалтера.

  • Мем дня

Роструд объясняет

Беременная сотрудница не может трудиться на вредной или тяжелой работе, ей надо предложить легкий труд. Только вот загвоздка — что делать, если вакансий с легким трудом нет или работница не хочет на нее переходить?

Роструд говорит, что увольнять беременную в любом случае нельзя. Выход — отпустить ее домой восвояси, и сохранить среднюю зарплату до выхода в декрет. Бухгалтеры от такой перспективы не в восторге, но против Роструда, ТК и судебной практики не попрешь.

И вот вам еще полезная статья про увольнение беременной на испытательном сроке. Спойлер: ой, всё не читайте, уволить нельзя ни при каких обстоятельствах.

Лучше вот на эти обратите внимание, пользы больше:

В мае расскажут подробно про амнистию

Даниил Егоров сообщил, что уже к маю (так-то один рабочий день остался 👀, у кого-то сейчас горят дедлайны) разработают параметры по налоговой амнистии по дроблению бизнеса.

Ставка не изменилась

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% и видимо в ближайшее время снижать ее не собирается.

🤔 Что делать, если госинспекция труда прислала предупреждение? 

Несмотря на мораторий на проверки ГИТ проводит профилактические мероприятия. Как реагировать на предупреждения? 

Не паникуйте, если вы столкнулись с любыми претензиями от проверяющих органов — обратитесь к специалистам. Эксперты компании «Проще бизнес» помогут выйти даже из самого трудного положения, защитить бизнес и отстоять свои права.

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Это где-то далеко и не про меня

Думает каждый бухгалтер, когда видит что-то про субсидиарную ответственность. А вот и нет. Уже немало случаев, когда бухгалтер становится фигурантом дел о банкротстве, его причисляют к числу бенефициаров, пытаются взыскать долги компании. Хорошо, если повезет с адвокатом. Но можно же и заранее позаботиться о собственной безопасности.

Предлагаем вам изучить полезную статью о субсидиарной ответственности главного бухгалтера, в ней вы найдете не только интересные (как в пользу, так и против главбуха) кейсы, но еще и узнаете, как не подвергать себя риску.

А еще 21 мая состоится вебинар За что в 2024 году бухгалтера привлекут к ответственности: штрафы, уголовка, субсидиарка. Категорически советуем на него записаться, сможете не только получить массу необходимой информации, но еще и задать экспертам — опытным юристам — свои вопросы.

Пятничное

Хоть пятница эта и нестандартная (завтра рабочий день, да еще и не сокращенный), но от традиции не отходим и даем вам передышку от работы.

Для начала напряжем мозги и разгадаем головоломку — придется вычислить код от замка на чемодане.

Потом можно можно почитать вкусный пост о борще — автор говорит «Не буду говорить о происхождении, об истории и пользе, только о вкусе» и вот попробуйте прочитать его и не захотеть борща!

А пока кушаете, вместо залипания в роликах и сторисах можете почитать интервью с издателем «Клерка» — Мариной Снеговской. Узнаете, как Марина мотивирует сотрудников (не деньгами, неа), почему любит удаленку и чем больше всего гордится.

Полезное для бухгалтера

Каждый раз странно начинать писать эту рубрику, ведь весь «Ночной бухгалтер» — одна сплошная польза. Но тут собираем особое ценное, а еще рассказываем о новых интересных блогах.

Пробовали оформлять болванки договоров в гугл-таблице или гугл-документе? Оказывается это очень удобно и позволяет красиво структурировать документ. А еще — совсем не обязательно писать про действие директора по Уставу в преамбуле, вы знали? Встречаем новичка в Трибуне.

Вам некому рассказать о проблемах с первичкой? Не нравится сервис по распознаванию или любой другой по работе с документами? Хотите рассказать забавную историю, связанную с работой — вэлком в комментарии к этому посту. Ребята ведут нескучный блок, а теперь предлагают бухгалтерам самим поделиться интересными, смешными и полезными историями и советами.

Ударные скидки! В честь майских праздников и самых первых выходных мы запустили акцию — курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, зарплате, финмоделированию, УСН и бухгалтерии с нуля всего за 3 690 рублей! Успейте подключить себе курсы с выгодой.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1673 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

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Обзоры для бухгалтера

Беременная сотрудница может отказаться от работы и продолжить получать зарплату. 🤰«Ночной бухгалтер» № 1673

Для работодателя беременные сотрудницы представляют довольно проблемную часть персонала. Их почти невозможно уволить и нужно все время балансировать на грани соблюдения интересов сотрудницы и своих собственных. Это удается не всегда.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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