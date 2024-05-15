Как главному бухгалтеру избежать субсидиарной ответственности:

Когда приходит пора искать виноватых, чтобы заставить их платить по долгам организации-банкрота, круг «подозреваемых» существенно расширяется — и первым туда попадает именно главбух. Рассказываем о превентивных мерах и о том, на что ссылаться, чтобы отбиться от обвинений.

КДЛ. Опасности статуса

К субсидиарной ответственности может быть привлечено лишь лицо, которое контролирует деятельность фирмы — КДЛ. Если точнее, то КДЛ — это юридическое или физическое лицо, которое в течение трех лет, предшествующих финансовому краху, прямо управляло или влияло на управление должника (п. 1 ст. 61.10 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, далее — закона о несостоятельности). Автоматически КДЛами считаются:

руководитель фирмы или управляющей организации;

члены исполнительного органа;

ликвидаторы, члены ликвидационной комиссии;

лица, имеющие право распоряжаться 50% и более от голосующих акций (или более чем 50% долей УК);

лица, имеющие право назначать или избирать руководство фирмы;

лица, которые получали выгоду из незаконного или недобросовестного поведения руководителей должника.

То есть несмотря на то, что автоматически, в силу занимаемой должности, главбух КДЛом не считается, попасть в этот круг вполне возможно. В последнем случае — когда главбух получает некие выгоды в результате недобросовестного или незаконного поведения управленцев. Например, выгодно приобрел какие-то объекты за счет фирмы.

КДЛом может быть признан не только главный бухгалтер, но и вообще любой сотрудник, причастный к ведению учета. Чтобы выявить их, налоговики и другие заинтересованные лица внимательно изучают трудовые договоры и должностные инструкции, выясняя круг их полномочий — были ли они способны оказывать влияние на хозяйственную деятельность фирмы.

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Какие есть основания для привлечения к субсидиарной ответственности

Наличия статуса КДЛ недостаточно для того, чтобы заставить платить по долгам банкрота. Заинтересованные лица должны доказать, что именно из-за его действий кредиторы не могут прямо сейчас «получить по счетам».

Например, если КДЛ:

Согласовал, заключил, одобрил заведомо невыгодные сделки или же контракты с лицом, которое априори не было способно исполнить обязательство — например, с фирмой-«техничкой», «однодневкой».

Дал указания совершать явно убыточные операции.

Назначил в состав руководства лиц, результаты деятельности которых явно не соответствовали интересам фирмы.

Сформировал такую систему управления, в результате которой выгоду систематически извлекали третьи лица.

Эти основания сформулированы в постановлении Пленума ВС от 21.12.2017 № 53. В этом же документе имеется важное уточнение: если вышеописанные обстоятельства доказаны, то предполагается, что именно действия (или бездействие) КДЛ стали причиной банкротства.

На практике это означает, что если процесс банкротства затрудняется в связи с отсутствием нужных документов, наличием в них искажений, то виновным будет считаться лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, хранение документов — то есть бухгалтер в любом случае.

Причем за уничтожение или фальсификацию будет отвечать главный бухгалтер, совершенно не являющийся КДЛом — он с большой долей вероятности «пойдет» как соучастник руководителя-КДЛа.

Поясним на примерах. Установлено искажение документации главным бухгалтером, являющимся КДЛ, в результате чего процедуры банкротства затруднены — отсутствует прежде всего достоверная отчетность. В данном случае по умолчанию предполагается, что КДЛы — генеральный директор и главный бухгалтер, прежде всего, — принимают меры, чтобы кредиторы не получили удовлетворение, и эти лица привлекаются к субсидиарной ответственности.

Если же искажение доказано, но главный бухгалтер не является КДЛом, то заинтересованные лица должны доказать, что главбух по указанию КДЛа — как правило, гендира, — исказил (или уничтожил) документы. Если это будет доказано, то субсидиарной ответственности не избежать.

Резюме: статус КДЛ влияет на доказывание. Если главбух является таковым, то его вина в банкротстве будет предполагаться. Если не является — заинтересованное лицо должно доказать его вину. Это важное правило, которое необходимо помнить.

