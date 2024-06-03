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Обзоры для бухгалтера

Новая прогрессивная шкала НДФЛ, НДС для упрощенки и другие изменения в НК. 🥁«Ночной бухгалтер» № 1692

Поправки Минфина по налогам нехило всколыхнули бухгалтерское сообщество. Еще бы — пятиступенчатая системы ставок для НДФЛ, НДС для упрощенки, налоговый кэшбек для семей с детьми, айтишникам пересмотрят льготу по налогу на прибыль. Разбираемся во всем.
Новая прогрессивная шкала НДФЛ, НДС для упрощенки и другие изменения в НК. 🥁«Ночной бухгалтер» № 1692
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Прогрессивная шкала НДФЛ — как это будет?

  • Уже хочется сбежать из бухгалтерии? А мы даже знаем куда!

  • На УСН придется платить НДС?

  • Новые отчеты в Центры занятости.

  • Бухгалтеров предлагают наказывать уголовкой за занижение зарплат.

  • Что такое налоговый кэшбек и кто его сможет получить?

  • Полезности бухгалтеру.

  • Мем дня.

Пять ступеней НДФЛ

С 2025 года хотят ввести многоступенчатую шкалу уплаты НДФЛ. При доходе не более 2 400 000 рублей в год ставка налога составит 13%, от 2,4 до 5 млн — 15%, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20% и свыше 50 млн — 22%.

Наглядно можно посмотреть все в таблице. Там же мы разобрали на примерах, как изменится налогообложение вашей зарплаты.

А теперь внимание! Дивидендов и депозитов новая шкала не коснется. Почти. Сейчас повышенную ставку 15% с дивидендов платят, если доход превысил 5 млн рублей, а будут платить с доходов, превышающих 2,4 млн.

Т.е. по факту под обложение повышенными ставками попала именно зарплата. А именно ее то богатые люди и не получают, они получают дивиденды — сетуют наши читатели. Станет ли новая шкала НДФЛ справедливой при таком раскладе?

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НДС на УСН, да ладно?!

Верь глазам своим — законодатели решили, что на УСН нужно поднять лимит для применения режима, но при этом ввести уплату НДС, причем с выбором при достижении лимита в 60 млн рублей:

  • Перейти на ОСНО и платить 20% НДС (10% по некоторым товарам) и иметь право на вычет по налогу при достижении лимита доходов.

  • Оставаться на УСН (с доходами от 60 до 250 млн рублей) и платить 5% НДС (права на вычет нет). При доходах свыше 250 млн, но до 450 млн рублей – 7% без права на вычет.

Да и при этом еще хотят повысить налог на прибыль до 25%, а у айти-компаний отобрать при этом льготу по налогу и установить 5% ставку.

К-к-к-к-комбо! Ты или перейдешь на ОСНО, где тебя сразу бахнет НДС, налог на прибыль (повышенный) или НДФЛ (для ИП, видимо тоже прогрессивный) или плати НДС, но без вычета.

Минфин подчеркивает, что большая часть упрощенцев не достигают лимита в 60 млн, поэтому на них эта реформа никак не отразится.

Анонсированы и другие изменения: по НДПИ, по налогу на прибыль для игорного бизнеса.

Как заработать на изменениях в налогах?

Самое время сейчас найти нишу, где особенно нужна бухгалтерская помощь, много нюансов в учете, а собственнику и руководителю некогда вникать в изменения. Из-за большого количества поправок в НК и повышения ставок налогов, которые вот-вот произойдут, бизнесу придется нелегко и ему нужна будет сильная и профессиональная поддержка.

Ваш выбор — бухгалтерия маркетплейса. Сейчас большинство торговых компаний работают с ними. Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые продают товары через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие площадки.

Быстро разобраться в особенностях учета на практике поможет онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С». Мы сделали доступ не 1, а 2 месяца. Стоимость обучения — 4 290 рублей.

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С первым звонком, с новыми отчетами

1 сентября дети пойдут в школу, а бизнес начнет сдавать новые отчеты в ЦЗН. Поменяли формы, сдавать их нужно электронно. Бухгалтеры предлагают решить этот вопрос иначе:

  • упразднить ЦЗН, а их функции передать МФЦ и никаких отчетов не сдавать вовсе;

  • ничего в ЦЗН не сдавать, пока не обяжут, тут некоторые выразили мнение, что для этого создадут какую-нибудь межведомственную комиссию, как по самозанятым.

А еще спорят, кто кого переплюнет по части отчетов — ЦЗН, СФР или Росстат.

Это не право, а обязанность платить нормальную зарплату

Так сказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, когда предложил ввести уголовную ответственность для работодателей за заниженную зарплату.

В целом мы с зампредом согласны, но вот с тем, что под УК должны попадать бухгалтеры, не очень. Бухгалтер — не то лицо в компании, которое принимает решение платить низкую зарплату. Уровень заработка устанавливает руководитель.

Кроме того, надо понять, о каком занижении речь. Например, если начать сравнивать уровень зарплаты со среднеотраслевой, что часто делает ФНС, так полстраны, вероятно, по такой мерке недоплачивает.

Кэшбек или 13-я зарплата. Новая задумка для семей с детьми

Минфин хочет уставить для семей с уровнем дохода ниже определенного уровня своеобразный кэшбек, который уже называют 13-й зарплатой. Возвращать часть НДФЛ можно будет не в ФНС или у работодателя, а с помощью СФР.

Вычет будут давать семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума.

Выплату за прошедший год можно будет оформить в период с 1 мая до 1 октября следующего года.

Полезности бухгалтеру

Не пропустите 30 мая вебинар о закупках и способах сэкономить на них.

Выбирайте надежного партнера, если работаете с физлицами — используйте проверенные площадки по работе с исполнителями, которые возьмут на себя весь документооборот и заморочки с расчетами, а еще снизят риски при работе с физиками, самозанятыми и ИП.

Загляните в викторину для бухгалтерапроверьте знания по зарплате и поучаствуйте в розыгрыше полезного приза.

Мем дня

Бухгалтер, когда прочитал новости о поправках в НК

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Ваша да мы сами в шоке редакция

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Что такое нормальная нагрузка на Клерке

На ежеквартальном митапе, который прошёл в Клерке обмолвился про 7 DDOS атак, которые были в этом квартале. И коллеги поинтересовались вопросом много это или мало. Хочу немного прояснить.

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Обзоры для бухгалтера

Новая прогрессивная шкала НДФЛ, НДС для упрощенки и другие изменения в НК. 🥁«Ночной бухгалтер» № 1692

Поправки Минфина по налогам нехило всколыхнули бухгалтерское сообщество. Еще бы — пятиступенчатая системы ставок для НДФЛ, НДС для упрощенки, налоговый кэшбек для семей с детьми, айтишникам пересмотрят льготу по налогу на прибыль. Разбираемся во всем.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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