Упрощенцы с доходом до 60 млн выдыхают насчет НДС, увеличили вычет по ГТО, введут туристический налог и другие поправки к налоговой реформе. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1716

Понеслось — пошли поправки к поправкам по законопроекту налоговой реформы-2025. Хорошие новости для плательщиков УСН, не очень для гостиничного бизнеса. Вышли новые контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль, пожилых водителей хотят обязать проходить медосмотры. Мы составили для вас список всей отчетности и сроков ее сдачи для 2 квартала.

Сегодня в выпуске:

Что исправили в законопроекты по изменениям НК.

Туристический налог — ждем повышения цен на проживание?

Уступка права требования (цессия): как вести учет цеденту.

Проверяйте декларацию по прибыли по новым правилам.

Водителей 80+ хотят отправлять на медосмотры принудительно.

Обзоры для бухгалтера + список отчетности и сроков сдачи на 2-о квартала 2024 года.

Мем дня.

Рубрика «Позитив дня»: на УСН не всем придется платить НДС и другие поправки

Мы тут подумали — рубрики у нас какие-то непозитивные, надо добавить радости. Пусть даже относительной.

История с внедрение НДС для УСН никуда не делась. Но хотя бы одну разумную поправку законодатели сделали — упрощенцы с доходами до 60 млн рублей в год будут автоматом освобождены от НДС, никаких уведомлений отправлять не придется. За позитив сойдет?

Есть изменения и в части НДФЛ:

И для ценных бумаг и для цифровых финансовых активов будут одинаковые условия— ставки НДФЛ не выше 15% .

Вычет за сдачу норм ГТО подняли до 18 000 рублей (изначально вычет составлял — 780 рублей в год).

Для владельцев пяти и более контролируемых иностранных компаний (КИК) хотят установить единый размер фиксированного НДФЛ — в сумме 25 млн рублей.

О свежих поправках можете прочитать в этой новости. Все новости по реформе здесь (добавляйте в избранное, новость постоянно обновляется).

Налог вместо сбора

В 2025 году вместо туристического сбора введут налог. Ставка будет расти на один процент с 2025 года (1%) до 2029 (5%). Платить его нужно будет по месту нахождения гостиниц, муниципалитеты смогут самостоятельно вводить налог.

База для налога – стоимость проживания. Будут и льготные категории, причем список льготников местные власти смогут расширить.

Уступка права требования (цессия): учет у цедента

Бесплатный вебинар для бухгалтеров организаций. Начало: 17 июля 2024 г. в 11:00.

Организации с дебиторской задолженностью прибегают к заключению договора цессии, то есть уступке права требования, для различных целей. Это может быть необходимость привлечь дополнительные денежные средства, в том числе чтобы улучшить показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, или желание сохранить хорошие отношения с контрагентами.

Доверяя свое право разобраться с долгами другой, более опытной организации (цессионарию), цедент может значительно снизить риски неисполнения обязательств контрагентами. Далее цеденту потребуется правильно организовать бухгалтерский и налоговый учет передачи права требования долга и получения вознаграждения по такой уступке от цессионария. О механизме цессии, ее бухгалтерском учете и налогообложении у цедента мы подробно расскажем на вебинаре.

Программа

1. Правовой механизм уступки права требования (цессии).

2. Бухучет продажи дебиторской задолженности по договору цессии.

3. Уступка денежного требования при расчете налога на прибыль.

4. НДС с цессии.

5. Операции по договору цессии при применении УСН

Спикер:

Людмила Архипкина – методолог по бухгалтерскому учету и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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Новые КС для декларации по прибыли

Свежее письмо ФНС от 01.07.2024 № СД-4-3/7429@ обновило контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль организаций.

В частности, по новому нужно проверять соответствие показателей строк листа 02 с показателями приложения 1 и 2 к листу 02 (доходы и расходы).

Ради безопасности

Водители 80 и старше лет могут страдать от серьезных заболеваний, влияющих на способность управлять автомобилем, поэтому их необходимо отправлять на медосмотр в обязательном порядке. Так считает вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

В Госдуму внесли соответствующий законопроект.

Один из «клерков», прокомментировав новость, отметил, что медосвидетельствование должны проходить все водители — раз в несколько лет, вне зависимости от возраста, причем не формально, а с четким чек-листом.

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