Примеры из судебной практики

Она складывается двояко: с одной стороны, главные бухгалтеры реже привлекаются к субсидиарке (по сравнению с гендирами и бенефициарами), с другой — они фиксируются в практике, причем под ударом оказываются не только реальные, штатные главбухи, но и бывшие, а также аутсорсеры. Давайте посмотрим, при каких условиях это имело место.

Негативные примеры

В кейсе ООО «Спринклер» КДЛом был признан бывший главный бухгалтер и привлечен наряду с бывшим генеральным директором к субсидиарке (97 млн руб.). Суды, начиная с первой инстанции, сочли установленным и доказанным, что главный бухгалтер:

включал в налоговые и бухгалтерские регистры заведомо недостоверную информацию;

на их основании составлял налоговые декларации,

то есть осознанно и регулярно (ежеквартально) отражал в налоговом учете недостоверные данные, при этом директор об этом знал, подписывая отчетность. Привлечение к субсидиарной ответственности законно и обоснованно (дело № А40-161770/2014, ВС 27.11.2019 отказался передавать его для пересмотра в соответствующую коллегию).

В показательном кейсе ЗАО ФСК «Гарант» главный бухгалтер, тоже не будучи КДЛом, все равно подпала под субсидиарную ответственность, поскольку еще на первой инстанции арбитраж счел доказанным, что проведение процедур банкротства затруднили искажение и отсутствие бухгалтерской документации, причем с ведома и по поручению руководства фирмы-должника (кейс А63-577/2015).

Кейс ООО «Сансар» интересен, так как здесь к субсидиарной ответственности, помимо бывшего руководства, была привлечена фирма-аутсорсер (№ А40-33003/17). Имея ключ от ЛК ООО, она сдавала искаженную налоговую и бухгалтерскую отчетность, что усложнило банкротные процедуры. Итог: фирма привлечена к субсидиарной ответственности солидарно с бывшим генеральным директором и его замом.

Положительные примеры

Конкурсный управляющий утверждал, что бывший главный бухгалтер кредитной организации (АО КБ «Межотраслевая банковская корпорация», кейс № А40-151891/2014) знала о выдаче заведомо невозвратных кредитов, но руководству не сообщила — стало быть, она КДЛ и должна нести ответственность. Однако суд, изучив трудовой договор, должностную инструкцию, указал на то, что главбух не была наделена полномочиями на определение условий сделок, тем более давать указания на их заключение. Также конкурсный управляющий не доказал, что главбух вообще извлекла выгоду из этих сделок.

Отсутствие аналогичных доказательств избавило от субсидиарной ответственности и главного бухгалтера ООО «Стройуниверсал» (кейс А41-1727/2015) — даже притом, что в период вывода из ООО по фиктивным документам 188 млн руб. она приобрела дорогую недвижимость на 61 млн руб. Пояснить происхождение этих сделок она не смогла. Но суд потребовал представить конкретные доказательства того, что недвижимость приобретена именно за счет ООО, то есть факт извлечения выгоды. Доказательств представлено не было, суд не стал привлекать главного бухгалтера к субсидиарной ответственности.

Как главному бухгалтеру избежать субсидиарной ответственности:

Тщательно ведите учет.

Предоставляйте достоверную отчетность.

Обеспечивайте надежное хранение документации, в том числе своего собственного, личного делового архива.

Не поддавайтесь ни на какие провокации руководства, которое может потребовать что угодно — от внесения искажений до сокрытия активов.

Если вы выявили признаки недобросовестности и тем более банкротства у контрагента (-ов) — немедленно подайте служебную записку руководству.

Не пренебрегайте регулярным аудитом бухгалтерской документации, на предмет оценки рисков наступления ответственности (не важно, административной или налоговой), и, выявив их, также подавайте служебную записку.

Помните, что даже исполнение письменных указаний руководства не освобождает от ответственности. В любой ситуации следует задуматься о том, во что выльется такая уступка лично для вас. А если возникают сомнения или складывается неоднозначная ситуация — немедленно проконсультируйтесь с независимым специалистом, например, с экспертами АКГ «Созидание и Развитие», которые имеют огромный опыт по защите интересов как организаций, так и частных лиц, в том числе бухгалтеров.

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